ドラガミゲームス公式YouTubeチャンネルにてSwitch 2版のゲームプレイトレーラーを公開中！
Switch 2版『ロリポップチェーンソー RePOP』が11月に発売決定！TGS2025に電撃出展
2025年09月17日 15時35分更新
ドラガミゲームスは9月17日、PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam／DLsite）で発売中のゾンビアクションゲーム『ロリポップチェーンソー RePOP』について、Nintendo Switch 2 Editionを発売すると発表。発売時期は、2025年11月予定だ。
Switch 2版では、Switch版から解像度・フレームレート、グラフィック品質を大幅に改善しており、より快適でスタイリッシュなゾンビハントアクションを楽しめる。すでにSwitch版の購入者向けに「Nintendo Switch 2 Edition アップグレードパス」も配信予定だ。
また、『ロリポップチェーンソー RePOP Nintendo Switch 2 Edition』の発売決定を記念し、同社の公式YouTubeチャンネルにてSwitch 2版のゲームプレイトレーラーを公開中。あわせて、チェックしてほしい。
▼Nintendo Switch 2版ゲームプレイトレーラー
URL：https://youtu.be/khhPiMuBFH4
東京ゲームショウ2025に電撃出展！
2025年9月25日より開催される「東京ゲームショウ2025」にて、『ロリポップチェーンソー RePOP Nintendo Switch 2 Edition』の出展が決定。会場のコナミデジタルエンタテインメントブースにて試遊台を用意し、本作をいち早く体験可能だ。
さらに、試遊した人にはもれなく「ロリポップチェーンソー 特製クリアファイル」をプレゼント。ぜひ会場で試遊してみてはいかがだろうか。
【TGS2025情報】
開催期間：2025年9月25日～9月28日
会場：幕張メッセ
【ゲーム情報】
タイトル：LOLLIPOP CHAINSAW RePOP（ロリポップチェーンソー RePOP）
ロリポップチェーンソー RePOP Nintendo Switch 2 Edition
ジャンル：アクション
販売：ドラガミゲームス
開発：ドラガミゲームス＆オリジナルスタッフ
プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam／DLsite）
※パッケージ版はPlayStation 5／Nintendo Switchのみ。
発売日：
PC（Steam／DLsite）：配信中（2024年9月12日）
PS5／XSX|S／Switch：発売中（2024年9月26日）
PS4／Xbox One：配信中（2024年12月2日）
Siwtch 2：2025年11月予定※
※Switch 2 Editionへのアップグレードパスも同日に配信予定。
価格：6490円（パッケージ版／ダウンロード版）
CERO：Z（18才以上対象）
©2024 DRAGAMI GAMES All rights reserved.
