アップデートでは武器や新機能を追加！
Steam版『S.T.A.L.K.E.R. 2』が期間限定で30％オフに！アップデート「Guns & Looting」も配信中
2025年06月30日 19時40分更新
セガは6月30日、発売中の『S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl』（ストーカー2：ハート・オブ・チョルノービリ）について、PC（Steam）版を30％オフで購入できるセールを開催中だと発表。セール期間は、2025年7月10日まで。セール価格は、通常版が5565円、 Deluxe Editionが7349円、Ultimate Editionが1万149円となる。
▼Steam製品ページ
https://store.steampowered.com/app/1643320/STALKER_2_Heart_of_Chornobyl/
あわせて、銃や新機能が追加されるアップデート「Guns & Looting」を配信中。今回のアップデートでは、「KORA PISTOL」「NEW THREE-LINE RIFLE」といった武器が追加されたほか、ミュータントの部位の略奪や新しいアノマリーの追加など、さまざまな要素が含まれている。
詳細はアップデートの内容を紹介するShowcase映像を確認してほしい。
『S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl』Pach1.5 Showcase
【ゲーム情報】
タイトル：S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
（ストーカー2：ハート・オブ・チョルノービリ）
ジャンル：サバイバルホラーFPS
配信：GSC Game World
プラットフォーム：PC（Steam／Epic Games Store／Windows）／Xbox Series X|S
※ダウンロード版のみ。
配信日：配信中（2024年11月21日）
価格：
通常版：7950円
Deluxe Edition：1万499円
Ultimate Edition：1万4499円
CERO：Z（18歳以上対象）
S.T.A.L.K.E.R. 2 is a registered trademark of GSC Game World Global Ltd. © 2024 GSC Game World Global Ltd. GSC Game World and its logos are Trademarks or Registered Trademarks Of GSC Game World Global Ltd. © S.T.A.L.K.E.R. 2 HEART OF CHORNOBYL a game developed GSC Game World.
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