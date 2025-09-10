iPhone 17徹底特集！ 5.6mmと驚異の超薄型iPhone Airに、これは買いなiPhone 17と注目点多数 第16回
iPhone Air＆iPhone 17／17 Proと過去のほぼ全部のiPhoneを詳細表でスペック比較！
2025年09月10日 12時00分更新
iPhone 17シリーズの3モデルに、驚愕の5.6mm超薄型スマホのiPhone Airが発表！ 標準モデルのiPhone 17のディスプレーやカメラが大幅進化するなど、従来モデルとの違いは多数ある。そこで本記事では今回発表された4モデルを始め、過去のほぼすべてのiPhoneを詳細なスペック表で比較する。
iPhone Airの画面サイズはProとPro Maxの間の6.5型
A19 ProでもGPUのコア数、USB-Cの仕様など細かな違いあり
まず今回最大の話題となっているiPhone Air。厚さ5.6mm、重量165gはインパクト大だ。CPUもiPhone 17 Proと同じ「A19 Pro」を搭載するものの、GPUは5コアと6コアと若干差別化はされている。また、USB-Cは2.0相当の480Mbps止まりで、DisplayPortでの画面出力にも非対応（画面出力用のチップの面積も惜しかった？）。
バッテリー動作時間は公式スペックのビデオ再生は27時間と十分なようにも見えるが実時間ではどうか。ちなみに公式スペックには純正アクセサリとして登場したiPhone Air専用のMagSafeバッテリーパック使用時の数値も書かれている。バッテリーが気になるなら、これを使うようにということなのだろう。
標準モデルのiPhone 17はディスプレイにカメラと進化点多し
インカメラに正方形のセンサー採用は興味深い
進化が大きいのが、標準モデルのiPhone 17。額縁が狭くなって、画面が6.1型→6.3型へとサイズアップしたのはiPhone 16 Proのときと同じ。さらに120Hzリフレッシュレート対応に加え、1～120Hzの幅で調整する可変駆動や常時表示にも対応と、ディスプレイのスペックだけならProとの違いは小さい。
カメラは標準モデルは超広角レンズが12メガ→48メガに。マクロ撮影でも強みを発揮しそう。
iPhone 17 Proの2機種は望遠レンズが進化して48メガに。センサーサイズも大型化されているようで、センサー中央部を使った画質が劣化しない8倍ズーム撮影に対応する。しかし、倍率自体はiPhone 16 Proでの光学5倍（120mm相当）から、iPhone 17 Proは光学4倍（100mm相当）へと若干抑えられている。
インカメラは4モデルとも、18メガの「センターフレームカメラ」に変更。このカメラは正方形のセンサーを採用。iPhoneを縦に構えたまま、縦画面／横画面のどちらの撮影も可能になったり、ビデオ通話ではメインの被写体を常にセンターに配置するといった機能を備えている。
iPhone 16eに続いて、iPhone Airに自社開発のモデム搭載
5Gの4.5GHz帯も4Gの1.5GHz帯もしっかりサポート
ネットワーク面では、iPhone Airのみアップルが独自開発したモバイル通信モデムを搭載。iPhone 16eで採用された「C1」をさらに進化させた「C1X」で省電力化を図る。iPhone Airはドコモ5Gの4.5GHz帯はもちろん、iPhone 16eが非サポートで話題になった4Gの1.5GHz帯と、実質的に日本専用の周波数にもしっかり対応している。
そのほかeSIMのみの対応となったため、eSIMに積極的ではないサービスを使っているユーザーは面倒なことになる可能性がある。充電ではiPhone Air以外は40W充電をサポート、20分で最大50％まで達するようになっている。
|iPhone 17
|iPhone Air
|iPhone 17
Pro
|iPhone 17
Pro Max
|容量
|256/512GB
|256/512GB
1TB
|256/512GB
1TB
|256/512GB
1/2TB
|ディスプレー
|6.3型有機EL
120Hz対応
常時表示
|6.5型有機EL
120Hz対応
常時表示
|6.3型有機EL
120Hz対応
常時表示
|6.9型有機EL
120Hz対応
常時表示
|画面解像度
|2622×1206
ドット
|2736×1260
ドット
|2622×1206
ドット
|2868×1320
ドット
|画素密度
|460ppi
|460ppi
|460ppi
|460ppi
|コントラスト比
|200万:1
|200万:1
|200万:1
|最大輝度
|1000ニト
（標準）
1600ニト
（HDR）
3000ニト
（屋外）
|1000ニト
（標準）
1600ニト
（HDR）
3000ニト
（屋外）
|1000ニト（標準）
1600ニト（HDR）
3000ニト（屋外）
|サイズ
|71.5×149.6
×7.95mm
|74.7×156.2
×5.64mm
|71.9×150
×8.75mm
|78×163.4
×8.75mm
|重量
|177g
|165g
|206g
|233g
|CPU
|A19
|A19 Pro
(5コアGPU)
|A19 Pro
(6コアGPU)
|カメラ
|48メガ
（広角）
＋48メガ
（超広角）
／F値1.6、2.2
|48メガ（広角）
／F値1.6
|48メガ（広角）
＋48メガ（超広角）
＋48メガ（望遠4倍）
／F値1.78、2.2、2.8
＋LiDAR
|インカメラ
|18メガ
／F値1.9
|18メガ
／F値1.9
|18メガ／F値1.9
|動画撮影
|4K HDR/60fps／4K/60fps
／フルHD/240fps（アウト）
4K HDR/60fps／4K/60fps
／フルHD/120fps（イン）
|4K HDR/120fps／4K/60fps
／フルHD/240fps（アウト）
4K HDR/60fps／4K/60fps
／フルHD/120fps（イン）
|手ぶれ補正
