ドラガミゲームスは9月2日、ゾンビアクションゲーム『ロリポップチェーンソーRePOP』［PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam／DLsite）］について、コスチュームデザインコンテストを開催すると発表。本コンテストは同作の発売1周年を記念したキャンペーンとなる。

『ロリポップチェーンソーRePOP』では、これまで本作に登場するヒロイン、ジュリエットの追加コスチュームをゲーム内に多数実装してきたが、今回のキャンペーンではなんと、次回実装予定のコスチュームのデザインをユーザーから募集することに！

応募方法はカンタン！ ジュリエットにピッタリな素敵なコスチュームのデザイン案を、テキストおよび画像にてキャンペーンサイトより投稿。コスチュームのデザインが具体的に説明されていればテキストのみでも投稿可能だが、画像を添えられていると、よりわかりやすくなるのでオススメとのこと。

画像の制作支援のためにDRAGAMI GAMESからジュリエットのデザイン素体を提供されるので、ぜひ活用しよう。素体の使用は必須ではないとのことなので、自由な発想で投稿してみてはいかがだろうか。

応募されたデザインは、特設サイトに掲載。掲載作品には「いいね」ボタンによる投票が可能なので、ジュリエットの衣装としてふさわしいデザインを見つけたら、どんどん「いいね」をしよう。もっとも多くの「いいね」を集めたデザインは、『ロリポップチェーンソーRePOP』の無料アップデートにて配信するという。

キミのデザインがゲームに登場するかもしれないこのチャンスをお見逃しなく。

■ 応募・投票スケジュール

デザイン応募期間：2025年9月2日10時～10月13日23時59分59秒

いいね投票期間：2025年9月2日10時～10月27日23時59分59秒

※投稿と投票はともに下記特設サイトから行えます。

キャンペーン特設サイトURL：https://cp.lollipopchainsaw.com/

※詳細な応募規約・注意事項などについては特設サイトをご確認ください。

【ゲーム情報】

タイトル：LOLLIPOP CHAINSAW RePOP（ロリポップチェーンソーRePOP）

ジャンル：アクション

販売：ドラガミゲームス

開発：ドラガミゲームス＆オリジナルスタッフ

プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam／DLsite）

※パッケージ版はPlayStation 5／Nintendo Switchのみ。

発売日：

PC（Steam／DLsite）：配信中（2024年9月12日）

PS5／XSX|S／Switch：発売中（2024年9月26日）

PS4／Xbox One：配信中（2024年12月2日）

価格：6490円（パッケージ版／ダウンロード版）

CERO：Z（18才以上対象）

©2024 DRAGAMI GAMES All rights reserved.