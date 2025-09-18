iPhone 17徹底特集！ 5.6mmと驚異の超薄型iPhone Airに、これは買いなiPhone 17と注目点多数
アップル「iPhone 17 Pro Max」「iPhone Air」カメラに不具合、修正へ 海外メディア報道
2025年09月18日 15時50分更新
発売前の「iPhone 17 Pro Max」と「iPhone Air」でカメラのソフトウェアに不具合が見付かり、アップルが修正に取り組んでいることがわかった。9月17日、海外メディア「CNN Underscored」が報じている。
CNN Underscoredによると、両機種のカメラでバンドライブを撮影したところ、一部の写真で、ステージ上のLEDライトなどが黒く塗りつぶされる症状を発見。アップルに確認したところ、以下のような回答を得たという。
・LEDライトディスプレーが非常に明るく、カメラに直接光が当たっている場合に、ごくまれに発生することがある
・すでに修正方法を特定しており、今後のソフトウェアアップデートで公開する予定
iPhone 17 Pro MaxやiPhone Airを予約したユーザーは、しばらくの間、アップデートに目を光らせておいた方がよさそうだ。
この連載の記事
-
第49回
iPhoneiPhone 11でiOS 26は案外普通に動く！ それでも買い替えを考えるならポイントは4つ
-
第48回
iPhoneCASETiFYがiPhone 17シリーズ向け最新ケースを発売！ 新技術で保護性能とデザイン性がさらに進化
-
第47回
Apple4つのiPhoneを実機でサイズ比較！ iPhone Airは純正アクセサリーで使い勝手が変わるかも
-
第46回
Appleアップル「Apple Watch」充電速度が遅いと警告を出すように
-
第45回
iPhone「iOS 26」にしたらバッテリーの減りが早くなった アップルによれば、それは「正常」です
-
第44回
Apple【見た目大幅変化】5分でわかる新macOS そもそも「Tahoe」って何？
-
第43回
AppleApple Watch速報実機レポ！ 「高血圧通知」も使えるSeries 11がイチオシ
-
第42回
iPhoneビッグウェーブさん「iPhone 17 Pro」購入へ
-
第41回
iPhoneアップル「iOS 26」Safariに超便利な新機能が来てたー！！
-
第40回
iPhoneアップル「iOS 26」Safariが使いづらい？ タブの閉じ方が変わったんです
-
第39回
iPhone【5分でわかる】新iPhoneのeSIM問題 eSIMってどんなメリット・デメリットがあるの？
- この連載の一覧へ