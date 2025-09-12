45％オフで本作を購入できるセールも実施中！
『ロリポップチェーンソーRePOP』にて新コスチューム「アメリカンポリス」を実装する無料アップデートを本日18時に配信！
2025年09月12日 14時10分更新
ドラガミゲームスは9月10日、PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam／DLsite）で発売中のゾンビアクションゲーム『ロリポップチェーンソーRePOP』について、新コスチューム「アメリカンポリス」を実装する無料アップデートを本日9月12日18時より配信すると発表。
本コスチュームは、ゲームの発売1周年を記念して制作されたもの。スタイリッシュなブルーのシャツとジュリエットの脚線美を引き立てるミニスカートによる警官スタイルの完全新規コスチュームとなっている。ぜひゲットして、ゲームの1周年を祝おう。
発売1周年記念、過去最大45％オフセールも開催中
2025年9月10日より、本作の発売1周年を記念したセールを下記のプラットファームで実施中。過去最大の45％オフとなっているので、まだ本作を遊んでいない人は要チェックだ。
【セール期間】
PS5／PS4：2025年9月10日0時～9月24日23時59分
XSX|S／Xbox One：2025年9月10日9時～9月24日8時59分
Switch：2025年9月10日0時～9月24日23時59分
PC（Steam）：2025年9月10日16時～9月24日15時59分
※日程はすべて日本時間です。
※本記事に記載の情報は日本国内ストアでの実施内容です。そのほかの地域に関する情報は、英語版のプレスリリースをご確認ください。
コスチュームデザインコンテスト絶賛開催中！
現在『ロリポップチェーンソーRePOP』の発売1周年を記念したコスチュームデザインコンテストを開催中。最優秀賞デザインは、冬季に予定されているアップデートでゲーム内に実装される。ぜひ奮って参加してみよう。
【応募・投票スケジュール】
デザイン応募期間：2025年9月2日10時～10月13日23時59分59秒
いいね投票期間：2025年9月2日10時～10月27日23時59分59秒
キャンペーン特設サイトURL：https://cp.lollipopchainsaw.com/
※詳細な応募規約・注意事項などについては特設サイトをご確認ください。
【ゲーム情報】
タイトル：LOLLIPOP CHAINSAW RePOP（ロリポップチェーンソーRePOP）
ジャンル：アクション
販売：ドラガミゲームス
開発：ドラガミゲームス＆オリジナルスタッフ
プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam／DLsite）
※パッケージ版はPlayStation 5／Nintendo Switchのみ。
発売日：
PC（Steam／DLsite）：配信中（2024年9月12日）
PS5／XSX|S／Switch：発売中（2024年9月26日）
PS4／Xbox One：配信中（2024年12月2日）
価格：6490円（パッケージ版／ダウンロード版）
CERO：Z（18才以上対象）
©2024 DRAGAMI GAMES All rights reserved.
ASCII.jpの最新情報を購読しよう