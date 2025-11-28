【！？】「アイマス」如月千早、THE FIRST TAKE出演へ　11月28日22時公開

文●Zenon／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

　11月27日、アーティストが一発撮りでパフォーマンスする様子の映像を配信する企画「THE FIRST TAKE」にて、765プロダクションのアイドル・如月千早が出演すると発表された。

　如月千早は、バンダイナムコエンターテインメントが展開するIP「アイドルマスター」に登場するアイドルの1人。抜群の歌唱力が持ち味で、多くのファンを魅了している。

　2026年には武道館単独公演も予定しており、二次元と三次元の融合という意味でも注目を集めている。

　「THE FIRST TAKE」の公開は、2025年11月28日22時から。765プロが誇る歌姫は何を“一発撮り”で歌うのか、大いに期待しよう。

■関連サイト