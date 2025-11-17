セガは11月17日、サッカークラブ経営シミュレーション『Football Manager 26』（以下、FM26）について、PC（Steam／Epic Games Store／Windows）およびMac向けの先行アップデート情報を公開した。また、今後のアップデート方針についてもあわせて発表している。

■PC／Mac向け先行アップデート内容

PC（Steam／Epic Games Store／Windows）およびMac向けの最新先行アップデートが、Steamベータより利用可能になった。アップデートへのアクセス方法や導入手順については、こちらのガイドを確認してほしい。

今回の先行アップデートでは、ゲームプレイの調整、ユーザーインターフェース（UI）まわりの最適化、安定性向上、そしてメッセージをスペースキーで進めるためのレガシー設定の追加を含む、200を超える修正と改善を実施。プレイの快適性と没入感を高めるアップデートとなっている。これらの改善により、『FM26』の体験はさらに安定し、シリーズが持つシミュレーションの奥深さをよりスムーズに楽しめるように。

今後もプレイヤーのフィードバックをもとに、継続的なアップデートを予定しているので、詳細なアップデート内容については、公式フォーラムを確認してほしい。

【主な改善点（抜粋）】

●スペースキーでメッセージを進めるレガシー設定オプションの追加

長年のシリーズファンから要望の多かった操作体系を再び選択可能にし、より柔軟なプレイスタイルに対応。

●UIの大規模な調整と再配置

タイルやカードのレイアウト改善、スクロールバーの状態保持、戦術画面への「チーム選択を保存」などの新オプション追加し、操作性を向上。

●クラッシュ修正および安定性改善

PGEでのクラブ提携追加時のクラッシュ、IGE使用時のクラッシュ、Mac環境での試合開始時クラッシュ、オンライン試合・シングルプレイ時のフリーズなどを修正。

■『FM26』今後のアップデートと改善方針

『FM26』は先行アクセスおよび正式リリースを通じて、全プラットフォーム合計で過去最大となる250万人以上のプレイヤーに楽しまれている。ユーザーから寄せられた多くの意見を踏まえ、今後も改善に全力で取り組んでいくという。

最新アップデートでは、PC版のクラッシュ率が着実に改善。次回以降のアップデートでは、PC・コンソールともに安定性のさらなる向上や試合中のラグ解消など、プレイ体験を大きく前進させる修正を予定している。

『FM26』はシリーズの新たなステージを切り開く作品であり、とくに指摘の多いUIについては、操作の煩雑さを改善し、より直感的に使える形へと進化させていくとのこと。今後1ヵ月は「安定性」「パフォーマンス」「ユーザー体験」を軸に、全プラットフォームへ継続的にアップデートを展開。

スペースバー操作の復活や選手編成の保存など、使いやすさを高める改善も順次導入予定だ。詳しい内容やアップデートの進捗は、公式フォーラムにて確認してほしい。

【ゲーム情報】

タイトル：Football Manager 26（フットボールマネージャー 26）

ジャンル：サッカークラブ経営シミュレーション

配信：セガ

プラットフォーム：PC（Steam／Epic Games Store／Windows）／Mac

配信日：配信中（2025年11月5日）

価格：7990円（ダウンロード版）

CERO：A（全年齢対象）

タイトル：Football Manager 26 Console（フットボールマネージャー26コンソール）

ジャンル：サッカークラブ経営シミュレーション

販売：セガ

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S

発売日：

ダウンロード版：配信中（2025年11月5日）

PS5パッケージ版：2025年12月4日予定

※パッケージ版はPS5のみ。

価格：7990円（パッケージ版／ダウンロード版）

CERO：A（全年齢対象）

タイトル：Football Manager 26 Touch（フットボールマネージャー26タッチ）

ジャンル：サッカークラブ経営シミュレーション

販売：セガ

プラットフォーム：Nintendo Switch

発売日：2025年12月4日予定

価格：5990円（パッケージ版／ダウンロード版）

CERO：A（全年齢対象）

タイトル：Football Manager 26 Mobile（フットボールマネージャー26モバイル）

ジャンル：サッカークラブ経営シミュレーション

配信：セガ

プラットフォーム：Netflix

※サブスクリプションサービスへの加入が必要。

配信日：配信中（2025年11月5日）

価格：月額890～2290円

※サブスクリプションサービスのプランによる。

© Sports Interactive Limited 2025. Published by SEGA.

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。