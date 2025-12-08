バンダイナムコエンターテインメントが提供するiOS／Android向けアプリ「学園アイドルマスター」（以下、学マス）にて12月8日、新ガシャが開催。プロデュースアイドル「【Atmosphere】葛城リーリヤ」と、新SSRサポートカード「なぜこんなところにッ！？」が登場している。

葛城リーリヤは現在13人実装されているプロデュースアイドルの1人。スウェーデン出身の女の子で、ダンスや歌の経験はないがアイドルへの憧れは本物。親友との約束を果たすべく、努力を積み重ね成長していく。アニメやゲームを嗜んでいる。

今回のガシャはアイドル別のストーリー（コミュ）を描く「STEP3」向けの楽曲。親愛度21～27も開放され、冬の大一番へ向けた物語が描かれる。

ユーザーからは「なんだこのまぶしすぎる美少女は…！」「担当外でも引きたくなる可愛さ」「天井までいったが、悔いはない」「可愛さが爆発して世界がやばい」「こんなはずでは……」など、思わずガシャに手を出してしまったという声も多く寄せられていた。

そんななか、リーリヤの声を担当する声優・花岩香奈さんも自身のXにて「お迎え完了です」と投稿。11時にゲームが更新されてから、わずか30分後の報告となった。ユーザーからは「はやっ！」「おめでとうございます！」「ナカーマです」「STEP3シナリオ堪能してきます」と祝福の声が寄せられている。

【ゲーム情報】

タイトル：学園アイドルマスター

ジャンル：歌とダンスが上手くなるアイドル育成シミュレーション

配信：バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：配信中（2024年5月16日）

価格：基本無料（アプリ内課金あり）

THE IDOLM@STER™& ©Bandai Namco Entertainment Inc.