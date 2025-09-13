このページの本文へ

からやまで9月19日から

「ねぎ塩豚×からあげ」のダブル！ 鶏と豚が主役の満足定食

2025年09月13日 13時30分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　からあげ専門店「からやま」は、9月19日から期間限定で「黒胡椒からあげとねぎ塩焼き定食」を販売します。

黒胡椒からあげ×豚ねぎ塩焼きを定食で

　黒胡椒からあげと、豚肉のねぎ塩焼きの相盛りをメインにした、鶏と豚を一皿で味わえる新作定食メニューです。

▲黒胡椒からあげとねぎ塩焼き定食　979円

　黒胡椒からあげは、てりやきソースと黒胡椒を組み合わせたピリッとスパイシーな味わい。一方のねぎ塩焼きは、鉄板で焼き上げた豚肩ロースに特製のねぎ塩ダレをたっぷりとかけ、さっぱりとした後味に仕上げたといいます。ねぎ塩焼きに添えられたレモンを絞ることで、さらに爽やかな味わいへ変化が楽しめます。

　その他、定番商品「カリッともも」と黒胡椒からあげを組み合わせた合盛り定食や、黒胡椒からあげの単品販売も用意されています。また、持ち帰り弁当としても購入できます。

▲黒胡椒からあげ合盛り定食　825円

▲黒胡椒からあげ（単品・店内）　154円

▲黒胡椒からあげとねぎ塩焼き弁当　961円

▲黒胡椒からあげの合盛り弁当　810円

▲黒胡椒からあげ（単品・弁当）　151円

ピリ辛×さっぱり！

　鶏と豚のどちらも味わえるボリューム感に加え、スパイシーさとさっぱり感のバランスは、残暑で食欲が落ちがちな時にもぴったりでしょう。からあげとねぎ塩焼きを交互に味わうことで、箸が止まらなくなりそうです。

※価格は税込み表記です。

