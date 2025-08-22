コーエーテクモゲームスは8月22日、PC（DMM GAMES／Steam）にてサービス中のバカンスゲーム『DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation』について、「モニカ（CV：幸村恵理さん）」の「トゥルーカラーアップデート」の配信が決定したと発表。配信日は、2025年8月28日ゲーム内メンテナンス後より。

あわせて、第53回公式生放送を実施することも発表。こちらの配信日時は、2025年8月27日21時となる。

本生放送は「オーナーさん大集合！「モニカ」トゥルーカラーコーデお披露目パーティー！」と題し、ゲストに「モニカ」役・幸村恵理さん、進行・補佐役にブリドカットセーラ恵美さんを迎え、「モニカ」のトゥルーカラーコーデに関する情報をたっぷりお届け。

そのほかにも、「DOAXVV」の最新情報紹介や、ゲストによる水着の撮影チャレンジ、豪華アイテムが当たるリアルガチャなど、盛りだくさんの内容となっているので、ぜひリアルタイムで視聴してみてはいかがだろうか。

■「オーナーさん大集合！「モニカ」トゥルーカラーコーデお披露目パーティー！」

実施日程：2025年8月27日21時～22時

内容：

■「モニカ」トゥルーカラーコーデ紹介＆水着撮影会

トゥルーカラーコーデに関する情報をお届け。さらに、水着の撮影にも挑戦する。

■最新情報紹介

今後の『DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation』に関する最新情報をお届け。

■ヴィーナスのリアルガチャ

ゲーム内アイテム「SSR確定ガチャチケット（2025年8月号）」「SSR確定ガチャチケット」など豪華景品があたるガチャガチャに、ゲストがチャレンジ。手に入れたアイテムは、プレイヤー全員にプレゼント。

※そのほかの番組内容に関しては、当日をお待ちください。

出演者：

・幸村恵理さん（モニカ役）

・ブリドカットセーラ恵美さん（進行・補佐）

・作田泰紀氏（「DOAXVV」プロデューサー）

配信チャンネル：

・ニコニコ生放送：https://live.nicovideo.jp/watch/lv348422720

・YouTube Live：https://youtube.com/live/qLOZ2s5Kbgo

・X（Twitter） Live

※Steamプラットフォーム上でのミラーリングも実施予定。

公式サイト：https://doax-venusvacation.jp/info/49269.html

※放送の日程・内容は予告なく変更となる場合があります。

※YouTube Liveのコメントには6時間以上のチャンネル登録が必要です。

【ゲーム情報】

タイトル：DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation（デッド オア アライブ エクストリーム ヴィーナス バケーション）

ジャンル：スポーツ／バカンス

配信：コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：PC（DMM GAMES／Steam）

配信日：配信中

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

CERO：D（17歳以上対象）

©コーエーテクモゲームス All rights reserved.

※各種仕様詳細、実施日時、内容は変更される場合があります。