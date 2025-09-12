iPhone 17は、iPhone 16より“実質”安いのでは……!? 最安モデルでも「256GB」でスペックも上がってる！

華々しく登場したiPhone 17シリーズ、そして「iPhone Air」。予約開始は9月12日（金）21時からということで、どのモデルを買うか、色をどうするかなど、悩んでいる人も多いはず。

筆者が個人的に“狙い目”だと思っているのは、ずばり、「iPhone 17」です。

理由は価格にあります。Apple Storeで256GBが12万9800円、512GBが16万4800円。一方、前モデルの「iPhone 16」は、128GBが1万円値下げして11万4800円。iPhone 16の256GBと512GBは販売終了となっています。

確かに、それぞれのもっとも“安価なモデル”で比べれば、iPhone 17は12万9800円で、iPhone 16が11万4800円。iPhone 16のほうが1万5000円安いじゃないか、と思うかもしれません。

しかし！ iPhone 17の最安モデルは「256GB」なことを忘れてはいけません（128GBのモデルがないのですね）。参考までに、販売終了となったiPhone 16の256GBモデルは「13万9800円」でした。

iPhone 16とiPhone 17の差を見ていきましょう。画面でいえば、iPhone 16は6.1型有機ELなのに対し、iPhone 17は6.3型有機EL。さらに、リフレッシュレートが最大120Hz対応、画面の状況に合わせて1～120Hzに可変駆動することで消費電力も抑えるProMotionテクノロジーを採用。明るさも最大3000ニトになりました。

また、画面の保護コーティングに｢Ceramic Shield 2｣を採用し、前モデルと比較して3倍の耐擦傷性能を実現しているそう。

カメラの違いも見逃せません。メインが4800万画素で、その中心部を使った光学2倍／1200万画素の望遠撮影ができるのはiPhone 16と同様です。しかし、超広角カメラは画素数は1200万画素から4800万画素にアップしました。マクロ撮影でも強みを発揮しそうです。

フロントカメラは、iPhoneでは初となる1800万画素の正方形のカメラセンサーを採用。スマホを縦持ちにしたままでも、縦画面／横画面のどちらでも撮影できます。ビデオ通話ではメインの被写体を常にセンターに配置するといった機能もあるんですって。

もちろん、CPUも進化！ 最新鋭の第3世代3nmプロセスで製造された「A19」を搭載しています。たとえばGPUでは、iPhone 16に搭載された前世代の「A18」と比べて20％、iPhone 13の「A15 Bionic」からはおよそ2倍も性能が向上しているのです。

省電力性能もアップしていることで、ビデオ再生ではiPhone 16から8時間長い最大30時間に対応。充電速度も最大40W対応となり、20分で最大50％充電が可能になったそう。

iPhone 16（128GB）が値下げしたとはいえ、iPhone 17は最安モデルでもストレージが256GBになって、性能もグッと上がり、Apple Storeで12万9800円。iPhone 16より“実質”安いのでは……と言ったら極端かもしれませんが、iPhone 17は（iPhoneシリーズの中では）かなりお買い得感のある端末ではないかと思っています！