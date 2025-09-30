「FFタクティクス - イヴァリース クロニクルズ」発売 「トライアングルストラテジー」公式もお祝い
2025年09月30日 18時00分更新
スクウェア・エニックスは9月30日、タクティカルRPG「ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ」を発売した。
それを記念して、同社が2022年に発売したタクティクスRPG「トライアングルストラテジー（TRIANGLE STRATEGY）」公式X（Twitter）より、お祝いのコラボイラストが投稿。
ユーザーからは「セレノアとラムザが握手してる…！」「好きな作品同士だー」「いつか共闘する未来もありそう」など、喜びの声が寄せられている。
「ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ」では、ラムザという貴族階級に生まれた若者を主人公に、獅子戦争と呼ばれる戦いを軸にした壮大な物語が描かれる。
ASCIIでは本作のプレイレビューも掲載中なので、購入の参考にチェックしてもらえれば幸いだ。
●『FFタクティクス - イヴァリース クロニクルズ』先行レビュー！ゲーミングノートで遊んでみた
https://ascii.jp/elem/000/004/321/4321628/
【ゲーム情報】
タイトル：ファイナルファンタジータクティクス- イヴァリース クロニクルズ
ジャンル：タクティカルRPG
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam）
発売日：発売中（2025年9月30日）※Steam版は10月1日
価格：
通常版：5800円（ダウンロードのみ）
デラックスエディション：6800円（パッケージ／ダウンロード）
特別装丁コレクターズBOX：2万2000円（ソフトは含まれません）
CERO：C（15歳以上対象）
© SQUARE ENIX
ASCII.jpの最新情報を購読しよう