このページの本文へ

iPhone 17徹底特集！ 5.6mmと驚異の超薄型iPhone Airに、これは買いなiPhone 17と注目点多数

アップル「iPhone 17 Pro Max」「iPhone Air」カメラに不具合、修正へ　海外メディア報道

2025年09月18日 15時50分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷
iPhone Airの画像

アップルより

　発売前の「iPhone 17 Pro Max」と「iPhone Air」でカメラのソフトウェアに不具合が見付かり、アップルが修正に取り組んでいることがわかった。9月17日、海外メディア「CNN Underscored」が報じている。

　CNN Underscoredによると、両機種のカメラでバンドライブを撮影したところ、一部の写真で、ステージ上のLEDライトなどが黒く塗りつぶされる症状を発見。アップルに確認したところ、以下のような回答を得たという。

・LEDライトディスプレーが非常に明るく、カメラに直接光が当たっている場合に、ごくまれに発生することがある
・すでに修正方法を特定しており、今後のソフトウェアアップデートで公開する予定

　iPhone 17 Pro MaxやiPhone Airを予約したユーザーは、しばらくの間、アップデートに目を光らせておいた方がよさそうだ。

■関連サイト

カテゴリートップへ

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
  • 角川アスキー総合研究所

デジタル用語辞典

ASCII.jp RSS2.0 配信中