スクウェア・エニックスは9月30日、タクティカルRPG「ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ」を発売した。

それを記念して、同社が2022年に発売したタクティクスRPG「トライアングルストラテジー（TRIANGLE STRATEGY）」公式X（Twitter）より、お祝いのコラボイラストが投稿。

ユーザーからは「セレノアとラムザが握手してる…！」「好きな作品同士だー」「いつか共闘する未来もありそう」など、喜びの声が寄せられている。

「ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ」では、ラムザという貴族階級に生まれた若者を主人公に、獅子戦争と呼ばれる戦いを軸にした壮大な物語が描かれる。

ASCIIでは本作のプレイレビューも掲載中なので、購入の参考にチェックしてもらえれば幸いだ。

【ゲーム情報】

タイトル：ファイナルファンタジータクティクス- イヴァリース クロニクルズ

ジャンル：タクティカルRPG

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：発売中（2025年9月30日）※Steam版は10月1日

価格：

通常版：5800円（ダウンロードのみ）

デラックスエディション：6800円（パッケージ／ダウンロード）

特別装丁コレクターズBOX：2万2000円（ソフトは含まれません）

CERO：C（15歳以上対象）

© SQUARE ENIX