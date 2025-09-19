グラビティゲームアライズは9月18日、9月17日に正式サービス開始したスマートフォン向けアプリ「スコップヒーロー」について、App Store無料ゲームランキングで1位を獲得したと発表。魂石3000個（ヒーローガチャ10回分）を配布している。

本作は、地面を指でなぞって進路を切り開く「探索パズル」と、ヒーローをフリック操作で弾いて戦う「ピンボールバトル」が融合した、新感覚のスマートフォン向けパズルRPG。

プレイヤーは個性豊かなヒーローたちやぬいぐるみのような仲間を引き連れ、ダンジョンの最下層を目指す。スキルや属性を活かしたバトルや、ヒーロー同士のゆるい掛け合い、ステージごとに異なるギミックなどが奥深い遊びごたえを実現しているという。

今回の無料ゲームランキング1位獲得を記念して、超強力な新ヒーロー「SSR 市長 ポポ」「SSR 市長候補エベリン」をピックアップしたガチャが先行開催中。期間は9月22日までと短いので、お見逃しなく。

早速本作を遊んだユーザーからは「斬新すぎる」「面白くてスタミナが足りないよぉ」「キャラが可愛いのとスキマ時間にできるのは評価」など、楽しんでいる声が寄せられている。

【ゲーム情報】

タイトル：スコップヒーロー

ジャンル：穴掘りぶっ飛びパズルRPG

配信：グラビティゲームアライズ

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：配信中（2025年9月17日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

©GRAVITY CO., LTD. ©GRAVITY GAME ARISE Co.,Ltd.