11月28日、アーティストが一発撮りでパフォーマンスする様子の映像を配信する企画「THE FIRST TAKE」にて、765プロダクションのアイドル・如月千早が出演。公開から2日で400万回再生を記録する大ヒットとなっている。

如月千早は、バンダイナムコエンターテインメントが展開するIP「アイドルマスター」に登場するアイドルの1人。抜群の歌唱力が持ち味だ。

企画では彼女の持ち歌である「約束」を披露した。笑顔を浮かべ手振りを交えながらのびのびと歌う姿と声に、ファンからは多くのコメントが寄せられている。

「キャラソンではなく、如月千早のパフォーマンスなのが最高」「約束を聞くと反射で泣いてしまう」「アニメの約束を思い出して号泣」「ここまで心の奥底に届く歌は初めて聴いた」「昔より優しくて温かい」「765万再生目指そう」「ありがとうアイマス、ありがとう千早」

2026年には如月千早として、初の武道館単独公演も予定しており、二次元と三次元の融合という意味でも注目を集めている。今後の展開からも目が離せない。