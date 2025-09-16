はい！ビッグウェーブ！！

今年もやってきました、秋の大祭り！毎年アスキーに贈るコメントで行列スイッチが入るビッグウェーブさんこと、Butch（ブッチ）だ！はい、ボクは生きてます！笑 相変わらずネット上では「ビッグウェーブさん元気かなぁ？」とか言われてるみたいなんで、今年も生存確認して下さい♪笑

それでは早速始めていこうか！まずは昨年のおさらいからだ！ヒウィヒウィゴォ〜！！

５年ぶりの聖地

昨年の行列はなんと５年ぶりの聖地「ソフトバンク表参道」で並んだ。久しぶりの聖地ということもあり、やや緊張していたが、そんなのは並び始めて10分もしないうちに打破された。朝の通勤途中のお姉たまに声をかけてもらい、一気に行列の感覚を取り戻した！そこからいつもの行列のようにたくさんのお客さんが遊びに来てくれたし、ソフトバンクのスタッフの皆さんも何かとボクを気遣ってくれて本当に助かった。特に印象に残っているのが、事前契約時にiPhone行列のことを店員さんが「お祭りなので♪」と言ってくれたこと。それだけハッピーな“お祭り”なのだ。改めて皆さんありがとうございました！その行列風景は自身のYouTubeにアップされてるのでチェックしてみてくれ。

それでは早速本題に入っていこうか。まずみんなが気になるところ、「今年はどうなんだい？ビッグウェーブ？（買う？並ぶ？）」

もちろん買いだ！そしてまた聖地に並ぶぞ！ただ単刀直入に話すと今回買うのは”iPhone 17 Pro”になる。ではどんなポイントが気になっているのかをいつものようにビッグウェーブ目線で記していこう！ヒウィヒウィゴォ〜！