iPhone 17徹底特集！ 5.6mmと驚異の超薄型iPhone Airに、これは買いなiPhone 17と注目点多数 第16回

iPhone Air＆iPhone 17／17 Proと過去のほぼ全部のiPhoneを詳細表でスペック比較！

2025年09月10日 12時00分更新

文● オカモト／ASCII

　iPhone 17シリーズの3モデルに、驚愕の5.6mm超薄型スマホのiPhone Airが発表！　標準モデルのiPhone 17のディスプレーやカメラが大幅進化するなど、従来モデルとの違いは多数ある。そこで本記事では今回発表された4モデルを始め、過去のほぼすべてのiPhoneを詳細なスペック表で比較する。

iPhone

薄くて軽い、iPhone Airが登場！　アップル製モデムを採用しているのも特徴の1つ

iPhone Airの画面サイズはProとPro Maxの間の6.5型
A19 ProでもGPUのコア数、USB-Cの仕様など細かな違いあり

　まず今回最大の話題となっているiPhone Air。厚さ5.6mm、重量165gはインパクト大だ。CPUもiPhone 17 Proと同じ「A19 Pro」を搭載するものの、GPUは5コアと6コアと若干差別化はされている。また、USB-Cは2.0相当の480Mbps止まりで、DisplayPortでの画面出力にも非対応（画面出力用のチップの面積も惜しかった？）。

iPhone

本当に薄いiPhone Airですが、CPUやスピーカー、アンテナなど主要なパーツはカメラバー部に集められているとか

　バッテリー動作時間は公式スペックのビデオ再生は27時間と十分なようにも見えるが実時間ではどうか。ちなみに公式スペックには純正アクセサリとして登場したiPhone Air専用のMagSafeバッテリーパック使用時の数値も書かれている。バッテリーが気になるなら、これを使うようにということなのだろう。

iPhone

純正とは言え、オプションのバッテリーパック使用時の駆動時間がスペック表に書かれているのは少し珍しい

標準モデルのiPhone 17はディスプレイにカメラと進化点多し
インカメラに正方形のセンサー採用は興味深い

　進化が大きいのが、標準モデルのiPhone 17。額縁が狭くなって、画面が6.1型→6.3型へとサイズアップしたのはiPhone 16 Proのときと同じ。さらに120Hzリフレッシュレート対応に加え、1～120Hzの幅で調整する可変駆動や常時表示にも対応と、ディスプレイのスペックだけならProとの違いは小さい。

iPhone

こちらはiPhone 17標準モデルの主な特長

　カメラは標準モデルは超広角レンズが12メガ→48メガに。マクロ撮影でも強みを発揮しそう。

　iPhone 17 Proの2機種は望遠レンズが進化して48メガに。センサーサイズも大型化されているようで、センサー中央部を使った画質が劣化しない8倍ズーム撮影に対応する。しかし、倍率自体はiPhone 16 Proでの光学5倍（120mm相当）から、iPhone 17 Proは光学4倍（100mm相当）へと若干抑えられている。

iPhone

iPhone 17 Proの望遠レンズは倍率こそ少し下がったものの、大型高画素のセンサーに変更されている

　インカメラは4モデルとも、18メガの「センターフレームカメラ」に変更。このカメラは正方形のセンサーを採用。iPhoneを縦に構えたまま、縦画面／横画面のどちらの撮影も可能になったり、ビデオ通話ではメインの被写体を常にセンターに配置するといった機能を備えている。

iPhone

「センターフレームカメラ」は4モデルで共通。正方形のセンサーを用いることで、縦持ちでも横画面の自撮りが可能という珍しい仕様を採用している

iPhone 16eに続いて、iPhone Airに自社開発のモデム搭載
5Gの4.5GHz帯も4Gの1.5GHz帯もしっかりサポート

　ネットワーク面では、iPhone Airのみアップルが独自開発したモバイル通信モデムを搭載。iPhone 16eで採用された「C1」をさらに進化させた「C1X」で省電力化を図る。iPhone Airはドコモ5Gの4.5GHz帯はもちろん、iPhone 16eが非サポートで話題になった4Gの1.5GHz帯と、実質的に日本専用の周波数にもしっかり対応している。

