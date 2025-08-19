セガは8月18日、世界中で高い人気を誇るフットボールマネジメントシミュレーションゲーム「Football Manager」シリーズの最新作『Football Manager 26』（以下、FM26）を発売すると発表。発売時期や対応プラットフォームなどは未定だ。

『Football Manager 26』発売発表トレーラー

https://www.youtube.com/watch?v=faFwhGRwLCA

『Football Manager』は、セガと英国の開発会社・Sports Interactiveを代表する世界的に人気のシリーズ。地元のセミプロチームから世界有数の名門クラブまで、好きなクラブの全権監督としてチームをさらなる高みに押し上げていくことが目標の“比類なきリアルサッカーのシミュレーションゲーム”となっている。

『FM26』は、シリーズ史上最高の没入感と、ビジュアル面での大幅な進化を遂げている。開発エンジンをUnityへと移行したことで、ユーザーインターフェース（UI）の刷新やグラフィックの強化が図られ、より直感的で美しいゲームプレイを楽しめる。

また、プレミアリーグライセンスを活用した新たなマッチデーも実現。このほかにも、今後数々の新要素を追加予定だ。発売日や詳細については、続報を待とう。

【ゲーム情報】

タイトル：Football Manager 26（フットボールマネージャー 26）

ジャンル：サッカークラブ経営シミュレーション

販売：セガ

プラットフォーム：未定

発売日：未定

価格：未定

CERO：A（全年齢対象）

© Sports Interactive Limited 2025. Published by SEGA.

