セガは10月1日、PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam/Epic Games Store/Windows)/Mac/Netflixにて『Football Manager 25(フットボールマネージャー 25)』(以下、FM25)を配信すると発表。配信日は2024年11月27日、価格は7990円となる。

また、Nintendo Switch向けには『FM25 Touch』を配信予定。こちらの配信日は2024年12月4日、価格は4990円だ。

『Football Manager』は、セガと英国の開発会社・Sports Interactiveを代表する世界的に人気のシリーズタイトル。地元のセミプロチームから世界有数の名門クラブまで、好きなクラブの監督としてチームをさらなる高みに押し上げていくことが目標の“比類なきリアルサッカーのシミュレーションゲーム”となっている。

本作『FM25』から開発エンジンをUnityに移行したことにより、UI(ユーザーインターフェース)の刷新やグラフィックの強化などが行われている。また、女子サッカーやプレミアリーグのライセンスが追加され、日本語にももちろん対応。ゲームの世界観がますますの広がりを見せている。

公式サイトではロードマップを公開し、本作における新要素をクローズアップしている。提携リーグやライセンスなどに関する情報は、今後の続報を待ってほしい。

■プラットフォーム、早期予約について

PC版/Mac版『FM25』およびPS5版/Xbox Series X|S版『FM25 Console』は2024年11月27日に配信を予定している。『FM25』と『FM25 Console』はどちらもXbox Game Passでプレイ可能だ。また、Nintendo Switchでは12月4日に『FM 25 Touch』のリリースを予定している。

Netflixでは、『FM25 Mobile』が独占配信され、『Football Manager 2024 Mobile』からセーブファイルを引き継げる。

※『FM25 Mobile』はUnityへの移行は行われていません。

本日2024年10月1日から配信日までにセガ公認のオンラインストアで『FM25』(PC版/Mac版)、または『FM25 Console』(PS5版/Xbox Series X|S版)を予約購入すると、10%割引価格で購入可能だ。

PC版/Mac版を予約購入した人は、アーリーアクセスで一足先に監督としてのキャリアをスタートできる。アーリーアクセスはSteamとEpic Games Storeを通じて、配信日の約1週間前に提供予定。この期間にスタートしたプレイヤーのキャリアは、配信日のアップデートで引き継ぐことができる。

※アーリーアクセスはセガ公認のオンラインストアのみ提供されます。

※アーリーアクセスの開始時期はプラットフォームによって異なる場合があります。

【ゲーム情報】

タイトル:Football Manager 25(フットボールマネージャー 25)

ジャンル:サッカークラブ経営シミュレーション

配信:セガ

プラットフォーム:PC(Steam/Epic Games Store/Windows)/Mac

※Xbox Game Pass対応。

配信日:2024年11月27日予定

価格:7990円

CERO:審査予定

タイトル:Football Manager 25 Console(フットボールマネージャー 25 コンソール)

ジャンル:サッカークラブ経営シミュレーション

配信:セガ

プラットフォーム:PlayStation 5/Xbox Series X|S

※Xbox Game Pass対応。

配信日:2024年11月27日予定

価格:7990円(ダウンロード版)

CERO:審査予定

タイトル:Football Manager 25 Touch(フットボールマネージャー 25 タッチ)

ジャンル:サッカークラブ経営シミュレーション

配信:セガ

プラットフォーム:Nintendo Switch

配信日:2024年12月4日予定

価格:4990円(ダウンロード版)

CERO:審査予定

タイトル:Football Manager 25 Mobile(フットボールマネージャー 25 モバイル)

ジャンル:サッカークラブ経営シミュレーション

配信:セガ

プラットフォーム:Netflix(※サブスクリプションサービスへの加入が必要)

配信日:2024年11月27日予定

価格:無料 ※サブスクリプションサービスの料金に含まれる。

© Sports Interactive Limited 2024. Published by SEGA Publishing Europe Limited. Developed by Sports Interactive Limited. SEGA and the SEGA logo are either registered trademarks or trademarks of SEGA Corporation or its affiliates. SEGA is registered in the U.S. Patent and Trademark Office. Football Manager, the Football Manager logo, Sports Interactive and the Sports Interactive logo are either registered trademarks or trademarks of Sports Interactive Limited. All rights reserved. All other company names, brand names and logos are property of their respective owners.

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。