iPhone

4モデルのうち、iPhone Airのみにアップル製のモデムが搭載されている

　そのほかeSIMのみの対応となったため、eSIMに積極的ではないサービスを使っているユーザーは面倒なことになる可能性がある。充電ではiPhone Air以外は40W充電をサポート、20分で最大50％まで達するようになっている。

　 iPhone 17 iPhone Air iPhone 17
Pro		 iPhone 17
Pro Max
容量 256/512GB 256/512GB
1TB		 256/512GB
1TB		 256/512GB
1/2TB
ディスプレー 6.3型有機EL
120Hz対応
常時表示		 6.5型有機EL
120Hz対応
常時表示		 6.3型有機EL
120Hz対応
常時表示		 6.9型有機EL
120Hz対応
常時表示
画面解像度 2622×1206
ドット		 2736×1260
ドット		 2622×1206
ドット		 2868×1320
ドット
画素密度 460ppi 460ppi 460ppi 460ppi
コントラスト比 200万:1 200万:1 200万:1
最大輝度 1000ニト
（標準）
1600ニト
（HDR）
3000ニト
（屋外）		 1000ニト
（標準）
1600ニト
（HDR）
3000ニト
（屋外）		 1000ニト（標準）
1600ニト（HDR）
3000ニト（屋外）
サイズ 71.5×149.6
×7.95mm		 74.7×156.2
×5.64mm		 71.9×150
×8.75mm		 78×163.4
×8.75mm
重量 177g 165g 206g 233g
CPU A19 A19 Pro
(5コアGPU)		 A19 Pro
(6コアGPU)
カメラ 48メガ
（広角）
＋48メガ
（超広角）
／F値1.6、2.2		 48メガ（広角）
／F値1.6		 48メガ（広角）
＋48メガ（超広角）
＋48メガ（望遠4倍）
／F値1.78、2.2、2.8
＋LiDAR
インカメラ 18メガ
／F値1.9		 18メガ
／F値1.9		 18メガ／F値1.9
動画撮影 4K HDR/60fps／4K/60fps
／フルHD/240fps（アウト）
4K HDR/60fps／4K/60fps
／フルHD/120fps（イン）		 4K HDR/120fps／4K/60fps
／フルHD/240fps（アウト）
4K HDR/60fps／4K/60fps
／フルHD/120fps（イン）
手ぶれ補正 ○（広角：センサーシフト光学式） ○（センサーシフト光学式） ○（広角／望遠：センサーシフト光学式）
生体認証 ○（顔） ○（顔） ○（顔）
販売キャリア ドコモ、au、ソフトバンク、楽天、SIMフリー
5G対応 サブ6（n1
/n2/n3/n5
/n7/n8/n12
/n14/n20/n25
/n26/n28/n29
/n30/n38/n40
/n41/n48/n53
/n66/n70/n71
/n75/n77
/n78/n79）		 サブ6（n1
/n2/n3/n5
/n7/n8/n12
/n20/n25/n26
/n28/n30/n38
/n40/n41/n48
/n66/n70/n75
/n77/n78/n79）		 サブ6（n1/n2/n3/n5
/n7/n8/n12/n14/n20
/n25/n26/n28/n29/n30
/n38/n40/n41/n48
/n53/n66/n70/n71
/n75/n77/n78/n79）
4G対応周波数 1/2/3/4/5/7
/8/11/12/13
/14/17/18/19
/20/21/25/26
/28/29/30/32
/66/71/34/38/
39/40/41
/42/48/53		 1/2/3/4/5/7
/8/11/12/13
/17/18/19/20
/21/25/26/28
/30/32/66/34
/38/39/40/41
/42/48/53		 1/2/3/4/5/7/8
/11/12/13/14/17/18
/19/20/21/25/26/28/
29/30/32/66/71
/34/38/39/40
