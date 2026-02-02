バンダイナムコエンターテインメントが提供するiOS／Android向けアプリ「学園アイドルマスター」（以下、学マス）にて2月2日、新シナリオ「STEP3」の次のアイドルが“十王星南”に決定したと発表された。

本作では現在、13人のアイドルの新シナリオを1人ずつ公開。最新シナリオは力の入ったもので、各アイドル担当のファンは推しの順が回ってくるとお祭り騒ぎとなる。

次回は作中でトップアイドルの称号を持つ“十王星南”の新シナリオが公開されると決まり、ファンからは「ついにセナが…」「ラスボス降臨」「天使の翼を広げるあたり、ラスボスにしか見えない」「カッコよすぎる…課金します」「神曲すぎんか？」「かっっっっけぇーーー!!」と大興奮の声。

また、“十王星南”は最後の大トリだろうという予想が裏切られた形で、「――――!?」「え？？」「咲季ちゃん最後フラグ？」「予想外の順で来た!?」「おいおい…石ないねん」「まだ心の準備できてないんだが」「咲季より先に会長来るのは予想外」「残すは咲季、佑芽、美鈴、燕か…」と、戸惑う声も。

続報は2月6日19時からの公式生配信で紹介予定。ファンはぜひリアルタイムで視聴してみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル：学園アイドルマスター

ジャンル：歌とダンスが上手くなるアイドル育成シミュレーション

配信：バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：配信中（2024年5月16日）

価格：基本無料（アプリ内課金あり）

THE IDOLM@STER™& ©Bandai Namco Entertainment Inc.