『Football Manager 26』PC版のウィッシュリスト登録がSteamとMicrosoft Storeにて開始！

公式サイトと進化した試合シーンの映像も公開！

セガは9月5日、世界中で高い人気を誇るフットボールマネジメントシミュレーションゲーム「Football Manager」シリーズの最新作『Football Manager 26』（以下、FM26）について、公式サイトをオープンした。また、PC（Steam／Microsoft Store）にてウィッシュリスト登録も開始している。この機会に、ぜひ登録してみてはいかがだろうか。

さらに、進化した試合シーンの様子がわかる「ファーストルック トレーラー」を公開しているので、ぜひともチェックしよう。

Football Manager 26 | ファーストルック トレーラー

https://youtu.be/1hjftScslbk

【ゲーム情報】

タイトル：Football Manager 26（フットボールマネージャー 26）

ジャンル：サッカークラブ経営シミュレーション

販売：セガ

プラットフォーム：未定

発売日：未定

価格：未定

CERO：A（全年齢対象）

© Sports Interactive Limited 2025. Published by SEGA.

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。