|○（広角：センサーシフト光学式）
|○（センサーシフト光学式）
|○（広角／望遠：センサーシフト光学式）
|生体認証
|○（顔）
|○（顔）
|○（顔）
|販売キャリア
|ドコモ、au、ソフトバンク、楽天、SIMフリー
|5G対応
|サブ6（n1
/n2/n3/n5
/n7/n8/n12
/n14/n20/n25
/n26/n28/n29
/n30/n38/n40
/n41/n48/n53
/n66/n70/n71
/n75/n77
/n78/n79）
|サブ6（n1
/n2/n3/n5
/n7/n8/n12
/n20/n25/n26
/n28/n30/n38
/n40/n41/n48
/n66/n70/n75
/n77/n78/n79）
|サブ6（n1/n2/n3/n5
/n7/n8/n12/n14/n20
/n25/n26/n28/n29/n30
/n38/n40/n41/n48
/n53/n66/n70/n71
/n75/n77/n78/n79）
|4G対応周波数
|1/2/3/4/5/7
/8/11/12/13
/14/17/18/19
/20/21/25/26
/28/29/30/32
/66/71/34/38/
39/40/41
/42/48/53
|1/2/3/4/5/7
/8/11/12/13
/17/18/19/20
/21/25/26/28
/30/32/66/34
/38/39/40/41
/42/48/53
|1/2/3/4/5/7/8
/11/12/13/14/17/18
/19/20/21/25/26/28/
29/30/32/66/71
/34/38/39/40
/41/42/48/53
|4G通信速度
|ギガビット級
（4×4 MIMO）
|ギガビット級
（4×4 MIMO）
|ギガビット級
（4×4 MIMO）
|Wi-Fi
|Wi-Fi 7
（2×2 MIMO）
|Wi-Fi 7
（2×2 MIMO）
|Wi-Fi 7（2×2 MIMO）
|防水防塵
|○（IP68）
|○（IP68）
|FeliCa
|○
|○
|SIMサイズ
|eSIM×2
|eSIM×2
|eSIM×2
|コネクター
|USB-C（480Mbps）
画面出力対応
|USB-C（480Mbps）
|USB-C（10Gbps）
画面出力対応
|連続再生時間
（ビデオ
／ストリーミング）
|30時間
／27時間
|27時間
／22時間
|33時間
／30時間
|39時間
／35時間
|ワイヤレス充電
|○（25W MagSafe、Qi2）
|○（20W MagSafe、Qi2）
|○（25W MagSafe、Qi2）
|急速充電
|40W（20分で最大50％）
|20W（30分で最大50％）
|40W（30分で最大50％）
|カラバリ
|ブラック、ホワイト、ミストブルー、セージ、ラベンダー
|スペースブラック、クラウドホワイト、ライトゴールド、スカイブルー
|シルバー、コズミックオレンジ、ディープブルー
|iPhone 16
|iPhone 16
Plus
|iPhone 16
Pro
|iPhone 16
Pro Max
|容量
|128/256/512GB
|128/256/512GB
1TB
|256/512GB
1TB
|ディスプレー
|6.1型有機EL
|6.7型有機EL
|6.3型有機EL
120Hz対応
常時表示
|6.9型有機EL
120Hz対応
常時表示
|画面解像度
|2556×1179
ドット
|2796×1290
ドット
|2622×1206
ドット
|2868×1320
ドット
|画素密度
|460ppi
|460ppi
|460ppi
|460ppi
|コントラスト比
|200万:1
|200万:1
|最大輝度
|1000ニト（標準）
1600ニト（HDR）
2000ニト（屋外）
|1000ニト（標準）
1600ニト（HDR）
2000ニト（屋外）
|サイズ
|71.6×147.6
×7.8mm
|77.8×160.9
×7.8mm
|71.5×149.6
×8.25mm
|77.6×163
×8.25mm
|重量
|170g
|199g
|199g
|227g
|CPU
|A18
|A18 Pro
|カメラ
|48メガ（広角）
＋12メガ（超広角）
／F値1.6、2.2
|48メガ（広角）
＋48メガ（超広角）
＋12メガ（望遠5倍）
／F値1.78、2.2、2.8
＋LiDAR
|インカメラ
|12メガ／F値1.9
|12メガ／F値1.9
|動画撮影
|4K HDR/60fps／4K/60fps
／フルHD/240fps（アウト）
4K HDR/60fps／4K/60fps
／フルHD/120fps（イン）
|4K HDR/120fps／4K/60fps
／フルHD/240fps（アウト）
4K HDR/60fps／4K/60fps
／フルHD/120fps（イン）
|手ぶれ補正
|○（広角：センサーシフト光学式）
|○（広角／望遠：センサーシフト光学式）
|生体認証
|○（顔）
|○（顔）
|販売キャリア
|ドコモ、au、
ソフトバンク、楽天、
SIMフリー
|ドコモ、au、
ソフトバンク、楽天、
SIMフリー
|5G対応
|サブ6（n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n14/n20/n25/n26/n28/n29/n30
/n38/n40/n41/n48/n53/n66/n70/n71/n75/n76/n77/n78/n79）
|4G対応周波数
|1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20
/21/25/26/28/29/30/32/66/71
/34/38/39/40/41/42/48/53
|4G通信速度
|ギガビット級
（4×4 MIMO）
|ギガビット級
（4×4 MIMO）
|Wi-Fi
|Wi-Fi 7（2×2 MIMO）
|Wi-Fi 7（2×2 MIMO）
|防水防塵
|○（IP68）
|○（IP68）
|FeliCa
|○
|○
|SIMサイズ
|nanoSIM＋eSIM
（eSIM×2）
|nanoSIM＋eSIM
（eSIM×2）
|コネクター
