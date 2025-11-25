Studio Lalalaは11月25日、9月に発売したアドベンチャーゲーム「けものティータイム」について、累計販売本数が3万5000本を突破、そしてSteamレビュー評価「圧倒的に好評」を獲得したと発表した。あわせて、22％オフになる「にゃんにゃんセール」を開催すると告知している。

本作は、「ケモミミ×喫茶店×ASMR」のアドベンチャーゲーム。ユーザーからの要望で、ストアに「カワイイだけではありません。」という注意書きを掲示することになったことで話題を呼んだ作品だ。

内容はネタバレ厳禁なゲーム性のため触れられないが、ユーザーからは「最後までやってよかった」「心ゆくまで堪能できました」「考えさせられる作品」「ふとこのゲームを思い出すくらい良いゲーム体験」「とても心に響いた」など、満足いくゲームだったとの声が寄せられている。

12月9日まで22％オフの1326円で提供中。この機会に本作をプレイしてみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル：けものティータイム

ジャンル：アドベンチャー

配信：Studio Lalala／フリュー

配信日：配信中（2025年9月3日）

プラットフォーム：Nintendo Switch／PC（Steam）

価格：1700円

プレイ人数：ひとり