/41/42/48/53
4G通信速度 ギガビット級
（4×4 MIMO）		 ギガビット級
（4×4 MIMO）		 ギガビット級
（4×4 MIMO）
Wi-Fi Wi-Fi 7
（2×2 MIMO）		 Wi-Fi 7
（2×2 MIMO）		 Wi-Fi 7（2×2 MIMO）
防水防塵 ○（IP68） ○（IP68）
FeliCa
SIMサイズ eSIM×2 eSIM×2 eSIM×2
コネクター USB-C（480Mbps）
画面出力対応		 USB-C（480Mbps） USB-C（10Gbps）
画面出力対応
連続再生時間
（ビデオ
／ストリーミング）		 30時間
／27時間		 27時間
／22時間		 33時間
／30時間		 39時間
／35時間
ワイヤレス充電 ○（25W MagSafe、Qi2） ○（20W MagSafe、Qi2） ○（25W MagSafe、Qi2）
急速充電 40W（20分で最大50％） 20W（30分で最大50％） 40W（30分で最大50％）
カラバリ ブラック、ホワイト、ミストブルー、セージ、ラベンダー スペースブラック、クラウドホワイト、ライトゴールド、スカイブルー シルバー、コズミックオレンジ、ディープブルー
　 iPhone 16 iPhone 16
Plus		 iPhone 16
Pro		 iPhone 16
Pro Max
容量 128/256/512GB 128/256/512GB
1TB		 256/512GB
1TB
ディスプレー 6.1型有機EL 6.7型有機EL 6.3型有機EL
120Hz対応
常時表示		 6.9型有機EL
120Hz対応
常時表示
画面解像度 2556×1179
ドット		 2796×1290
ドット		 2622×1206
ドット		 2868×1320
ドット
画素密度 460ppi 460ppi 460ppi 460ppi
コントラスト比 200万:1 200万:1
最大輝度 1000ニト（標準）
1600ニト（HDR）
2000ニト（屋外）		 1000ニト（標準）
1600ニト（HDR）
2000ニト（屋外）
サイズ 71.6×147.6
×7.8mm		 77.8×160.9
×7.8mm		 71.5×149.6
×8.25mm		 77.6×163
×8.25mm
重量 170g 199g 199g 227g
CPU A18 A18 Pro
カメラ 48メガ（広角）
＋12メガ（超広角）
／F値1.6、2.2		 48メガ（広角）
＋48メガ（超広角）
＋12メガ（望遠5倍）
／F値1.78、2.2、2.8
＋LiDAR
インカメラ 12メガ／F値1.9 12メガ／F値1.9
動画撮影 4K HDR/60fps／4K/60fps
／フルHD/240fps（アウト）
4K HDR/60fps／4K/60fps
／フルHD/120fps（イン）		 4K HDR/120fps／4K/60fps
／フルHD/240fps（アウト）
4K HDR/60fps／4K/60fps
／フルHD/120fps（イン）
手ぶれ補正 ○（広角：センサーシフト光学式） ○（広角／望遠：センサーシフト光学式）
生体認証 ○（顔） ○（顔）
販売キャリア ドコモ、au、
ソフトバンク、楽天、
SIMフリー		 ドコモ、au、
ソフトバンク、楽天、
SIMフリー
5G対応 サブ6（n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n14/n20/n25/n26/n28/n29/n30
/n38/n40/n41/n48/n53/n66/n70/n71/n75/n76/n77/n78/n79）
4G対応周波数 1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20
/21/25/26/28/29/30/32/66/71
/34/38/39/40/41/42/48/53
4G通信速度 ギガビット級
（4×4 MIMO）		 ギガビット級
（4×4 MIMO）
Wi-Fi Wi-Fi 7（2×2 MIMO） Wi-Fi 7（2×2 MIMO）
防水防塵 ○（IP68） ○（IP68）
