iPhone 17徹底特集！ 5.6mmと驚異の超薄型iPhone Airに、これは買いなiPhone 17と注目点多数 第12回

デザイン一新、オレンジが眩しい「iPhone 17 Pro／Pro Max」

2025年09月10日 08時50分更新

文● オカモト／ASCII

　アップルは、iPhone 17 Pro／iPhone 17 Pro Maxを発表。9月19日に発売する。予約開始は9月12日21時から。両製品とも256GBモデルからで、価格は17万9800円と19万4800円から。iPhone 17 Pro Maxには史上最大容量の2TBモデルも用意される。カラバリはディープブルー、コズミックオレンジ、シルバーの3色。

アップル

ちょっと路線変更!? な感じもあるiPhone 17 Proの打ち出し方

アップル

カラバリは3色

チタンのフレームからアルミ削り出しの一体型筐体に
カメラ部分にパーツを集めて　大容量バッテリーの空間確保

　15でチタニウムのフレームが採用されたiPhoneのProモデル。17ではデザインを完全に一新しての登場。今回はアルミ削り出しで作られた、フレーム一体化のユニボディ筐体を採用した。

アップル

アルミ削り出しで作られているiPhone 17 Proの筐体

　カメラから右に広がるバー部分に主要パーツを集約することで、本体下部に大容量バッテリーを実装する空間を確保するとともに、ユニボディ筐体にベイパーチャンバーをレーザー溶接で組み込むことで放熱性能を高めている。

アップル

カメラバーの部分にCPUのA19 Proもある

アップル

ベイパーチャンバーによる高い放熱性をアピール。これまでのiPhone発表会ではなかったような部分の説明だ

CPUはA19 Pro、望遠カメラの性能を強化した
eSIMのみの対応にすることでバッテリーをさらに大容量化

　性能面ではCPUとカメラが強化。CPUは世界最先端の第3世代3nmプロセスで製造された「A19 Pro」を搭載。前述の放熱性能により、最大40％長く、高いパフォーマンスを持続して出すことができ、ゲームやビデオ編集、AIでの活用に適している。

アップル

iPhone AirとともにA19 Proを搭載している

アップル

発表会では「アークナイツ：エンドフィールド」のデモも

　一方のカメラは、望遠を従来の1200万画素から4800万画素に高画素化することで、標準＋超広角＋望遠のすべてが4800万画素で統一。望遠カメラはセンサーサイズも56％大型化されており、暗所で強さを発揮するほか、センサーの中央部を用いた画質が劣化しない8倍望遠、デジタルズームによる40倍望遠が可能になっている。

アップル

望遠レンズが強化。8倍望遠撮影が劣化無しで可能

アップル

望遠レンズはセンサーサイズも56％大型化している

　正方形の1800万画素センサーを採用したセンターフレームフロントカメラはiPhone 17やiPhone Airと共通。iPhoneを縦に持ったまま、縦向き／横向きどちらの写真も撮影できるほか、ビデオ通話時に被写体を常にセンターにするなどの機能を利用できる。

　なお、日本国内ではeSIMのみに対応するモデルが提供されるが、これによりSIMスロット分のスペースを活用しているため、SIMスロットがある国の製品と比べて、より大容量のバッテリーを搭載しているという（iPhone 17 Pro Maxのビデオ再生で、SIMスロット有りのモデルより2時間長い、最大39時間）。

アップル

左下の部分がSIMスロットの有り無しでバッテリーサイズが異なってきている

アップル

iPhone 17 Proの主な仕様

 

