発売後初となるセールも開催中！
『FFT - イヴァリース クロニクルズ』の全世界累計出荷・ダウンロード販売本数が100万本突破！
スクウェア・エニックスは1月6日、Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam）にて発売中のタクティカルRPG『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ』について、全世界累計出荷・ダウンロード販売本数が100万本を突破したと発表。
また現在、本作としては初となるセールを開催中。セール期間中は『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ』ダウンロード版を20％オフで購入できる。
●ディレクター・前廣和豊氏コメント
祝100万本！
皆様、こんにちは！ ディレクターの前廣です！
この度、『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ』のセールスが100万本を突破しました！
これもひとえに、皆様の熱いご支援のおかげです！
心よりお礼申し上げます！ 本当にありがとうございます！
我々開発チーム一同、皆様への感謝だけに留まらず、この嬉しさを励みに、さらに快適に、より多くの方に遊んでいただけるよう、今後もアップデートを検討しております！
どうか引き続き、応援のほど、よろしくお願いいたします！
●プロデューサー・松澤祥一氏コメント
発売から約3ヵ月で100万本突破ということで、これも応援してくださった皆様のおかげです。ありがとうございます。
諸先輩方の築かれた作品をこの機会に一人でも多くの方にお届けできればと思っておりましたので、プロデューサーとしてはもちろん、私自身1ファンとしても、とても嬉しいニュースとなりました！
実際にプレイしてくださった皆様にご好評いただけたことが一番の原動力でしたので、ぜひこのホリデーセール期間中に、また多くの方に本作の魅力を語り、お伝えいただければ幸いです。
■『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ』発売後初のセール開催中！
2026年1月7日までのセール期間中は、『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ』の対象製品が20％オフで購入できる。お得なこの機会をお見逃しなく。
【セール概要】
対象ストア：PlayStation Store／ニンテンドーeショップ／Microsoft Store
セール期間：2026年1月7日まで ※Steamでのセールは終了しています。
対象製品：ダウンロード版 通常版／デラックスエディション
※セール内容は予告なく変更になる場合がございます。ご購入の際は各ストアページにて販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上で、お買い求めください。商品の詳細はこちら（https://sqex.to/pjvLq）よりご確認ください。
【ゲーム情報】
タイトル：ファイナルファンタジータクティクス- イヴァリース クロニクルズ
ジャンル：タクティカルRPG
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam）
発売日：発売中（2025年9月30日）※Steam版は10月1日
価格：
通常版：5800円（ダウンロードのみ）
デラックスエディション：6800円（パッケージ／ダウンロード）
特別装丁コレクターズBOX：2万2000円（ソフトは含まれません）
CERO：C（15歳以上対象）
