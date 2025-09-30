【ことね強し】「学園アイドルマスター」ジュエル2500個無料配布 セールスランキング1位で
2025年09月30日 15時45分更新
バンダイナムコエンターテインメントが提供するiOS／Android向けアプリ「学園アイドルマスター」（以下、学マス）にて9月29日、新ガシャが開催。プロデュースアイドル「【がむしゃらに行こう！】藤田ことね」と、新SSRサポートカード「これは――お城ッ！！」が登場している。
\ 明日11時より開催予定！ /— 学園アイドルマスター【公式】 (@gkmas_official) September 28, 2025
☆┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈☆
🏫 #がむしゃらに行こう！ 🎈
☆┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈☆
歌唱：藤田ことね (CV.飯田ヒカル)
作詞：SHOW (Digz, Inc. Group)
作曲：SHOW (Digz, Inc. Group)、Mitsu.J (Digz, Inc. Group)
編曲：Mitsu.J (Digz, Inc. Group)… pic.twitter.com/JxUcMgaJRG
藤田ことねは現在12人実装されているプロデュースアイドルの1人。チャンピオンクロスで漫画「学園アイドルマスター GOLD RUSH」の主人公に抜擢されるなど、人気の高いアイドルだ。
その人気は売上にも反映され、多くのプロデューサーがことねを引こうとガシャを回し、結果セールスランキング1位を獲得。それを記念して全プロデューサーにジュエル2500個が配布された。
ユーザーからは「ありがとう運営！」「天井まで課金したので還元石いただきます」「（石）しゅきしゅき！」「さすがことね、稼ぐ女」「そりゃ1位獲得しますよ、ことねですもの」などの反応が寄せられている。
現在ゲーム内では「ライブツアーイベント名古屋編」が開催。イベントを進めることで、衣装・楽曲付きの「【がむしゃらに行こう！】花海咲季」が手に入る。ガシャのことねを育成すると、イベントを有利に進められる仕組みだ。イベントとガシャは10月10日まで開催中なので、お見逃しなく。
【ゲーム情報】
タイトル：学園アイドルマスター
ジャンル：歌とダンスが上手くなるアイドル育成シミュレーション
配信：バンダイナムコエンターテインメント
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：配信中（2024年5月16日）
価格：基本無料（アプリ内課金あり）
THE IDOLM@STER™& ©Bandai Namco Entertainment Inc.
ASCII.jpの最新情報を購読しよう