バンダイナムコエンターテインメントが提供するiOS／Android向けアプリ「学園アイドルマスター」（以下、学マス）にて9月21日、新プロデュースアイドル「雨夜 燕（CV：天音 ゆかりさん）」を2025年11月の「1.5周年」で新登場すると発表。実装に先駆け、ソロ楽曲「理論武装して」を先行公開している。

雨夜 燕は、初星学園生徒会副会長にして学園の「No.2」。実力相応のプライドを持ち、尊大な態度を取る性格。自分にも他人にも厳しいが、面倒見は良い。幼馴染の十王星南をライバル視しており、いずれ星南を超えて《一番星》になると公言している。

公開されたPVを見たユーザーは「PVクソ格好いい」「バトル漫画みたいなこと言ってる」「急に水樹奈々の世界観になった」「あっ2位の人だ！」「予想より早い！いつもながらジュエルが無い！」と大盛り上がり。

また、現在初期実装キャラの親愛度解放が進み、アイドルとプロデューサーが恋愛的な関係に発展する兆しを見せる中、ツン全開の「雨夜 燕」がいつ、どうデレてくれるかにも注目が集まっているようだ。

実装に向けて特設サイトなどが公開中。「特別号外」など凝ったページになっているので、チェックしてみてはいかがだろうか。

・特設サイト（雨夜 燕特集）

https://gkmas-halfanniv2025.idolmaster-official.jp/

【ゲーム情報】

タイトル：学園アイドルマスター

ジャンル：歌とダンスが上手くなるアイドル育成シミュレーション

配信：バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：配信中（2024年5月16日）

価格：基本無料（アプリ内課金あり）

THE IDOLM@STER™& ©Bandai Namco Entertainment Inc.