FeliCa
SIMサイズ nanoSIM＋eSIM
（eSIM×2）		 nanoSIM＋eSIM
（eSIM×2）
コネクター USB-C（480Mbps）
画面出力対応		 USB-C（10Gbps）
画面出力対応
連続再生時間
（ビデオ
／ストリーミング
／音楽）		 22時間
／18時間
／80時間		 27時間
／24時間
／100時間		 27時間
／22時間
／85時間		 33時間
／29時間
／105時間
ワイヤレス充電 ○（25W MagSafe、Qi2） ○（25W MagSafe、Qi2）
急速充電 20W（30分で最大50％） 20W（30分で最大50％）
カラバリ ブラック、ホワイト、ピンク、ティール、ウルトラマリン ブラックチタニウム、ホワイトチタニウム、ナチュラルチタニウム、デザートチタニウム
　 iPhone 15 iPhone 15
Plus		 iPhone 15
Pro		 iPhone 15
Pro Max
容量 128/256/512GB 128/256/512GB
1TB		 256/512GB
1TB
ディスプレー 6.1型有機EL 6.7型有機EL 6.1型有機EL
120Hz対応
常時表示		 6.7型有機EL
120Hz対応
常時表示
画面解像度 2556×1179
ドット		 2796×1290
ドット		 2556×1179
ドット		 2796×1290
ドット
画素密度 460ppi 460ppi 460ppi 460ppi
コントラスト比 200万:1 200万:1
最大輝度 1000ニト（標準）
1600ニト（HDR）
2000ニト（屋外）		 1000ニト（標準）
1600ニト（HDR）
2000ニト（屋外）
サイズ 71.6×147.6
×7.8mm		 77.8×160.9
×7.8mm		 70.6×146.6
×8.25mm		 76.7×159.9
×8.25mm
重量 171g 201g 187g 221g
CPU A16 Bionic A17 Pro
カメラ 48メガ（広角）
＋12メガ（超広角）
／F値1.6、2.4		 48メガ（広角）
＋12メガ
（超広角）
＋12メガ
（望遠3倍）
／F値1.78、2.2、2.8
＋LiDAR		 48メガ（広角）
＋12メガ
（超広角）
＋12メガ
（望遠5倍）
／F値1.78、2.2、2.8
＋LiDAR
インカメラ 12メガ／F値1.9 12メガ／F値1.9
動画撮影 4K HDR/60fps／4K/60fps
／フルHD/240fps（アウト）
4K HDR/60fps／4K/60fps
／フルHD/120fps（イン）		 4K HDR/60fps／4K/60fps
／フルHD/240fps（アウト）
4K HDR/60fps／4K/60fps
／フルHD/120fps（イン）
手ぶれ補正 ○（広角：センサーシフト光学式） ○（広角／望遠：光学式、
広角は第2世代センサーシフト式も）
生体認証 ○（顔） ○（顔）
販売キャリア ドコモ、au、
ソフトバンク、楽天、
SIMフリー		 ドコモ、au、
ソフトバンク、楽天、
SIMフリー
5G対応 サブ6（n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n14/n20/n25/n26/n28/n29/n30
/n38/n40/n41/n48/n53/n66/n70/n71/n77/n78/n79）
4G対応周波数 1/2/3/4/5/7/8/11/12/13/14/17/18/19/20
/21/25/26/28/29/30/32/66/71
/34/38/39/40/41/42/46/48/53
4G通信速度 ギガビット級
（4×4 MIMO）		 ギガビット級
（4×4 MIMO）
Wi-Fi Wi-Fi 6（2×2 MIMO） Wi-Fi 6E（2×2 MIMO）
防水防塵 ○（IP68） ○（IP68）
FeliCa
SIMサイズ nanoSIM＋eSIM
（eSIM×2）		 nanoSIM＋eSIM
（eSIM×2）
コネクター USB-C（480Mbps）
画面出力対応		 USB-C（10Gbps）
