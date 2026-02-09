ソニー・インタラクティブエンタテインメントは2月9日、「DualSense ワイヤレスコントローラー ミッドナイト ブラック + USBケーブル for PC」を、3月5日に発売すると発表した。価格は1万1480円となる。

これまでPlayStation 5向けに販売されていたコントローラー「DualSense」を単品で購入する場合、USBケーブルが付いていなかった。今回のセットではPCでDualSenseを使いやすいよう、最初からUSBケーブルを付属したものとなる（コントローラー自体はカラバリとしても前からある）。

本製品はUSBケーブルを繋げることで、Windows PC／Mac／モバイルデバイスへの接続に対応。もちろんBluetooth接続によるペアリングにも対応している。

ユーザーからは「ミッドナイトブラックかっこいい…」「ついに公式の紐が手に入るのか」「PCでプレステのゲーム出るのが増えてるし、初心者に勧めやすくて良いね」」と好評の声が寄せられている。

いっぽうで「現行のやつもPCで使えるが、何が違うんだ…？」「今までPCで使ってた俺は嘘だったというの…？」「PC向けに何かが最適化されてんの？」など、商品として何が違うのか分かりにくいという意見も出ていた。

「DualSense ワイヤレスコントローラー ミッドナイト ブラック + USBケーブル for PC」は本日より予約受付を開始。発売は3月5日からとなる。

【本商品の取扱店一覧】

・Amazon.co.jp

・エディオン ネットショップ

・ジョーシン日本橋店、ジョーシン岸和田店、ジョーシン三宮1ばん館 および Joshin webショップ

・ソニーストア

・ノジマオンライン

・ビックカメラ 池袋カメラ・パソコン館 7階ゲーミングフロア および ビックカメラ.com

・ヨドバシドットコム

© 2026 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved.