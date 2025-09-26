このページの本文へ

楽天モバイル、中古iPhone販売　2万円台から

2025年09月26日 12時55分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

楽天モバイルのロゴ

　楽天モバイル公式楽天市場店の「Rakuten 認定中古」コーナーに、iPhoneが追加された。9月26日現在の価格は、端末単品で2万2100円から。

　Rakuten 認定中古コーナーは、80%以上のバッテリー残量があり、基本機能のチェックがされた状態の中古スマートフォンを扱う専門ショップ。中古品のため、端末ごとにコンディションが異なるが、いずれの商品も初期化と外装のクリーニングを済ませ、90日間の無償保証を付与した状態で販売される。

　9月26日12時現在の主なラインナップと端末単品販売の価格は、以下のとおり。

●主なラインナップと端末単品販売の価格

■iPhone 13 Pro Max

・128GB：9万3500円〜
・256GB：10万2300円〜

■iPhone 13 Pro

・128GB：8万300円〜
・256GB：8万6900円〜

■iPhone 13 mini

・128GB：5万5000円〜
・256GB：6万8200円〜
・512GB：7万9200円〜

■iPhone 12 Pro Max

・128GB：7万3700円〜
・256GB：8万3600円〜

■iPhone 12 Pro

・128GB：5万3900円〜
・256GB：6万2700円〜

■iPhone 12

・64GB：3万5200円〜
・128GB：4万4000円〜
・256GB：5万5000円〜

■iPhone 12 mini

・64GB：3万800円〜
・128GB：4万700円〜
・256GB：4万8400円〜

■iPhone SE（第2世代）

・64GB：2万2100円〜
・128GB：2万4200円〜
・256GB：3万1900円〜

　なお、販売はiPhone本体のみで、充電ケーブルやイヤホンなどの付属品は含まれないので注意したい。