画面出力対応
連続再生時間
（ビデオ
／ストリーミング
／音楽）		 20時間
／16時間
／80時間		 26時間
／20時間
／100時間		 23時間
／20時間
／75時間		 29時間
／25時間
／95時間
ワイヤレス充電 ○（15W MagSafe、Qi2） ○（15W MagSafe、Qi2）
急速充電 20W（30分で最大50％） 20W（30分で最大50％）
カラバリ ブラック、ブルー、グリーン、イエロー、ピンク ブラックチタニウム、ホワイトチタニウム、ブルーチタニウム、ナチュラルチタニウム
　 iPhone 16e 第1世代
iPhone SE		 第2世代
iPhone SE		 第3世代
iPhone SE
容量 128/256/512GB 16/32/64/128GB 64/128/256GB 64/128/256GB
ディスプレー 6.1型有機EL 4型液晶 4.7型液晶 4.7型液晶
画面解像度 2532×1170
ドット		 1136×640
ドット		 1334×750
ドット		 1334×750
ドット
画素密度 460ppi 326ppi 326ppi 326ppi
コントラスト比 200万:1 800:1 1400:1 1400:1
最大輝度 800ニト
1200ニト(HDR)		 500ニト 625ニト 625ニト
サイズ 71.5×146.7
×7.8mm		 58.6×123.8
×7.6mm		 67.3×138.4
×7.3mm		 67.3×138.4
×7.3mm
重量 167g 113g 148g 144g
CPU A18 Apple A9 Apple A13 Apple A15
Apple Intelligence × × ×
カメラ 48メガ(広角)
／F値1.6		 12メガ(広角)
／F値2.2		 12メガ(広角)
／F値1.8		 12メガ(広角)
／F値1.8
インカメラ 12メガ
／F値1.9		 1.2メガ
／F値2.4		 7メガ
／F値2.2		 7メガ
／F値2.2
動画撮影 4K HDR/60fps
／4K/60fps
／フルHD/240fps
(アウト)
4K HDR/60fps
／4K/60fps
／フルHD/120fps
(イン)		 4K/30fps
／フルHD/60fps
（アウト）、
HD（イン）		 4K/60fps
／フルHD/240fps
（アウト）、
フルHD/30fps
（イン）		 4K/60fps
／フルHD/240fps
（アウト）、
フルHD/30fps
（イン）
手ぶれ補正 ○（光学式） ○（光学式） ○（光学式）
生体認証 ○(顔) ○（指紋） ○（指紋） ○（指紋）
5G対応 サブ6
（n1/n2/n3
/n5/n7/n8
/n12/n20/n25
/n26/n28/n30
/n38/n40/n41
/n48/n53/n66
/n70/n75/n76
/n77/n78/n79）		 サブ6（n1/n2
/n3/n5/n7
/n8/n12/n20
/n25/n28/n30
/n38/n40/n41
/n48/n66/n77
/n78/n79）
4G対応周波数 1/2/3/4
/5/7/8/12
/13/17/18/19/
20/25/26/28
/30/32/66/34
/38/39/40
/41/42/48/53		 1/2/3/4
/5/7/8/12
/17/18/19
/20/25/26/28
/38/39/40/41		 1/2/3/4
/5/7/8/11
/12/13/17/18
/19/20/21/25
/26/28/29/30
/32/66/34/38
/39/40/41
/42/46/48		 1/2/3/4
/5/7/8/11
/12/13/17/18
/19/20/21/25
/26/28/30/32
/66/34/38/39
/40/41/42
/46/48
最大通信速度 ギガビット級
(4×4 MIMO)		 下り150Mbps ギガビット級
(2×2 MIMO)		 2×2 MIMO
Wi-Fi Wi-Fi 6
(2×2 MIMO)		 a/b/g/n/ac
(2.4／5GHz)		 Wi-Fi 6
