バンダイナムコエンターテインメントが提供するiOS／Android向けアプリ「学園アイドルマスター」（以下、学マス）にて1月12日、新シナリオ「STEP3」の新情報を告知する映像が公開。

メインは次のシナリオの主役が「月村手毬」に決定したことを発表するものだった。新曲「一体いつから」も一部流れ、ファンからは「カッコいいよ手毬ぃぃ！」「ありがとう学マス…！」「本当に手毬なのか？美しい……」「曲が神ってる」など、大好評の様子。

その一方で、手毬のSTEP3のお話をチラ見せするなかに、彼女が中等部でユニットを組んでいた「賀陽燐羽」の3Dモデルが映っていることに多くのユーザーが反応。「燐羽様の3Dモデルが出来上がってる!?」「きゃああああ!!」「え？燐羽実装確定っすか？」「うそだろ…」「今から石を貯めます」「手毬には申し訳ないが、こっちのインパクトが強すぎるｗ」など、燐羽のプレイアブル化を望む声が多く寄せられていた。

もちろん、まだ公式にプレイアブル実装が発表されたわけではないが、今まで2Dイラストしかなかったキャラクターに3Dモデルが追加されているということは、つまりそういうことと考えてもおかしくはない。映像公開当日はコミュニティがお祭り状態だった。

続報は1月14日19時からの公式生配信で紹介予定。ファンはぜひリアルタイムで視聴してみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル：学園アイドルマスター

ジャンル：歌とダンスが上手くなるアイドル育成シミュレーション

配信：バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：配信中（2024年5月16日）

価格：基本無料（アプリ内課金あり）

THE IDOLM@STER™& ©Bandai Namco Entertainment Inc.