「ねぎ塩豚×からあげ」のダブル！ 鶏と豚が主役の満足定食

からあげ専門店「からやま」は、9月19日から期間限定で「黒胡椒からあげとねぎ塩焼き定食」を販売します。

黒胡椒からあげ×豚ねぎ塩焼きを定食で

黒胡椒からあげと、豚肉のねぎ塩焼きの相盛りをメインにした、鶏と豚を一皿で味わえる新作定食メニューです。

▲黒胡椒からあげとねぎ塩焼き定食 979円

黒胡椒からあげは、てりやきソースと黒胡椒を組み合わせたピリッとスパイシーな味わい。一方のねぎ塩焼きは、鉄板で焼き上げた豚肩ロースに特製のねぎ塩ダレをたっぷりとかけ、さっぱりとした後味に仕上げたといいます。ねぎ塩焼きに添えられたレモンを絞ることで、さらに爽やかな味わいへ変化が楽しめます。

その他、定番商品「カリッともも」と黒胡椒からあげを組み合わせた合盛り定食や、黒胡椒からあげの単品販売も用意されています。また、持ち帰り弁当としても購入できます。

▲黒胡椒からあげ合盛り定食 825円

▲黒胡椒からあげ（単品・店内） 154円

▲黒胡椒からあげとねぎ塩焼き弁当 961円

▲黒胡椒からあげの合盛り弁当 810円

▲黒胡椒からあげ（単品・弁当） 151円

ピリ辛×さっぱり！

鶏と豚のどちらも味わえるボリューム感に加え、スパイシーさとさっぱり感のバランスは、残暑で食欲が落ちがちな時にもぴったりでしょう。からあげとねぎ塩焼きを交互に味わうことで、箸が止まらなくなりそうです。

※価格は税込み表記です。