|USB-C（480Mbps）
画面出力対応
|USB-C（10Gbps）
画面出力対応
|連続再生時間
（ビデオ
／ストリーミング
／音楽）
|22時間
／18時間
／80時間
|27時間
／24時間
／100時間
|27時間
／22時間
／85時間
|33時間
／29時間
／105時間
|ワイヤレス充電
|○（25W MagSafe、Qi2）
|○（25W MagSafe、Qi2）
|急速充電
|20W（30分で最大50％）
|20W（30分で最大50％）
|カラバリ
|ブラック、ホワイト、ピンク、ティール、ウルトラマリン
|ブラックチタニウム、ホワイトチタニウム、ナチュラルチタニウム、デザートチタニウム
|iPhone 15
|iPhone 15
Plus
|iPhone 15
Pro
|iPhone 15
Pro Max
|容量
|128/256/512GB
|128/256/512GB
1TB
|256/512GB
1TB
|ディスプレー
|6.1型有機EL
|6.7型有機EL
|6.1型有機EL
120Hz対応
常時表示
|6.7型有機EL
120Hz対応
常時表示
|画面解像度
|2556×1179
ドット
|2796×1290
ドット
|2556×1179
ドット
|2796×1290
ドット
|画素密度
|460ppi
|460ppi
|460ppi
|460ppi
|コントラスト比
|200万:1
|200万:1
|最大輝度
|1000ニト（標準）
1600ニト（HDR）
2000ニト（屋外）
|1000ニト（標準）
1600ニト（HDR）
2000ニト（屋外）
|サイズ
|71.6×147.6
×7.8mm
|77.8×160.9
×7.8mm
|70.6×146.6
×8.25mm
|76.7×159.9
×8.25mm
|重量
|171g
|201g
|187g
|221g
|CPU
|A16 Bionic
|A17 Pro
|カメラ
|48メガ（広角）
＋12メガ（超広角）
／F値1.6、2.4
|48メガ（広角）
＋12メガ
（超広角）
＋12メガ
（望遠3倍）
／F値1.78、2.2、2.8
＋LiDAR
|48メガ（広角）
＋12メガ
（超広角）
＋12メガ
（望遠5倍）
／F値1.78、2.2、2.8
＋LiDAR
|インカメラ
|12メガ／F値1.9
|12メガ／F値1.9
|動画撮影
|4K HDR/60fps／4K/60fps
／フルHD/240fps（アウト）
4K HDR/60fps／4K/60fps
／フルHD/120fps（イン）
|4K HDR/60fps／4K/60fps
／フルHD/240fps（アウト）
4K HDR/60fps／4K/60fps
／フルHD/120fps（イン）
|手ぶれ補正
|○（広角：センサーシフト光学式）
|○（広角／望遠：光学式、
広角は第2世代センサーシフト式も）
|生体認証
|○（顔）
|○（顔）
|販売キャリア
|ドコモ、au、
ソフトバンク、楽天、
SIMフリー
|ドコモ、au、
ソフトバンク、楽天、
SIMフリー
|5G対応
|サブ6（n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n14/n20/n25/n26/n28/n29/n30
/n38/n40/n41/n48/n53/n66/n70/n71/n77/n78/n79）
|4G対応周波数
|1/2/3/4/5/7/8/11/12/13/14/17/18/19/20
/21/25/26/28/29/30/32/66/71
/34/38/39/40/41/42/46/48/53
|4G通信速度
|ギガビット級
（4×4 MIMO）
|ギガビット級
（4×4 MIMO）
|Wi-Fi
|Wi-Fi 6（2×2 MIMO）
|Wi-Fi 6E（2×2 MIMO）
|防水防塵
|○（IP68）
|○（IP68）
|FeliCa
|○
|○
|SIMサイズ
|nanoSIM＋eSIM
（eSIM×2）
|nanoSIM＋eSIM
（eSIM×2）
|コネクター
|USB-C（480Mbps）
画面出力対応
|USB-C（10Gbps）
画面出力対応
|連続再生時間
（ビデオ
／ストリーミング
／音楽）
|20時間
／16時間
／80時間
|26時間
／20時間
／100時間
|23時間
／20時間
／75時間
|29時間
／25時間
／95時間
|ワイヤレス充電
|○（15W MagSafe、Qi2）
|○（15W MagSafe、Qi2）
|急速充電
|20W（30分で最大50％）
|20W（30分で最大50％）
|カラバリ
|ブラック、ブルー、グリーン、イエロー、ピンク
|ブラックチタニウム、ホワイトチタニウム、ブルーチタニウム、ナチュラルチタニウム
|iPhone 16e
|第1世代
iPhone SE
|第2世代
iPhone SE
|第3世代
iPhone SE
|容量
|128/256/512GB
|16/32/64/128GB
|64/128/256GB
|64/128/256GB
|ディスプレー
|6.1型有機EL
|4型液晶
|4.7型液晶
|4.7型液晶
|画面解像度
|2532×1170
ドット
|1136×640
ドット
|1334×750
ドット
|1334×750
ドット
|画素密度
|460ppi
|326ppi
|326ppi
|326ppi
|コントラスト比
|200万:1
|800:1
|1400:1
|1400:1
|最大輝度
|800ニト
1200ニト(HDR)
|500ニト
|625ニト
|625ニト
|サイズ
|71.5×146.7
×7.8mm
|58.6×123.8
×7.6mm
|67.3×138.4
×7.3mm
|67.3×138.4
×7.3mm
|重量
|167g
|113g
|148g
|144g
|CPU
|A18
|Apple A9
|Apple A13
|Apple A15
|Apple Intelligence
|○
|×
|×
|×
|カメラ
|48メガ(広角)
／F値1.6
|12メガ(広角)
／F値2.2
|12メガ(広角)
／F値1.8
|12メガ(広角)
／F値1.8
|インカメラ
|12メガ
／F値1.9
|1.2メガ
／F値2.4
|7メガ
／F値2.2
|7メガ
／F値2.2
|動画撮影
|4K HDR/60fps
／4K/60fps
／フルHD/240fps
(アウト)
4K HDR/60fps
／4K/60fps
／フルHD/120fps
(イン)
|4K/30fps
／フルHD/60fps
（アウト）、
HD（イン）
|4K/60fps
／フルHD/240fps
（アウト）、
フルHD/30fps
（イン）
|4K/60fps
／フルHD/240fps
（アウト）、
フルHD/30fps
（イン）
|手ぶれ補正
|○（光学式）
|○
|○（光学式）
|○（光学式）
|生体認証
|○(顔)
|○（指紋）
|○（指紋）
|○（指紋）
|5G対応
|サブ6
（n1/n2/n3
/n5/n7/n8
/n12/n20/n25
/n26/n28/n30
/n38/n40/n41
/n48/n53/n66
/n70/n75/n76
/n77/n78/n79）
|―
|―
|サブ6（n1/n2
/n3/n5/n7
/n8/n12/n20
/n25/n28/n30
/n38/n40/n41
/n48/n66/n77
/n78/n79）
|4G対応周波数
|1/2/3/4
/5/7/8/12
/13/17/18/19/
20/25/26/28
/30/32/66/34
/38/39/40
/41/42/48/53
|1/2/3/4
/5/7/8/12
/17/18/19
/20/25/26/28
/38/39/40/41
|1/2/3/4
/5/7/8/11
/12/13/17/18
/19/20/21/25
/26/28/29/30
/32/66/34/38
/39/40/41
/42/46/48
|1/2/3/4
/5/7/8/11
/12/13/17/18
/19/20/21/25
/26/28/30/32
/66/34/38/39
/40/41/42
/46/48
|最大通信速度
|ギガビット級
(4×4 MIMO)
|下り150Mbps
|ギガビット級
(2×2 MIMO)
|2×2 MIMO
|Wi-Fi
|Wi-Fi 6
(2×2 MIMO)
|a/b/g/n/ac
(2.4／5GHz)
|Wi-Fi 6
(2×2 MIMO)
|Wi-Fi 6
(2×2 MIMO)
|防水防塵
|○(IP68)
|×
|○（IP67）
|○（IP67）
|FeliCa
|○
|×
|○
|○
|SIMサイズ
|nanoSIM＋eSIM
(eSIM×2)
|nanoSIM
|nanoSIM＋eSIM
|nanoSIM＋eSIM
(eSIM×2)
|コネクター
|USB-C
(480Mbps)
|Lightning
|Lightning
|Lightning
|連続再生時間
（ビデオ／ストリーミング/音楽）
|26時間
／21時間
／90時間
|13時間
――
／50時間
|13時間
／8時間
／40時間
|15時間
／10時間
／50時間
|ワイヤレス充電
|○（Qi）
|×
|○（Qi）
|○（Qi）
|カラバリ
|ブラック、ホワイト
|シルバー、ゴールド、スペースグレイ、ローズゴールド
|ブラック、
ホワイト、
PRODUCT RED、
ホワイト
|スターライト、
ミッドナイト、
PRODUCT RED
|iPhone 14
|iPhone 14
Plus
|iPhone 14
Pro
|iPhone 14
Pro Max
|容量
|128/256/512GB
|128/256/512GB、1TB
|ディスプレー
|6.1型有機EL
|6.7型有機EL
|6.1型有機EL
120Hz対応
常時表示
|6.7型有機EL
120Hz対応
常時表示
|画面解像度
|2532×1170
ドット
|2778×1284
ドット
|2556×1179
ドット
|2796×1290
ドット
|画素密度
|460ppi
|458ppi
|460ppi
|460ppi
|コントラスト比
|200万:1
|200万:1
|最大輝度
|800ニト（標準）
1200ニト（HDR）
|1000ニト（標準）
1600ニト（HDR）
2000ニト（屋外）
|サイズ
|71.5×146.7
×7.8mm
|78.1×160.8
×7.8mm
|71.5×147.5
×7.85mm
|77.6×160.7
×7.85mm
|重量
|172g
|203g
|206g
|240g
|CPU
|A15 Bionic（5コアGPU）
|A16 Bionic
|カメラ
|12メガ（広角）
＋12メガ（超広角）
／F値1.5、2.4
|48メガ（広角）
＋12メガ（超広角、マクロ）
＋12メガ（望遠3倍）
／F値1.78、2.2、2.8
＋LiDAR
|インカメラ
|12メガ／F値1.9
|12メガ／F値1.9
|動画撮影
|4K HDR/60fps／4K/60fps
／フルHD/240fps（アウト）
4K HDR/60fps／4K/60fps
／フルHD/120fps（イン）
|4K HDR/60fps／4K/60fps
／フルHD/240fps（アウト）
4K HDR/60fps／4K/60fps
／フルHD/120fps（イン）
|手ぶれ補正
|○（光学式、広角はセンサーシフト式も）
|○（光学式：広角／望遠、
広角はセンサーシフト式も）
|生体認証
|○（顔）
|○（顔）
|販売キャリア
|ドコモ、au、
ソフトバンク、楽天、
SIMフリー
|ドコモ、au、
ソフトバンク、楽天、
SIMフリー
|5G対応
|サブ6（n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n14/n20/n25/n26/n28/n29/n30
/n38/n40/n41/n48/n53/n66/n70/n71/n77/n78/n79）
|4G対応周波数
|1/2/3/4/5/7/8/11/12/13
/14/17/18/19/20/21/25/26/28
/29/30/32/66/71/34/38/39
/40/41/42/46/48/53
|4G通信速度
|ギガビット級
（4×4 MIMO）
|ギガビット級
（4×4 MIMO）
|Wi-Fi
