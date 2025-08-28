ダウンロード版の早期購入特典も公開！
『ヴァレット／VARLET』が本日発売！書き下ろしイメージソングを使用した「発売記念スペシャルPV」を公開
2025年08月28日 19時25分更新
フリューは8月28日、新作学園RPG『ヴァレット／VARLET』を、PlayStation 5／Nintendo Switch／PC（Steam／Epic Games）にて発売。価格は、通常版のパッケージ版／ダウンロード版が8778円、パッケージ限定版「Limited BOX」が1万3948円、ダウンロード専売のデジタルデラックスエディションが1万2430円だ。
本作の発売を記念して、KAMITSUBAKI STUDIO発の音楽×物語を軸としたプロジェクト「少女革命計画」より、Xtuberユニット「心世紀（しんせいき）」とVシンガーユニット「罪十罰（つみとばつ）」歌唱の書き下ろしイメージソング「主人行路」を使用した「発売記念スペシャルPV」を公開している。こちらもあわせてチェックしてほしい。
「発売記念スペシャルPV」
『ヴァレット』ダウンロード版 早期購入特典公開！
『ヴァレット』発売を記念して各ストアで「早期購入特典」を実施している。特典の主人公衣装DLCはここでしか手に入らないため、ぜひ期間内に購入してみてはいかがだろうか。配信期間は、2025年9月28日まで。
【対象ストア／特典内容】
マイニンテンドーストア：「主人公制服 Autumn color」
PlayStation Store：「主人公制服 Winter Color」
【ゲーム情報】
タイトル：ヴァレット／VARLET
ジャンル：学園RPG
販売：フリュー
プラットフォーム：PlayStation 5／Nintendo Switch／PC（Steam／Epic Games Store）［予定］
発売日：発売中（2025年8月28日）
価格：
通常版：8778円（パッケージ版／ダウンロード版）
Limited BOX：1万3948円（パッケージ版）
デジタルデラックスエディション：1万2430円（ダウンロード版）
※パッケージ版はPS5／Switchのみ。
CERO：B（12才以上対象）
© FURYU Corporation.
※画像はすべて開発中のものです。内容・仕様は製品版と異なる場合があります。
※『ヴァレット／VARLET』はフリューの商標または登録商標です。
※Nintendo Switchは任天堂の商標です。
※“PlayStation”は、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
※©2025 Valve Corporation. Steamは、米国およびまたはそのほかの国のValve Corporationの商標およびまたは登録商標です。
※Epic、Epic Games、Epic Games Storeは、米国およびそのほかの国と地域におけるEpic Games, Inc.の商標または登録商標です。
※そのほか記載されている会社名、製品名、サービス名などは、それぞれ各社の商標または登録商標です。
