iPhone 17徹底特集！ 5.6mmと驚異の超薄型iPhone Airに、これは買いなiPhone 17と注目点多数 第12回
デザイン一新、オレンジが眩しい「iPhone 17 Pro／Pro Max」
2025年09月10日 08時50分更新
アップルは、iPhone 17 Pro／iPhone 17 Pro Maxを発表。9月19日に発売する。予約開始は9月12日21時から。両製品とも256GBモデルからで、価格は17万9800円と19万4800円から。iPhone 17 Pro Maxには史上最大容量の2TBモデルも用意される。カラバリはディープブルー、コズミックオレンジ、シルバーの3色。
チタンのフレームからアルミ削り出しの一体型筐体に
カメラ部分にパーツを集めて 大容量バッテリーの空間確保
15でチタニウムのフレームが採用されたiPhoneのProモデル。17ではデザインを完全に一新しての登場。今回はアルミ削り出しで作られた、フレーム一体化のユニボディ筐体を採用した。
カメラから右に広がるバー部分に主要パーツを集約することで、本体下部に大容量バッテリーを実装する空間を確保するとともに、ユニボディ筐体にベイパーチャンバーをレーザー溶接で組み込むことで放熱性能を高めている。
CPUはA19 Pro、望遠カメラの性能を強化した
eSIMのみの対応にすることでバッテリーをさらに大容量化
性能面ではCPUとカメラが強化。CPUは世界最先端の第3世代3nmプロセスで製造された「A19 Pro」を搭載。前述の放熱性能により、最大40％長く、高いパフォーマンスを持続して出すことができ、ゲームやビデオ編集、AIでの活用に適している。
一方のカメラは、望遠を従来の1200万画素から4800万画素に高画素化することで、標準＋超広角＋望遠のすべてが4800万画素で統一。望遠カメラはセンサーサイズも56％大型化されており、暗所で強さを発揮するほか、センサーの中央部を用いた画質が劣化しない8倍望遠、デジタルズームによる40倍望遠が可能になっている。
正方形の1800万画素センサーを採用したセンターフレームフロントカメラはiPhone 17やiPhone Airと共通。iPhoneを縦に持ったまま、縦向き／横向きどちらの写真も撮影できるほか、ビデオ通話時に被写体を常にセンターにするなどの機能を利用できる。
なお、日本国内ではeSIMのみに対応するモデルが提供されるが、これによりSIMスロット分のスペースを活用しているため、SIMスロットがある国の製品と比べて、より大容量のバッテリーを搭載しているという（iPhone 17 Pro Maxのビデオ再生で、SIMスロット有りのモデルより2時間長い、最大39時間）。
この連載の記事
-
第14回
iPhone旧機種になったiPhone 16が値下げ iPhone 15はApple Intelligence非対応のせいか消える
-
第13回
iPhoneiOS 26は9月16日（火）配信開始 対応するのはiPhone 11以降
-
第11回
iPhone文句なしの激薄5.6mm、iPhone Airはスマホの新たな地平を開く1台
-
第10回
iPhone【5分でわかる】iPhone 17発表会まとめ 超薄型のAirとデザイン一新のPro
-
第9回
iPhone中身が劇的進化！ 今年のiPhoneは通常モデルの「iPhone 17」がお買い得感◎
-
第8回
AppleApple Watch Series 11は最大24時間動作に！ 高血圧の警告機能は日本では記載なし
-
第7回
Apple日本語のライブ翻訳や心拍数測定も可！ 究極イヤホン「AirPods Pro 3」
-
第5回
iPhoneアップル、2TBが追加され8倍ズームが可能になった「iPhone 17 Pro」と「iPhone 17 Pro Max」を発表
-
第4回
iPhoneカメラボタンとアクションボタンは続投！ アップル、「iPhone 17」を発表
-
第3回
iPhoneやっぱり出た！ アップル、激薄5.6mmの「iPhone Air」を発表
- この連載の一覧へ