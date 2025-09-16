iPhone 17徹底特集！ 5.6mmと驚異の超薄型iPhone Airに、これは買いなiPhone 17と注目点多数 第40回
アップル「iOS 26」Safariが使いづらい？ タブの閉じ方が変わったんです
2025年09月16日 15時10分更新
さっそく「iOS 26」にアップデートした筆者だが、三連休の疲れから「Safari」の思わぬ壁にぶつかってしまう。戸惑いを隠せない筆者に、Liquid GlassデザインのSafariが突きつけた「あの機能」の使い方とは……。
タブボタン、どこいった？
iOS 26ではOS全体のUIを一新。新たに「Liquid Glass」と呼ばれるデザインが採用された。これに伴い、標準ブラウザーSafariでも、見た目や操作方法が大きく変化した。
なかでも筆者が最初に嵌まったのが、タブを閉じる操作。これまでのiOS版Safariではタブを閉じる際、画面下にある四角い「タブボタン」をタップして、表示された一覧から閉じたいタブをスワイプすればよかった。
しかし、iOS 26のSafariでは、画面下からタブボタンが消滅。初見ではタブの閉じ方がわからなくなってしまったのだ。思わず「タブボタン、どこいった？」と呟く筆者に、チュートリアルすら示さないSafari。仕方なく色々と試して辿り着いた答えは「URLを長押し」だった。
「君のような不親切なアプリは嫌いだよ……」
シンプルでわかりやすいUIには、機能を直感的に理解できる「最低限の説明的な要素」が欠かせない。見た目のシンプルさを優先して、こうした要素までそぎ落とした結果が、iOS 26のSafariのUIといってもよいだろう。
従来型のボタン配置に変更も可能
前述のやり方で閉じられるのは、「今開いているタブ」か「すべてのタブ」のみ。任意のタブを閉じたいときは、URLの右側にある「…」ボタン→「すべてのタブ」と進み、タブの一覧を表示する必要がある。
また、どうしても新しいUIがしっくりこない場合、「設定」→「アプリ」→「Safari」と進み、「タブ」の項目から「コンパクト」以外を選ぶことで、従来型に近いボタン配置に戻すことも可能。見た目が多少野暮ったくなるが、扱いやすさを重視するなら有用な選択肢となるだろう。
この連載の記事
-
第39回
iPhone【5分でわかる】新iPhoneのeSIM問題 eSIMってどんなメリット・デメリットがあるの？
-
第38回
iPhone見た目が大きく変わる！ iOS 26／iPadOS 26の配信一斉開始 iOS 18.7も
-
第37回
Apple実機を触ってわかった！ AirPods Pro 3の装着感とノイキャンがもたらす没入体験はイヤホン好き必見
-
第36回
iPhoneiPhone 17/AirのApple Store＆4大キャリアでの価格を一覧まとめ！ キャリアの“2年間の負担額”の仕組みを解説
-
第35回
iPhoneiPhone 17／Airが発表されたApple Eventで逆に出てこなかったもの AI／廉価版MacBook／折りたたみ……？
-
第34回
iPhone5分でわかるiPhone 17／Air新機能まとめ 価格に色、カメラ、eSIM、iPhone 16との違いを全紹介！
-
第33回
iPhone新iPhoneの予約は「17 Pro／Pro Max」に集中で10分ほどで発売日入手は困難に！ 超薄型「Air」は余裕あり
-
第32回
iPhoneiPhone 17は、iPhone 16より“実質”安いのでは……!? 最安モデルでも「256GB」でスペックも上がってる！
-
第31回
iPhoneApple Store「ただいま準備中です。」に切り替わる あとは21時を待つだけ
-
第30回
iPhoneアップル「iPhone Air」手で曲げられるか試した結果…… 海外報道
- この連載の一覧へ