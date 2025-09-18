アップル「iPhone 17 Pro Max」「iPhone Air」カメラに不具合、修正へ　海外メディア報道

発売前の「iPhone 17 Pro Max」と「iPhone Air」でカメラのソフトウェアに不具合が見付かり、アップルが修正に取り組んでいることがわかった。9月17日、海外メディア「CNN Underscored」が報じている。

CNN Underscoredによると、両機種のカメラでバンドライブを撮影したところ、一部の写真で、ステージ上のLEDライトなどが黒く塗りつぶされる症状を発見。アップルに確認したところ、以下のような回答を得たという。

・LEDライトディスプレーが非常に明るく、カメラに直接光が当たっている場合に、ごくまれに発生することがある

・すでに修正方法を特定しており、今後のソフトウェアアップデートで公開する予定

iPhone 17 Pro MaxやiPhone Airを予約したユーザーは、しばらくの間、アップデートに目を光らせておいた方がよさそうだ。