ソニー・インタラクティブエンタテインメントは9月25日、同社の配信番組「State of Play」にて、PlayStationのオーディオアクセサリーのラインアップに新たに加わる「PULSE Elevate ワイヤレススピーカー」を初公開した。発売時期は2026年予定、価格などは未定だ。

PULSE Elevateは、PULSE Elite ワイヤレスヘッドセットとPULSE Explore ワイヤレスイヤホンで届けた没入感あふれる次世代ゲーミングオーディオ体験をさらに進化させ、平面磁界型ドライバーやPlayStation Linkなどの優れた技術を新たな形状に融合。プレイヤーがお気に入りのゲームで体感できる新たなフォームを実現した。

同社が開発する初のワイヤレススピーカー「PULSE Elevate」は、PlayStation 5、PC、Macのデスクトップゲーミング環境にシームレスに溶け込み、PlayStation Portal リモートプレーヤーやスマートフォンで外出先でも楽しむことが可能。

ワイヤレススピーカーは、驚くほどリアルな音質、超低遅延、ロスレス対応のPlayStation Link ワイヤレス接続を特徴とする。より詳しい情報は、下記のPS Blogの記事を確認してほしい。

▼PS Blog記事

https://blog.ja.playstation.com/2025/09/25/20250925-pulseelevate/