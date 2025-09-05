公式サイトと進化した試合シーンの映像も公開！
『Football Manager 26』PC版のウィッシュリスト登録がSteamとMicrosoft Storeにて開始！
2025年09月05日 15時45分更新
セガは9月5日、世界中で高い人気を誇るフットボールマネジメントシミュレーションゲーム「Football Manager」シリーズの最新作『Football Manager 26』（以下、FM26）について、公式サイトをオープンした。また、PC（Steam／Microsoft Store）にてウィッシュリスト登録も開始している。この機会に、ぜひ登録してみてはいかがだろうか。
さらに、進化した試合シーンの様子がわかる「ファーストルック トレーラー」を公開しているので、ぜひともチェックしよう。
Football Manager 26 | ファーストルック トレーラー
【ゲーム情報】
タイトル：Football Manager 26（フットボールマネージャー 26）
ジャンル：サッカークラブ経営シミュレーション
販売：セガ
プラットフォーム：未定
発売日：未定
価格：未定
CERO：A（全年齢対象）
© Sports Interactive Limited 2025. Published by SEGA.
■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。
