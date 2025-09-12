ゲーム  >  サッカーマネジメントゲーム『Football Manager 26』の配信日が11月5日に決定！

PCや家庭用ハード、さらにNetflixと幅広いプラットフォームに対応！

2025年09月12日 16時15分更新

文● ミヤザキ／ASCII

　セガは9月11日、Sports Interactiveが開発するサッカーマネジメントゲームシリーズ最新作『Football Manager 26』（以下、FM26）を、PlayStation 5／Xbox Series X|S／Nintendo Switch／PC（Steam／Epic Games Store／Windows）／Mac／Netflixで配信すると発表。価格は7990円（Netflixはサブスクリプションサービスの利用料金に含まれる）だ。

　また、同日よりPC（Steam／Epic Games Store／Windows）の予約を開始している。なお、Nintendo Switch版およびPlayStation 5パッケージ版は12月4日発売予定。

ゲームの特徴

■Unityエンジンによる刷新と新しい体験

　『FM26』はシリーズで初めてUnityエンジンを採用。実際のプレイをもとにしたアニメーションやビジュアル表現により、試合はこれまで以上にリアルで迫力ある演出へと進化している。さらに直感的でわかりやすい新しいUIを搭載し、戦術、スカウティング、補強などの意思決定をスムーズに行うことが可能。新規ユーザーからベテランまで幅広いプレイヤーが楽しめる。

■公式ライセンスと多彩な舞台

　プレミアリーグの公式ライセンスを新たに取得し、世界最高峰リーグのリアルな舞台を完全再現。また、シリーズで初めて女子サッカーを収録し、統合データベースと公式大会により男女双方のサッカーが同一の環境で描かれる。これにより、クラブマネジメントの可能性がさらに広がった。

■セーブデータ互換性

　新エンジンへの移行にあたり、『FM24』および『FM23』のセーブデータをそのまま引き継いでプレイが可能。長年のキャリアを途切れることなく継続できる。
※『FM26 Mobile』のみ『FM24 Mobile』のセーブデータに対応。

早期購入特典とアーリーアクセス

　2025年11月5日の発売に先駆け、セガ公認オンラインストアでPC版またはMac版を事前購入した人は10％オフで購入可能。さらに発売約2週間前から「アーリーアクセス版」で監督キャリアを開始でき、そのまま製品版にデータを引き継いでプレイできる。いち早くクラブ経営の奥深さやチームを勝利へ導く喜びを体験しよう。
※アーリーアクセスの開始時期はプラットフォームによって異なる場合があります。

【ゲーム画像】

【ゲーム情報】

タイトル：Football Manager 26（フットボールマネージャー 26）
ジャンル：サッカークラブ経営シミュレーション
配信：セガ
プラットフォーム：PC（Steam／Epic Games Store／Windows）／Mac
配信日：2025年11月5日予定
価格：7990円（ダウンロード版）
CERO：A（全年齢対象）

タイトル：Football Manager 26 Console（フットボールマネージャー26コンソール）
ジャンル：サッカークラブ経営シミュレーション
販売：セガ
プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S
発売日：
　ダウンロード版：2025年11月5日予定
　PS5パッケージ版：2025年12月4日予定
※パッケージ版はPS5のみ。
価格：7990円（パッケージ版／ダウンロード版）
CERO：A（全年齢対象）

タイトル：Football Manager 26 Touch（フットボールマネージャー26タッチ）
ジャンル：サッカークラブ経営シミュレーション
販売：セガ
プラットフォーム：Nintendo Switch
発売日：2025年12月4日予定
価格：5990円（パッケージ版／ダウンロード版）
CERO：A（全年齢対象）

タイトル：Football Manager 26 Mobile（フットボールマネージャー26モバイル）
ジャンル：サッカークラブ経営シミュレーション
配信：セガ
プラットフォーム：Netflix
※サブスクリプションサービスへの加入が必要。
配信日：2025年11月5日予定
価格：月額890～2290円
※サブスクリプションサービスのプランによる。

© Sports Interactive Limited 2025. Published by SEGA.
■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

■関連サイト

