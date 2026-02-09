ソニー、DualSenseコントローラーをUSBケーブル付きで販売　3月5日から

　ソニー・インタラクティブエンタテインメントは2月9日、「DualSense ワイヤレスコントローラー ミッドナイト ブラック + USBケーブル for PC」を、3月5日に発売すると発表した。価格は1万1480円となる。

　これまでPlayStation 5向けに販売されていたコントローラー「DualSense」を単品で購入する場合、USBケーブルが付いていなかった。今回のセットではPCでDualSenseを使いやすいよう、最初からUSBケーブルを付属したものとなる（コントローラー自体はカラバリとしても前からある）。

　本製品はUSBケーブルを繋げることで、Windows PC／Mac／モバイルデバイスへの接続に対応。もちろんBluetooth接続によるペアリングにも対応している。

　ユーザーからは「ミッドナイトブラックかっこいい…」「ついに公式の紐が手に入るのか」「PCでプレステのゲーム出るのが増えてるし、初心者に勧めやすくて良いね」」と好評の声が寄せられている。

　いっぽうで「現行のやつもPCで使えるが、何が違うんだ…？」「今までPCで使ってた俺は嘘だったというの…？」「PC向けに何かが最適化されてんの？」など、商品として何が違うのか分かりにくいという意見も出ていた。

　「DualSense ワイヤレスコントローラー ミッドナイト ブラック + USBケーブル for PC」は本日より予約受付を開始。発売は3月5日からとなる。

