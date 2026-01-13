学マスP、燐羽様の3Dサプライズ発表で絶叫 続報は1月14日の生配信にて（主題は手毬のSTEP3）
バンダイナムコエンターテインメントが提供するiOS／Android向けアプリ「学園アイドルマスター」（以下、学マス）にて1月12日、新シナリオ「STEP3」の新情報を告知する映像が公開。
◤￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣— 学園アイドルマスター【公式】 (@gkmas_official) January 12, 2026
学園アイドルマスター
新シナリオ #STEP3
▷▷▷ NEXT ▷▷▷
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿◢
続報は生配信をチェック☑
📺1月14日(水) 19:00～（予定）
※日時・内容は予告なく変更になる場合がございます pic.twitter.com/OYeUDLwjW7
メインは次のシナリオの主役が「月村手毬」に決定したことを発表するものだった。新曲「一体いつから」も一部流れ、ファンからは「カッコいいよ手毬ぃぃ！」「ありがとう学マス…！」「本当に手毬なのか？美しい……」「曲が神ってる」など、大好評の様子。
その一方で、手毬のSTEP3のお話をチラ見せするなかに、彼女が中等部でユニットを組んでいた「賀陽燐羽」の3Dモデルが映っていることに多くのユーザーが反応。「燐羽様の3Dモデルが出来上がってる!?」「きゃああああ!!」「え？燐羽実装確定っすか？」「うそだろ…」「今から石を貯めます」「手毬には申し訳ないが、こっちのインパクトが強すぎるｗ」など、燐羽のプレイアブル化を望む声が多く寄せられていた。
もちろん、まだ公式にプレイアブル実装が発表されたわけではないが、今まで2Dイラストしかなかったキャラクターに3Dモデルが追加されているということは、つまりそういうことと考えてもおかしくはない。映像公開当日はコミュニティがお祭り状態だった。
続報は1月14日19時からの公式生配信で紹介予定。ファンはぜひリアルタイムで視聴してみてはいかがだろうか。
【ゲーム情報】
タイトル：学園アイドルマスター
ジャンル：歌とダンスが上手くなるアイドル育成シミュレーション
配信：バンダイナムコエンターテインメント
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：配信中（2024年5月16日）
価格：基本無料（アプリ内課金あり）
THE IDOLM@STER™& ©Bandai Namco Entertainment Inc.