|Wi-Fi 6（2×2 MIMO）
|Wi-Fi 6（2×2 MIMO）
|防水防塵
|○（IP68）
|○（IP68）
|FeliCa
|○
|○
|SIMサイズ
|nanoSIM＋eSIM
（eSIM×2）
|nanoSIM＋eSIM
（eSIM×2）
|コネクター
|Lightning
|Lightning
|連続再生時間
（ビデオ
／ストリーミング
／音楽）
|20時間
／16時間
／80時間
|26時間
／20時間
／100時間
|23時間
／20時間
／75時間
|29時間
／25時間
／95時間
|ワイヤレス充電
|○（MagSafe、Qi）
|○（MagSafe、Qi）
|急速充電
|20W（30分で最大50％）
|20W（30分で最大50％）
|カラバリ
|ミッドナイト、パープル、スターライト、PRODUCT(RED)、ブルー
|スペースブラック、シルバー、ゴールド、ディープパープル
|iPhone 13
mini
|iPhone 13
|iPhone 13
Pro
|iPhone 13
Pro Max
|容量
|128/256/512GB
|128/256/512GB、1TB
|ディスプレー
|5.4型有機EL
|6.1型有機EL
|6.1型有機EL
120Hz対応
|6.7型有機EL
120Hz対応
|画面解像度
|2340×1080
ドット
|2532×1170
ドット
|2532×1170
ドット
|2778×1284
ドット
|画素密度
|476ppi
|460ppi
|460ppi
|458ppi
|コントラスト比
|200万:1
|200万:1
|最大輝度
|800ニト（標準）
1200ニト（HDR）
|1000ニト（標準）
1200ニト（HDR）
|サイズ
|64.2×131.5
×7.65mm
|71.5×146.7
×7.65mm
|71.5×146.7
×7.65mm
|78.1×160.8
×7.65mm
|重量
|140g
|173g
|203g
|238g
|CPU
|A15 Bionic（4コアGPU）
|A15 Bionic（5コアGPU）
|カメラ
|12メガ（広角）
＋12メガ（超広角）
／F値1.6、2.4
|12メガ（広角）
＋12メガ（超広角）
＋12メガ（望遠3倍）
／F値1.5、1.8、2.8
＋LiDAR
|インカメラ
|12メガ／F値2.2
|12メガ／F値2.2
|動画撮影
|4K HDR/60fps／4K/60fps
／フルHD/240fps（アウト）
4K HDR/60fps／4K/60fps
／フルHD/120fps（イン）
|4K HDR/60fps／4K/60fps
／フルHD/240fps（アウト）
4K HDR/60fps／4K/60fps
／フルHD/120fps（イン）
|手ぶれ補正
|○（光学式、広角はセンサーシフト式も）
|○（光学式：広角／望遠、
広角はセンサーシフト式も）
|生体認証
|○（顔）
|○（顔）
|販売キャリア
|ドコモ、au、
ソフトバンク、楽天、
SIMフリー
|ドコモ、au、
ソフトバンク、楽天、
SIMフリー
|5G対応
|サブ6（n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n28/n29/n30
/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78/n79）
|4G対応周波数
|1/2/3/4/5/7/8/11/12/13
/14/17/18/19/20/21/25/26/28
/29/30/32/66/71/34/38/39
/40/41/42/46/48
|4G通信速度
|ギガビット級
（4×4 MIMO）
|ギガビット級
（4×4 MIMO）
|Wi-Fi
|Wi-Fi 6（2×2 MIMO）
|Wi-Fi 6（2×2 MIMO）
|防水防塵
|○（IP68）
|○（IP68）
|FeliCa
|○
|○
|SIMサイズ
|nanoSIM＋eSIM
（eSIM×2）
|nanoSIM＋eSIM
（eSIM×2）
|コネクター
|Lightning
|Lightning
|連続再生時間
（ビデオ
／ストリーミング
／音楽）
|17時間
／13時間
／55時間
|19時間
／15時間
／75時間
|22時間
／20時間
／75時間
|28時間
／25時間
／95時間
|ワイヤレス充電
|○（MagSafe、Qi）
|○（MagSafe、Qi）
|急速充電
|20W（30分で最大50％）
|20W（30分で最大50％）
|カラバリ
|PRODUCT(RED)、スターライト、
ミッドナイト、ブルー、ピンク、グリーン
|グラファイト、ゴールド、
シルバー、シエラブルー、アルパイングリーン
|iPhone 12
mini
|iPhone 12
|iPhone 12
Pro
|iPhone 12
Pro Max
|容量
|64/128/256GB
|128/256/512GB
|ディスプレー
|5.4型有機EL
|6.1型有機EL
|6.1型有機EL
|6.7型有機EL
|画面解像度
|2340×1080
ドット
|2532×1170
ドット
|2532×1170
ドット
|2778×1284
ドット
|画素密度
|476ppi
|460ppi
|460ppi
|458ppi
|コントラスト比
|200万:1
|200万:1
|最大輝度
|625ニト（標準）
1200ニト（HDR）
|800ニト（標準）
1200ニト（HDR）
|サイズ
|64.2×131.5
×7.4mm
|71.5×146.7
×7.4mm
|71.5×146.7
×7.4mm
|78.1×160.8
×7.4mm
|重量
|133g
|162g
|187g
|226g
|CPU
|A14 Bionic
|A14 Bionic
|カメラ
|12メガ（広角）
＋12メガ（超広角）
／F値1.6、2.4
|12メガ（広角）
＋12メガ
（超広角）
＋12メガ
（望遠2倍）
／F値1.6、
2.4、2.0
LiDAR
|12メガ（広角）
＋12メガ
（超広角）
＋12メガ
（望遠2.5倍）
／F値1.6、
2.4、2.2
LiDAR
|インカメラ
|12メガ／F値2.2
