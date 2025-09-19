おいしそ～！安納芋のチョコクロ＆紫芋パフェがサンマルクカフェに

サンマルクカフェは9月19日から、「プレミアムチョコクロ スイートポテト」などスイートポテトをテーマにした秋限定メニューを発売します。

安納芋や紅あずま、紫芋など多彩なさつまいもを使い、それぞれの個性を引き出したラインアップです。

▲プレミアムチョコクロ スイートポテト 390円（5個入BOX 1750円）

サクサクのクロワッサン生地に安納芋チョコレートと安納芋クリームを包み、さらに表面に安納芋クリームを絞った見た目にも華やかなチョコクロです。焼き上げることで香ばしさが増すビターカラメルソースと、黒ゴマがアクセントとなっています

▲ごろっとスイートポテトスムージー 720円

紅あずまのペーストと北海道バターを合わせた濃厚なスムージーベースに、さつまいもソースを重ねたスムージーです。トップには甘露煮をトッピングし、飲むごとに異なる食感と風味が楽しめます。

▲スイートポテト＆紫芋のパフェ 720円

紫芋アイスやプリン、カラメルソース、黒ゴマなどを重ね、さつまいもの濃厚な甘みと多彩な食感を味わえるパフェ。さらにサクサクのコーンフレーク、ソフトクリーム、風味豊かな黒ゴマなど、様々な素材が層をなすことで、変化する食感を楽しめます。

9月19日から10月9日までの期間、1会計850円以上で「スイポテハッピーチケット」を配布。2枚集めると、ドリンク購入時に「プレミアムチョコクロ スイートポテト」が1個もらえます。

安納芋や紫芋を贅沢に使用！

安納芋の甘さとチョコクロのサクサク感は相性抜群で、秋らしい贅沢なおやつになりそうです。持ち帰って温め直してもおいしそうなので、カフェだけでなく家でも楽しんでみたいですね。期間限定なので、気になる人はお早めに！

※価格は税込み表記です。