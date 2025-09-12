ドラガミゲームスは9月10日、PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam／DLsite）で発売中のゾンビアクションゲーム『ロリポップチェーンソーRePOP』について、新コスチューム「アメリカンポリス」を実装する無料アップデートを本日9月12日18時より配信すると発表。

本コスチュームは、ゲームの発売1周年を記念して制作されたもの。スタイリッシュなブルーのシャツとジュリエットの脚線美を引き立てるミニスカートによる警官スタイルの完全新規コスチュームとなっている。ぜひゲットして、ゲームの1周年を祝おう。

発売1周年記念、過去最大45％オフセールも開催中

2025年9月10日より、本作の発売1周年を記念したセールを下記のプラットファームで実施中。過去最大の45％オフとなっているので、まだ本作を遊んでいない人は要チェックだ。

【セール期間】

PS5／PS4：2025年9月10日0時～9月24日23時59分

XSX|S／Xbox One：2025年9月10日9時～9月24日8時59分

Switch：2025年9月10日0時～9月24日23時59分

PC（Steam）：2025年9月10日16時～9月24日15時59分

※日程はすべて日本時間です。

※本記事に記載の情報は日本国内ストアでの実施内容です。そのほかの地域に関する情報は、英語版のプレスリリースをご確認ください。

コスチュームデザインコンテスト絶賛開催中！

現在『ロリポップチェーンソーRePOP』の発売1周年を記念したコスチュームデザインコンテストを開催中。最優秀賞デザインは、冬季に予定されているアップデートでゲーム内に実装される。ぜひ奮って参加してみよう。

【応募・投票スケジュール】

デザイン応募期間：2025年9月2日10時～10月13日23時59分59秒

いいね投票期間：2025年9月2日10時～10月27日23時59分59秒

キャンペーン特設サイトURL：https://cp.lollipopchainsaw.com/

※詳細な応募規約・注意事項などについては特設サイトをご確認ください。

【ゲーム情報】

タイトル：LOLLIPOP CHAINSAW RePOP（ロリポップチェーンソーRePOP）

ジャンル：アクション

販売：ドラガミゲームス

開発：ドラガミゲームス＆オリジナルスタッフ

プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam／DLsite）

※パッケージ版はPlayStation 5／Nintendo Switchのみ。

発売日：

PC（Steam／DLsite）：配信中（2024年9月12日）

PS5／XSX|S／Switch：発売中（2024年9月26日）

PS4／Xbox One：配信中（2024年12月2日）

価格：6490円（パッケージ版／ダウンロード版）

CERO：Z（18才以上対象）

©2024 DRAGAMI GAMES All rights reserved.