|12メガ／F値2.2
|動画撮影
|4K/60fps
／フルHD/240fps（アウト）
4K/60fps
／フルHD/120fps（イン）
|4K HDR/60fps／4K/60fps
／フルHD/240fps（アウト）
4K HDR/30fps／4K/60fps
／フルHD/120fps（イン）
|手ぶれ補正
|○（光学式、広角）
|○（光学式、広角／望遠、
Maxの広角のみセンサーシフト式）
|生体認証
|○（顔）
|○（顔）
|販売キャリア
|ドコモ、au、
ソフトバンク、楽天、
サブブランド、SIMフリー
|ドコモ、au、
ソフトバンク、楽天、
サブブランド、SIMフリー
|5G対応
|サブ6（n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n28
/n38/n40/n41/n66/n71/n77/n78/n79）
|4G対応周波数
|1/2/3/4/5/7/8/11/12/13
/14/17/18/19/20/21/25/26/28
/29/30/32/66/71/34/38/39
/40/41/42/46/48
|4G通信速度
|ギガビット級
（4×4 MIMO）
|ギガビット級
（4×4 MIMO）
|VoLTE
|○
|○
|Wi-Fi
|Wi-Fi 6（2×2 MIMO）
|Wi-Fi 6（2×2 MIMO）
|防水防塵
|○（IP68）
|○（IP68）
|3D Touch
|×
|×
|FeliCa
|○
|○
|SIMサイズ
|nanoSIM＋eSIM
|nanoSIM＋eSIM
|コネクター
|Lightning
|Lightning
|連続再生時間
（ビデオ
／ストリーミング
／音楽）
|15時間
／10時間
／50時間
|17時間
／11時間
／65時間
|17時間
／11時間
／65時間
|20時間
／12時間
／80時間
|ワイヤレス充電
|○（MagSafe、Qi）
|○（MagSafe、Qi）
|カラバリ
|ブラック、ホワイト、
PRODUCT(RED)、グリーン、
ブルー、パープル
|シルバー、グラファイト、
ゴールド、パシフィックブルー
|iPhone 11
|iPhone 11
Pro
|iPhone 11
Pro Max
|容量
|64/128/256GB
|64/256/512GB
|ディスプレー
|6.1型液晶
|5.8型有機EL
|6.5型有機EL
|画面解像度
|1792×828
ドット
|2436×1125
ドット
|2688×1242
ドット
|画素密度
|326ppi
|458ppi
|コントラスト比
|1400:1
|200万:1
|サイズ
|75.7×150.9
×8.3mm
|71.4×144.0
×8.1mm
|77.8×158.0
×8.1mm
|重量
|194g
|188g
|226g
|CPU
|Apple A13 Bionic
|カメラ
|12メガ（広角）
＋12メガ
（超広角）
／F値1.8、2.4
|12メガ（広角）
＋12メガ（超広角）
＋12メガ（望遠2倍）
／F値1.8、2.4、2.0
|インカメラ
|12メガ／F値2.2
|動画撮影
|4K/60fps／フルHD/240fps（アウト）、
4K/60fps／フルHD/120fps（イン）
|手ぶれ補正
|○（光学式、広角）
|○（光学式、広角／望遠）
|生体認証
|○（顔）
|販売キャリア
|ドコモ、au、ソフトバンク、
サブブランド、SIMフリー
|4G対応周波数
|1/2/3/4/5/7/8/11/12/13
/17/18/19/20/21/25/26/28
/29/30/32/66/34/38/39
/40/41/42/46/48
|最大通信速度
|ギガビット級
（2×2 MIMO）
|ギガビット級
（4×4 MIMO）
|VoLTE
|○
|Wi-Fi
|Wi-Fi 6（2×2 MIMO）
|防水防塵
|○（IP68）
|3D Touch
|×
|FeliCa
|○
|SIMサイズ
|nanoSIM＋eSIM
|コネクター
|Lightning
|連続再生時間
（ビデオ／音楽）
|17時間
／65時間
|18時間
／65時間
|20時間
／80時間
|ワイヤレス充電
|○（Qi）
|カラバリ
|ブラック、
グリーン、
イエロー、
パープル、
PRODUCT RED、
ホワイト
|ゴールド、スペースグレイ、
シルバー、ミッドナイトグリーン
|iPhone XS
|iPhone XS Max
|iPhone XR
|容量
|64/256/512GB
|64/128/256GB
|ディスプレー
|5.8型有機EL
|6.5型有機EL
|6.1型液晶
|画面解像度
|2436×1125
ドット
|2688×1242
ドット
|1792×828
ドット
|画素密度
|458ppi
|326ppi
|コントラスト比
|100万:1
|1400:1
|サイズ
|70.9×143.6
×7.7mm
|77.4×157.5
×7.7mm
|75.7×150.9
×8.3mm
|重量
|177g
|208g
|194g
|CPU
|Apple A12 Bionic
|カメラ
|12メガ×2（広角＋望遠2倍）
／F値1.8、2.4
|12メガ
／F値1.8
|インカメラ
|7メガ／F値2.2
|動画撮影
|4K/60fps、フルHD/240fps、フルHD/60fps（イン）
|手ぶれ補正
|○（光学式）
|生体認証
|○（顔）
|販売キャリア
|ドコモ、au、ソフトバンク、SIMフリー
|4G対応周波数
（ドコモ）
|2.1GHz（1）／1.8GHz（3）／800MHz（19）
／1.5GHz（21）／700MHz（28）／3.5GHz（42）
|4G対応周波数
（au）
|2.1GHz（1）／1.5GHz（11）／800MHz（18）
／700MHz（28）／WiMAX 2+（41）／3.5GHz（42）
|4G対応周波数
（SB）
|2.1GHz（1）／1.8GHz（3）／900MHz（8）
／700MHz（28）／AXGP（41）／3.5GHz（42）
|最大通信速度
|ギガビット級（4×4 MIMO）
|VoLTE
|○
|Wi-Fi
