ソニー・インタラクティブエンタテインメントは3月17日、PlayStation 5向けのシステムソフトウェアアップデートを実施。Welcomeハブに「ショーケースモード」を新たに追加した。

これは、PS5をしばらく操作しなかったときにWelcomeハブのウィジェットを非表示にし、背景を全画面表示する機能。L3（左スティック押し込み）で即座に切り替えできる。

設定方法は、Welcomeハブに行って△ボタンを押し、右上のメニューへ。すると設定のなかに「ショーケースモード」と「スライドショー」が新たに追加されている。デフォルトはオフなので、希望する場合はオンに変えよう。

元から用意された画像のほか、「メディアギャラリー」からは直近100枚のスクリーンショットから背景を選べた。

また、「スライドショー」機能ではメディアギャラリーで「お気に入り（ハートマーク）」に設定した画像を、一定時間ごとにスライドさせていく表示も可能に。

スライドショーは作品ごとのお気に入りでも設定できるので、気分によって変えてみるのもおもしろいだろう。

もし「設定が見つからないぞ？」という人は、本体設定の「システム」→「システムソフトウェア」→「システムソフトウェアアップデートと設定」を調べて、最新版がインストールされているかチェックしてほしい。

ユーザーからは「これは熱い！」「ショーケースモード待ってました！」「スクリーンセーバー的なものという見解でいいのかな？」「フォトモード好きにはたまらない神アプデ」「やってみました。最高」など、喜びのコメントが寄せられている。

© 2026 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved.