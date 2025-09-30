バンダイナムコエンターテインメントが提供するiOS／Android向けアプリ「学園アイドルマスター」（以下、学マス）にて9月29日、新ガシャが開催。プロデュースアイドル「【がむしゃらに行こう！】藤田ことね」と、新SSRサポートカード「これは――お城ッ！！」が登場している。

藤田ことねは現在12人実装されているプロデュースアイドルの1人。チャンピオンクロスで漫画「学園アイドルマスター GOLD RUSH」の主人公に抜擢されるなど、人気の高いアイドルだ。

その人気は売上にも反映され、多くのプロデューサーがことねを引こうとガシャを回し、結果セールスランキング1位を獲得。それを記念して全プロデューサーにジュエル2500個が配布された。

ユーザーからは「ありがとう運営！」「天井まで課金したので還元石いただきます」「（石）しゅきしゅき！」「さすがことね、稼ぐ女」「そりゃ1位獲得しますよ、ことねですもの」などの反応が寄せられている。

現在ゲーム内では「ライブツアーイベント名古屋編」が開催。イベントを進めることで、衣装・楽曲付きの「【がむしゃらに行こう！】花海咲季」が手に入る。ガシャのことねを育成すると、イベントを有利に進められる仕組みだ。イベントとガシャは10月10日まで開催中なので、お見逃しなく。

【ゲーム情報】

タイトル：学園アイドルマスター

ジャンル：歌とダンスが上手くなるアイドル育成シミュレーション

配信：バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：配信中（2024年5月16日）

価格：基本無料（アプリ内課金あり）

THE IDOLM@STER™& ©Bandai Namco Entertainment Inc.