|a/b/g/n/ac MIMO対応（2.4／5GHz）
|防水防塵
|○（IP68）
|○（IP67）
|3D Touch
|○
|×
|FeliCa
|○
|SIMサイズ
|nanoSIM＋eSIM
|コネクター
|Lightning
|通話時間
|20時間
|25時間
|25時間
|ネット利用時間
|12時間
|13時間
|15時間
|連続再生時間
（ビデオ／音楽）
|14時間
／60時間
|15時間
／65時間
|16時間
／65時間
|ワイヤレス充電
|○（Qi）
|カラバリ
|ゴールド、スペースグレイ、シルバー
|イエロー、ホワイト、コーラル、ブラック、ブルー、PRODUCT RED
|iPhone X
|iPhone 8
|iPhone 8 Plus
|容量
|64/256GB
|ディスプレー
|5.8型有機EL
|4.7型液晶
|5.5型液晶
|画面解像度
|2436×1125
ドット
|1334×750
ドット
|1920×1080
ドット
|画素密度
|458ppi
|326ppi
|401ppi
|コントラスト比
|100万:1
|1400:1
|1300:1
|サイズ
|70.9×143.6
×7.7mm
|67.3×138.4
×7.3mm
|78.1×158.4
×7.5mm
|重量
|174g
|148g
|202g
|CPU
|Apple A11 Bionic
|カメラ
|12メガ×2
(広角＋望遠2倍)
／F値1.8、2.4
|12メガ
／F値1.8
|12メガ×2
(広角＋望遠2倍)
／F値1.8、2.8
|インカメラ
|7メガ／F値2.2
|動画撮影
|4K/60fps、フルHD/240fps、フルHD（イン）
|手ぶれ補正
|○（光学式）
|生体認証
|○（顔）
|○（指紋）
|販売キャリア
|ドコモ、au、
ソフトバンク、
SIMフリー
|ドコモ、au、
ソフトバンク、サブブランド、
SIMフリー
|4G対応周波数
（ドコモ）
|2.1GHz（1）／1.8GHz（3）／800MHz（19）
／1.5GHz（21）／700MHz（28）／3.5GHz（42）
|4G対応周波数
（au）
|2.1GHz（1）／1.5GHz（11）／800MHz（18）
／700MHz（28）／WiMAX 2+（41）／3.5GHz（42）
|4G対応周波数
（SB）
|2.1GHz（1）／1.8GHz（3）／900MHz（8）
／700MHz（28）／AXGP（41）／3.5GHz（42）
|最大通信速度
|下り800Mbps
|VoLTE
|○
|Wi-Fi
|a/b/g/n/ac MIMO対応（2.4／5GHz）
|防水防塵
|○
|3D Touch
|○
|FeliCa
|○
|SIMサイズ
|nanoSIM
|コネクター
|Lightning
|通話時間
|21時間
|14時間
|21時間
|ネット利用時間
|12時間
|12時間
|13時間
|連続再生時間
（ビデオ／音楽）
|13時間
／60時間
|13時間
／40時間
|14時間
／60時間
|ワイヤレス充電
|○（Qi）
|カラバリ
|スペースグレイ、シルバー
|ゴールド、シルバー、スペースグレイ、PRODUCT RED
|iPhone 7
|iPhone 7
Plus
|iPhone 6s
|iPhone 6s
Plus
|容量
|32/128/256GB
|16/64/128GB
|ディスプレー
|4.7型液晶
|5.5型液晶
|4.7型液晶
|5.5型液晶
|画面解像度
|1334×750
ドット
|1920×1080
ドット
|1334×750
ドット
|1920×1080
ドット
|画素密度
|326ppi
|401ppi
|326ppi
|401ppi
|コントラスト比
|1400:1
|1300:1
|1400:1
|1300:1
|サイズ
|67.1×138.3
×7.1mm
|77.9×158.2
×7.3mm
|67.1×138.3
×7.1mm
|77.9×158.2
×7.3mm
|重量
|138g
|188g
|143g
|192g
|CPU
|Apple A10 Fusion
|Apple A9
|カメラ
|12メガ
／F値1.8
|12メガ×2
(広角＋望遠2倍)
／F値1.8、2.8
|12メガ／F値2.2
|インカメラ
|7メガ／F値2.2
|5メガ／F値2.2
|動画撮影
|4K/30fps、HD（イン）
|4K/30fps、HD（イン）
|手ぶれ補正
|○（光学式）
|○
|○（光学式）
|生体認証
|○（指紋）
|○（指紋）
|販売キャリア
|ドコモ、au、ソフトバンク、
サブブランド、SIMフリー
|ドコモ、au、ソフトバンク、
サブブランド、SIMフリー
|4G対応周波数
（ドコモ）
|2.1GHz（1）／1.8GHz（3）
／1.5GHz（21）／800MHz（19）
|2.1GHz（1）／1.8GHz（3）
／800MHz（19）
|4G対応周波数
（au）
|2.1GHz（1）／1.5GHz（11）
／800MHz（18）
／WiMAX 2+（41）
|2.1GHz（1）／800MHz（18）
／WiMAX 2+（41）
|4G対応周波数
（SB）
|2.1GHz（1）／1.8GHz（3）
900MHz（8）／AXGP（41）
|2.1GHz（1）／1.8GHz（3）
900MHz（8）／AXGP（41）
|最大通信速度
|下り450Mbps
|下り300Mbps
|VoLTE
|○
|○
|Wi-Fi
|a/b/g/n/ac MIMO対応
（2.4／5GHz）
|a/b/g/n/ac MIMO対応
（2.4／5GHz）
|防水防塵
|○
|×
|3D Touch
|○
|○
|FeliCa
|○
|×
|SIMサイズ
|nanoSIM
|nanoSIM
|コネクター
|Lightning
|Lightning
|通話時間（3G）
|14時間
|21時間
|14時間
|24時間
|連続待受時間
|10日
|16日
|10日
|16日
|ネット利用時間
（3G／LTE）
|12時間
／12時間
|13時間
／13時間
|10時間
／10時間
|12時間
／12時間
|連続再生時間
（ビデオ／音楽）
|13時間
／40時間
|14時間
／60時間