(2×2 MIMO)		 Wi-Fi 6
(2×2 MIMO)
防水防塵 ○(IP68) × ○（IP67） ○（IP67）
FeliCa ×
SIMサイズ nanoSIM＋eSIM
(eSIM×2)		 nanoSIM nanoSIM＋eSIM nanoSIM＋eSIM
(eSIM×2)
コネクター USB-C
(480Mbps)		 Lightning Lightning Lightning
連続再生時間
（ビデオ／ストリーミング/音楽）		 26時間
／21時間
／90時間		 13時間
――
／50時間		 13時間
／8時間
／40時間		 15時間
／10時間
／50時間
ワイヤレス充電 ○（Qi） × ○（Qi） ○（Qi）
カラバリ ブラック、ホワイト シルバー、ゴールド、スペースグレイ、ローズゴールド ブラック、
ホワイト、
PRODUCT RED、
ホワイト		 スターライト、
ミッドナイト、
PRODUCT RED
　 iPhone 14 iPhone 14
Plus		 iPhone 14
Pro		 iPhone 14
Pro Max
容量 128/256/512GB 128/256/512GB、1TB
ディスプレー 6.1型有機EL 6.7型有機EL 6.1型有機EL
120Hz対応
常時表示		 6.7型有機EL
120Hz対応
常時表示
画面解像度 2532×1170
ドット		 2778×1284
ドット		 2556×1179
ドット		 2796×1290
ドット
画素密度 460ppi 458ppi 460ppi 460ppi
コントラスト比 200万:1 200万:1
最大輝度 800ニト（標準）
1200ニト（HDR）		 1000ニト（標準）
1600ニト（HDR）
2000ニト（屋外）
サイズ 71.5×146.7
×7.8mm		 78.1×160.8
×7.8mm		 71.5×147.5
×7.85mm		 77.6×160.7
×7.85mm
重量 172g 203g 206g 240g
CPU A15 Bionic（5コアGPU） A16 Bionic
カメラ 12メガ（広角）
＋12メガ（超広角）
／F値1.5、2.4		 48メガ（広角）
＋12メガ（超広角、マクロ）
＋12メガ（望遠3倍）
／F値1.78、2.2、2.8
＋LiDAR
インカメラ 12メガ／F値1.9 12メガ／F値1.9
動画撮影 4K HDR/60fps／4K/60fps
／フルHD/240fps（アウト）
4K HDR/60fps／4K/60fps
／フルHD/120fps（イン）		 4K HDR/60fps／4K/60fps
／フルHD/240fps（アウト）
4K HDR/60fps／4K/60fps
／フルHD/120fps（イン）
手ぶれ補正 ○（光学式、広角はセンサーシフト式も） ○（光学式：広角／望遠、
広角はセンサーシフト式も）
生体認証 ○（顔） ○（顔）
販売キャリア ドコモ、au、
ソフトバンク、楽天、
SIMフリー		 ドコモ、au、
ソフトバンク、楽天、
SIMフリー
5G対応 サブ6（n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n14/n20/n25/n26/n28/n29/n30
/n38/n40/n41/n48/n53/n66/n70/n71/n77/n78/n79）
4G対応周波数 1/2/3/4/5/7/8/11/12/13
/14/17/18/19/20/21/25/26/28
/29/30/32/66/71/34/38/39
/40/41/42/46/48/53
4G通信速度 ギガビット級
（4×4 MIMO）		 ギガビット級
（4×4 MIMO）
Wi-Fi Wi-Fi 6（2×2 MIMO） Wi-Fi 6（2×2 MIMO）
防水防塵 ○（IP68） ○（IP68）
FeliCa
SIMサイズ nanoSIM＋eSIM
（eSIM×2）		 nanoSIM＋eSIM
（eSIM×2）
コネクター Lightning Lightning
連続再生時間
（ビデオ
／ストリーミング
／音楽）		 20時間
／16時間
