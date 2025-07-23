ガデテルチャンネル夏特別版も毎週更新中！
『ガーディアンテイルズ』に新英雄「炎のサウスポー ランディ（CV：佐伯伊織さん）」が登場！
2025年07月23日 18時50分更新
KongStudiosは7月23日、iOS／Android向けドット絵アクションRPG『ガーディアンテイルズ』において、アップデートを実施し、新英雄「炎のサウスポー ランディ」を実装したと発表。
夏の短編集で活躍した新英雄・ランディが登場！
バトルボールの新人王を獲得した左腕投手「炎のサウスポー ランディ（CV：佐伯伊織さん）」が新英雄として登場。バトルボールへの執念と、周囲の支えによって苦しい時期を乗り越え、再びマウンドに立った彼女の活躍に期待しよう。
紹介動画
現在、「[SSR]炎のサウスポー ランディ」とそのモチーフ武器「★5 サマードリーマー」をピックアップした召喚イベントを開催中。「[SSR]炎のサウスポー ランディ」は、開花を行うことで★6へと進化できる。
ステータスの強化や覚醒ノードの追加、リーダースキルも解放されると同時に、夏らしい衣装へとイラストやドット絵が変化するので要注目だ。ピックアップ召喚開催期間は、2025年8月6日13時59分まで。
▼開花後の性能紹介
ロードマップイベント「一投入魂」開催！
ロードマップイベント「一投入魂」では、条件達成でイベントポイントを集めることでさまざまな報酬を獲得できる。新英雄「炎のサウスポー ランディ」の育成にぜひ活用しよう。開催期間は、2025年8月6日13時59分まで。
新作コスチューム多数入荷！ ショップラインナップを更新
英雄および装備の新規コスチュームがショップに登場。既存のコスチュームの一部とあわせて期間限定で販売する。この機会にぜひ英雄たちのおしゃれを楽しもう。販売期間は、2025年8月6日13時59分まで。
【新規コスチューム】
新規英雄コスチューム：リゾートマリンガール ランディ、ドルイド レイ
新規装備コスチューム：カニグローブ、リーフブレード
夏休みはガデテルチャンネル！ イベント応援ショート動画を毎週公開中
ワイバーン姉妹が夏の新英雄を応援！ 特別ショート動画「ガデテルチャンネル出張版・一投入魂」を順次公開中。2025年7月26日公開予定の第3回では、今回実装された「炎のサウスポー ランディ」を紹介する。バックナンバーとあわせて、ぜひ視聴してみてはいかがだろうか。
ガデテルチャンネル出張版・一投入魂(全4回）
第1回「海辺の4番バッター登場！」：https://youtube.com/shorts/MB12gQEuS1M
第2回「ドラマチックな夏の短編集！」：https://youtube.com/shorts/KwOm6wZAPZs
第3回「正解は...炎のサウスポー！」：2025年7月26日公開予定
第4回「？？？」：2025年7月31日公開予定
★ラジオ番組「ガデテルチャンネル」
ゲスト英雄との企画やユーザーのおたよりを紹介！
●最新話「仙山拳を修得してみた」
ゲスト：メイ（CV：渕上舞さん)、フェイ（CV：小島英樹さん）
https://youtu.be/L98nxp7dZVU
【ゲーム情報】
タイトル：ガーディアンテイルズ
ジャンル：ドット絵アクションRPG
配信：Kong Studios
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：配信中（2021年10月6日）
価格：基本無料（アイテム課金）
© Kong Studios, Inc. All rights reserved.
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