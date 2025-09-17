ドラガミゲームス公式YouTubeチャンネルにてSwitch 2版のゲームプレイトレーラーを公開中！

ドラガミゲームスは9月17日、PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam／DLsite）で発売中のゾンビアクションゲーム『ロリポップチェーンソー RePOP』について、Nintendo Switch 2 Editionを発売すると発表。発売時期は、2025年11月予定だ。

Switch 2版では、Switch版から解像度・フレームレート、グラフィック品質を大幅に改善しており、より快適でスタイリッシュなゾンビハントアクションを楽しめる。すでにSwitch版の購入者向けに「Nintendo Switch 2 Edition アップグレードパス」も配信予定だ。

また、『ロリポップチェーンソー RePOP Nintendo Switch 2 Edition』の発売決定を記念し、同社の公式YouTubeチャンネルにてSwitch 2版のゲームプレイトレーラーを公開中。あわせて、チェックしてほしい。

▼Nintendo Switch 2版ゲームプレイトレーラー

URL：https://youtu.be/khhPiMuBFH4

東京ゲームショウ2025に電撃出展！

2025年9月25日より開催される「東京ゲームショウ2025」にて、『ロリポップチェーンソー RePOP Nintendo Switch 2 Edition』の出展が決定。会場のコナミデジタルエンタテインメントブースにて試遊台を用意し、本作をいち早く体験可能だ。

さらに、試遊した人にはもれなく「ロリポップチェーンソー 特製クリアファイル」をプレゼント。ぜひ会場で試遊してみてはいかがだろうか。

【TGS2025情報】

開催期間：2025年9月25日～9月28日

会場：幕張メッセ

【ゲーム情報】

タイトル：LOLLIPOP CHAINSAW RePOP（ロリポップチェーンソー RePOP）

ロリポップチェーンソー RePOP Nintendo Switch 2 Edition

ジャンル：アクション

販売：ドラガミゲームス

開発：ドラガミゲームス＆オリジナルスタッフ

プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam／DLsite）

※パッケージ版はPlayStation 5／Nintendo Switchのみ。

発売日：

PC（Steam／DLsite）：配信中（2024年9月12日）

PS5／XSX|S／Switch：発売中（2024年9月26日）

PS4／Xbox One：配信中（2024年12月2日）

Siwtch 2：2025年11月予定※

※Switch 2 Editionへのアップグレードパスも同日に配信予定。

価格：6490円（パッケージ版／ダウンロード版）

CERO：Z（18才以上対象）

©2024 DRAGAMI GAMES All rights reserved.