「不安な方はデモ版を」 見た目とゲーム内容にギャップがある「けものティータイム」異例の注意書き

フリューは9月17日、Studio Lalalaが9月3日に発売したNintendo Switch／PC（Steam）向け完全新作「けものティータイム」について、プレイヤーからの指摘によりSteamストアに「注意書き」を掲示する異例の対応をとったと告知した。

本作の説明文は、「ケモミミがあたり前に存在する世界で、喫茶店を舞台にブレンドティーのシミュレーションとKAWAII物語を体験できます。この世界でひとらしく生きるには、甘いティータイムとKAWAIIの癒やしが必要不可欠。メロディカルに、可愛く、最後までひとらしく生きましょう。」となっている。

絵柄もあいまって、「可愛い」に満ちあふれた「ほのぼのゲーム」かと思いきや、どうも中身は異なる模様。どんな方向に異なるのかは「ネタバレ厳禁」なタイトルなので実際にプレイして確かめてほしい。ちなみにSteamの評価は“非常に好評”と良ゲーではある模様。

しかし今回はプレイヤーからメーカーに寄せられた指摘・問い合わせの中で「ストアをもっとわかりやすく、カワイイだけじゃないことを明記してほしい」というものが多数あったとのこと。その指摘を真摯に受け止め、Steamストアに「カワイイだけではありません。」という注意書きを掲示することになったのだという。

もし不安な人は、無料で遊べるDEMO版もあるので、そちらで十分に心の準備をしたうえで製品版を購入してほしいとしている。ちなみに価格は1700円だ。

また、9月25日～28日に実施する「東京ゲームショウ2025」への出展も決定。本作の試遊があるほか、本作をプレイした人“必見”の「とくべつなお手紙」を用意しているという。当日はインディーゲームエリア「No.11-E16」まで行ってみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル：けものティータイム

ジャンル：アドベンチャー

配信：Studio Lalala／フリュー

配信日：配信中（2025年9月3日）

プラットフォーム：Nintendo Switch／PC（Steam）

価格：1700円

プレイ人数：ひとり