セガは6月30日、発売中の『S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl』(ストーカー2:ハート・オブ・チョルノービリ)について、PC(Steam)版を30%オフで購入できるセールを開催中だと発表。セール期間は、2025年7月10日まで。セール価格は、通常版が5565円、 Deluxe Editionが7349円、Ultimate Editionが1万149円となる。

▼Steam製品ページ

https://store.steampowered.com/app/1643320/STALKER_2_Heart_of_Chornobyl/

あわせて、銃や新機能が追加されるアップデート「Guns & Looting」を配信中。今回のアップデートでは、「KORA PISTOL」「NEW THREE-LINE RIFLE」といった武器が追加されたほか、ミュータントの部位の略奪や新しいアノマリーの追加など、さまざまな要素が含まれている。

詳細はアップデートの内容を紹介するShowcase映像を確認してほしい。

『S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl』Pach1.5 Showcase

【ゲーム情報】

タイトル:S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

(ストーカー2:ハート・オブ・チョルノービリ)

ジャンル:サバイバルホラーFPS

配信:GSC Game World

プラットフォーム:PC(Steam/Epic Games Store/Windows)/Xbox Series X|S

※ダウンロード版のみ。

配信日:配信中(2024年11月21日)

価格:

通常版:7950円

Deluxe Edition:1万499円

Ultimate Edition:1万4499円

CERO:Z(18歳以上対象)

S.T.A.L.K.E.R. 2 is a registered trademark of GSC Game World Global Ltd. © 2024 GSC Game World Global Ltd. GSC Game World and its logos are Trademarks or Registered Trademarks Of GSC Game World Global Ltd. © S.T.A.L.K.E.R. 2 HEART OF CHORNOBYL a game developed GSC Game World.

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。