／80時間		 26時間
／20時間
／100時間		 23時間
／20時間
／75時間		 29時間
／25時間
／95時間
ワイヤレス充電 ○（MagSafe、Qi） ○（MagSafe、Qi）
急速充電 20W（30分で最大50％） 20W（30分で最大50％）
カラバリ ミッドナイト、パープル、スターライト、PRODUCT(RED)、ブルー スペースブラック、シルバー、ゴールド、ディープパープル
　 iPhone 13
mini		 iPhone 13 iPhone 13
Pro		 iPhone 13
Pro Max
容量 128/256/512GB 128/256/512GB、1TB
ディスプレー 5.4型有機EL 6.1型有機EL 6.1型有機EL
120Hz対応		 6.7型有機EL
120Hz対応
画面解像度 2340×1080
ドット		 2532×1170
ドット		 2532×1170
ドット		 2778×1284
ドット
画素密度 476ppi 460ppi 460ppi 458ppi
コントラスト比 200万:1 200万:1
最大輝度 800ニト（標準）
1200ニト（HDR）		 1000ニト（標準）
1200ニト（HDR）
サイズ 64.2×131.5
×7.65mm		 71.5×146.7
×7.65mm		 71.5×146.7
×7.65mm		 78.1×160.8
×7.65mm
重量 140g 173g 203g 238g
CPU A15 Bionic（4コアGPU） A15 Bionic（5コアGPU）
カメラ 12メガ（広角）
＋12メガ（超広角）
／F値1.6、2.4		 12メガ（広角）
＋12メガ（超広角）
＋12メガ（望遠3倍）
／F値1.5、1.8、2.8
＋LiDAR
インカメラ 12メガ／F値2.2 12メガ／F値2.2
動画撮影 4K HDR/60fps／4K/60fps
／フルHD/240fps（アウト）
4K HDR/60fps／4K/60fps
／フルHD/120fps（イン）		 4K HDR/60fps／4K/60fps
／フルHD/240fps（アウト）
4K HDR/60fps／4K/60fps
／フルHD/120fps（イン）
手ぶれ補正 ○（光学式、広角はセンサーシフト式も） ○（光学式：広角／望遠、
広角はセンサーシフト式も）
生体認証 ○（顔） ○（顔）
販売キャリア ドコモ、au、
ソフトバンク、楽天、
SIMフリー		 ドコモ、au、
ソフトバンク、楽天、
SIMフリー
5G対応 サブ6（n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n28/n29/n30
/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78/n79）
4G対応周波数 1/2/3/4/5/7/8/11/12/13
/14/17/18/19/20/21/25/26/28
/29/30/32/66/71/34/38/39
/40/41/42/46/48
4G通信速度 ギガビット級
（4×4 MIMO）		 ギガビット級
（4×4 MIMO）
Wi-Fi Wi-Fi 6（2×2 MIMO） Wi-Fi 6（2×2 MIMO）
防水防塵 ○（IP68） ○（IP68）
FeliCa
SIMサイズ nanoSIM＋eSIM
（eSIM×2）		 nanoSIM＋eSIM
（eSIM×2）
コネクター Lightning Lightning
連続再生時間
（ビデオ
／ストリーミング
／音楽）		 17時間
／13時間
／55時間		 19時間
／15時間
／75時間		 22時間
／20時間
／75時間		 28時間
／25時間
／95時間
ワイヤレス充電 ○（MagSafe、Qi） ○（MagSafe、Qi）
急速充電 20W（30分で最大50％） 20W（30分で最大50％）
カラバリ PRODUCT(RED)、スターライト、
ミッドナイト、ブルー、ピンク、グリーン		 グラファイト、ゴールド、
シルバー、シエラブルー、アルパイングリーン
　 iPhone 12