|11時間
／50時間
|14時間
／80時間
|カラバリ
|ローズゴールド、
ゴールド、シルバー、
ブラック、ジェットブラック、
PRODUCT RED
|シルバー、ゴールド、
スペースグレイ、ローズゴールド
|iPhone 6
|iPhone 6
Plus
|iPhone 5s
|容量
|16/64/128GB
|16/64/128GB
|ディスプレー
|4.7型液晶
|5.5型液晶
|4型液晶
|画面解像度
|1334×750
ドット
|1920×1080
ドット
|1136×640
ドット
|画素密度
|326ppi
|401ppi
|326ppi
|コントラスト比
|1400:1
|1300:1
|800:1
|サイズ
|67×138.1
×6.9mm
|77.8×158.1
×7.1mm
|58.6×123.8
×7.6mm
|重量
|129g
|172g
|112g
|CPU
|Apple A8、M8
|A7、M7
|カメラ
|8メガ／F値2.2
|8メガ
／F値2.2
|インカメラ
|1.2メガ／F値2.2
|1.2メガ
／F値2.4
|動画撮影
|フルHD/60fps、
HD（イン）
|フルHD/30fps、
HD（イン）
|手ぶれ補正
|○
|○（光学式）
|○
|生体認証
|○（指紋）
|○（指紋）
|販売キャリア
|ドコモ、au、
ソフトバンク、
SIMフリー
|ドコモ、au、
ソフトバンク、
Y!mobile、
UQ mobile、
SIMフリー
|4G対応周波数
（ドコモ）
|2.1GHz（1）／1.8GHz（3）
／800MHz（19）
|2.1GHz（1）
／1.8GHz（3）
／800MHz（19）
|4G対応周波数
（au）
|2.1GHz（1）／800MHz（18）
／WiMAX 2+（41）
|2.1GHz（1）
／800MHz（18）
|4G対応周波数
（SB）
|2.1GHz（1）／1.8GHz（3）
900MHz（8）／AXGP（41）
|2.1GHz（1）
／1.8GHz（3）
900MHz（8）
|最大通信速度
|下り150Mbps
|下り100Mbps
|VoLTE
|○
|×
|Wi-Fi
|a/b/g/n/ac
（2.4／5GHz）
|a/b/g/n
（2.4／5GHz）
|防水防塵
|×
|×
|3D Touch
|×
|×
|FeliCa
|×
|×
|SIMサイズ
|nanoSIM
|nanoSIM
|コネクター
|Lightning
|Lightning
|通話時間（3G）
|14時間
|24時間
|10時間
|連続待受時間
|10日
|16日
|10日
|ネット利用時間
（3G／LTE）
|10時間
／10時間
|12時間
／12時間
|8時間
／10時間
|連続再生時間
（ビデオ／音楽）
|11時間
／50時間
|14時間
／80時間
|10時間
／40時間
|カラバリ
|シルバー、ゴールド、スペースグレイ
|シルバー、ゴールド、スペースグレイ
|iPhone 5c
|iPhone 5
|iPhone 4S
|iPhone 4
|容量
|16/32GB
|16/32/64GB
|16/32/64GB
|16/32GB
|ディスプレー
|4型液晶
|4型液晶
|3.5型液晶
|3.5型液晶
|画面解像度
|1136×640
ドット
|1136×640
ドット
|960×640
ドット
|960×640
ドット
|画素密度
|326ppi
|326ppi
|326ppi
|326ppi
|コントラスト比
|800:1
|800:1
|800:1
|800:1
|サイズ
|59.2×124.4
×8.97mm
|58.6×123.8
×7.6mm
|58.6×115.2
×9.3mm
|58.6×115.2
×9.3mm
|重量
|132g
|112g
|140g
|137g
|CPU
|A6
|A6
|A5
|A4
|カメラ
|8メガ
／F値2.4
|8メガ
|8メガ
|5メガ
|インカメラ
|1.2メガ
|1.2メガ
|VGA（0.3メガ）
|VGA（0.3メガ）
|動画撮影
|フルHD/30fps、HD（イン）
|フルHD/30fps、
HD（イン）
|フルHD/30fps、
VGA（イン）
|HD/30fps、
VGA（イン）
|手ぶれ補正
|×
|×
|×
|×
|生体認証
|×
|×
|×
|×
|販売キャリア
|ドコモ、au、
ソフトバンク、
SIMフリー
|au、
ソフトバンク
|au、
ソフトバンク
|ソフトバンク
|4G対応周波数
（ドコモ）
|2.1GHz（1）
／1.8GHz（3）
／800MHz（19）
|―
|―
|―
|4G対応周波数
（au）
|2.1GHz（1）
／800MHz（18）
|2.1GHz（1）
|×
|―
|4G対応周波数
（SB）
|2.1GHz（1）
／1.8GHz（3）
／900MHz（8）
|2.1GHz（1）
／1.8GHz（3）
|×
|×
|最大通信速度
|下り100Mbps
|下り100Mbps
|下り14.4Mbps
|下り7.2Mbps
|VoLTE
|×
|×
|×
|×
|Wi-Fi
|a/b/g/n
（2.4／5GHz）
|a/b/g/n
（2.4／5GHz）
|b/g/n
（2.4GHz）
|b/g/n
（2.4GHz）
|防水防塵
|×
|×
|×
|×
|3D Touch
|×
|×
|×
|×
|FeliCa
|×
|×
|×
|×
|SIMサイズ
|nanoSIM
|nanoSIM
|microSIM
|microSIM
|コネクター
|Lightning
|Lightning
|Dock
|Dock
|通話時間（3G）
|10時間
|8時間
|8時間
|7時間
|連続待受時間
|250時間
|225時間
|200時間
|300時間
|ネット利用時間
（3G／LTE）
|8時間
／10時間
|8時間
／8時間
|6時間
／×
|6時間
／×
|連続再生時間
（ビデオ／音楽）
|10時間
／40時間
|10時間
／40時間
|10時間
／40時間
|10時間
／40時間
|カラバリ
|ホワイト、ピンク、イエロー、ブルー、グリーン
|ブラック＆スレート、ホワイト＆シルバー
|ホワイト、ブラック
|ホワイト、ブラック
