楽天モバイル、中古iPhone販売　2万円台から

楽天モバイル公式楽天市場店の「Rakuten 認定中古」コーナーに、iPhoneが追加された。9月26日現在の価格は、端末単品で2万2100円から。

Rakuten 認定中古コーナーは、80%以上のバッテリー残量があり、基本機能のチェックがされた状態の中古スマートフォンを扱う専門ショップ。中古品のため、端末ごとにコンディションが異なるが、いずれの商品も初期化と外装のクリーニングを済ませ、90日間の無償保証を付与した状態で販売される。

9月26日12時現在の主なラインナップと端末単品販売の価格は、以下のとおり。

●主なラインナップと端末単品販売の価格 ■iPhone 13 Pro Max ・128GB：9万3500円〜

・256GB：10万2300円〜 ■iPhone 13 Pro ・128GB：8万300円〜

・256GB：8万6900円〜 ■iPhone 13 mini ・128GB：5万5000円〜

・256GB：6万8200円〜

・512GB：7万9200円〜 ■iPhone 12 Pro Max ・128GB：7万3700円〜

・256GB：8万3600円〜 ■iPhone 12 Pro ・128GB：5万3900円〜

・256GB：6万2700円〜 ■iPhone 12 ・64GB：3万5200円〜

・128GB：4万4000円〜

・256GB：5万5000円〜 ■iPhone 12 mini ・64GB：3万800円〜

・128GB：4万700円〜

・256GB：4万8400円〜 ■iPhone SE（第2世代） ・64GB：2万2100円〜

・128GB：2万4200円〜

・256GB：3万1900円〜

なお、販売はiPhone本体のみで、充電ケーブルやイヤホンなどの付属品は含まれないので注意したい。