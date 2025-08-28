フリューは8月28日、新作学園RPG『ヴァレット／VARLET』を、PlayStation 5／Nintendo Switch／PC（Steam／Epic Games）にて発売。価格は、通常版のパッケージ版／ダウンロード版が8778円、パッケージ限定版「Limited BOX」が1万3948円、ダウンロード専売のデジタルデラックスエディションが1万2430円だ。

本作の発売を記念して、KAMITSUBAKI STUDIO発の音楽×物語を軸としたプロジェクト「少女革命計画」より、Xtuberユニット「心世紀（しんせいき）」とVシンガーユニット「罪十罰（つみとばつ）」歌唱の書き下ろしイメージソング「主人行路」を使用した「発売記念スペシャルPV」を公開している。こちらもあわせてチェックしてほしい。

「発売記念スペシャルPV」

https://youtu.be/7kJyD9633MM

『ヴァレット』ダウンロード版 早期購入特典公開！

『ヴァレット』発売を記念して各ストアで「早期購入特典」を実施している。特典の主人公衣装DLCはここでしか手に入らないため、ぜひ期間内に購入してみてはいかがだろうか。配信期間は、2025年9月28日まで。

【対象ストア／特典内容】

マイニンテンドーストア：「主人公制服 Autumn color」

PlayStation Store：「主人公制服 Winter Color」

【ゲーム情報】

タイトル：ヴァレット／VARLET

ジャンル：学園RPG

販売：フリュー

プラットフォーム：PlayStation 5／Nintendo Switch／PC（Steam／Epic Games Store）［予定］

発売日：発売中（2025年8月28日）

価格：

通常版：8778円（パッケージ版／ダウンロード版）

Limited BOX：1万3948円（パッケージ版）

デジタルデラックスエディション：1万2430円（ダウンロード版）

※パッケージ版はPS5／Switchのみ。

CERO：B（12才以上対象）