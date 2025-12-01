アイマス如月千早の「THE FIRST TAKE」驚異の400万再生 「反射で泣いてしまう」「765万再生めざそう」
11月28日、アーティストが一発撮りでパフォーマンスする様子の映像を配信する企画「THE FIRST TAKE」にて、765プロダクションのアイドル・如月千早が出演。公開から2日で400万回再生を記録する大ヒットとなっている。
如月千早は、バンダイナムコエンターテインメントが展開するIP「アイドルマスター」に登場するアイドルの1人。抜群の歌唱力が持ち味だ。
企画では彼女の持ち歌である「約束」を披露した。笑顔を浮かべ手振りを交えながらのびのびと歌う姿と声に、ファンからは多くのコメントが寄せられている。
「キャラソンではなく、如月千早のパフォーマンスなのが最高」「約束を聞くと反射で泣いてしまう」「アニメの約束を思い出して号泣」「ここまで心の奥底に届く歌は初めて聴いた」「昔より優しくて温かい」「765万再生目指そう」「ありがとうアイマス、ありがとう千早」
2026年には如月千早として、初の武道館単独公演も予定しており、二次元と三次元の融合という意味でも注目を集めている。今後の展開からも目が離せない。
━━⋆｡✦｡⋆✧⋆｡✦｡⋆━━#如月千早武道館単独公演— アイドルマスター公式 (@imas_official) November 20, 2025
TVアニメ『アイドルマスター』
＃20「約束｣ 放送記念🎉
番組内で公開された特別なCMを公開✦｡⋆
✧チケット受付中✧ https://t.co/m8H6kCoJAJpic.twitter.com/D2jlMj4klb