mini		 iPhone 12 iPhone 12
Pro		 iPhone 12
Pro Max
容量 64/128/256GB 128/256/512GB
ディスプレー 5.4型有機EL 6.1型有機EL 6.1型有機EL 6.7型有機EL
画面解像度 2340×1080
ドット		 2532×1170
ドット		 2532×1170
ドット		 2778×1284
ドット
画素密度 476ppi 460ppi 460ppi 458ppi
コントラスト比 200万:1 200万:1
最大輝度 625ニト（標準）
1200ニト（HDR）		 800ニト（標準）
1200ニト（HDR）
サイズ 64.2×131.5
×7.4mm		 71.5×146.7
×7.4mm		 71.5×146.7
×7.4mm		 78.1×160.8
×7.4mm
重量 133g 162g 187g 226g
CPU A14 Bionic A14 Bionic
カメラ 12メガ（広角）
＋12メガ（超広角）
／F値1.6、2.4		 12メガ（広角）
＋12メガ
（超広角）
＋12メガ
（望遠2倍）
／F値1.6、
2.4、2.0
LiDAR		 12メガ（広角）
＋12メガ
（超広角）
＋12メガ
（望遠2.5倍）
／F値1.6、
2.4、2.2
LiDAR
インカメラ 12メガ／F値2.2 12メガ／F値2.2
動画撮影 4K/60fps
／フルHD/240fps（アウト）
4K/60fps
／フルHD/120fps（イン）		 4K HDR/60fps／4K/60fps
／フルHD/240fps（アウト）
4K HDR/30fps／4K/60fps
／フルHD/120fps（イン）
手ぶれ補正 ○（光学式、広角） ○（光学式、広角／望遠、
Maxの広角のみセンサーシフト式）
生体認証 ○（顔） ○（顔）
販売キャリア ドコモ、au、
ソフトバンク、楽天、
サブブランド、SIMフリー		 ドコモ、au、
ソフトバンク、楽天、
サブブランド、SIMフリー
5G対応 サブ6（n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n28
/n38/n40/n41/n66/n71/n77/n78/n79）
4G対応周波数 1/2/3/4/5/7/8/11/12/13
/14/17/18/19/20/21/25/26/28
/29/30/32/66/71/34/38/39
/40/41/42/46/48
4G通信速度 ギガビット級
（4×4 MIMO）		 ギガビット級
（4×4 MIMO）
VoLTE
Wi-Fi Wi-Fi 6（2×2 MIMO） Wi-Fi 6（2×2 MIMO）
防水防塵 ○（IP68） ○（IP68）
3D Touch × ×
FeliCa
SIMサイズ nanoSIM＋eSIM nanoSIM＋eSIM
コネクター Lightning Lightning
連続再生時間
（ビデオ
／ストリーミング
／音楽）		 15時間
／10時間
／50時間		 17時間
／11時間
／65時間		 17時間
／11時間
／65時間		 20時間
／12時間
／80時間
ワイヤレス充電 ○（MagSafe、Qi） ○（MagSafe、Qi）
カラバリ ブラック、ホワイト、
PRODUCT(RED)、グリーン、
ブルー、パープル		 シルバー、グラファイト、
ゴールド、パシフィックブルー
　 iPhone 11 iPhone 11
Pro		 iPhone 11
Pro Max
容量 64/128/256GB 64/256/512GB
ディスプレー 6.1型液晶 5.8型有機EL 6.5型有機EL
画面解像度 1792×828
ドット		 2436×1125
ドット		 2688×1242
ドット
画素密度 326ppi 458ppi
コントラスト比 1400:1 200万:1
サイズ 75.7×150.9
×8.3mm		 71.4×144.0
×8.1mm		 77.8×158.0
×8.1mm
重量 194g 188g 226g
CPU Apple A13 Bionic
カメラ 12メガ（広角）
＋12メガ
（超広角）
／F値1.8、2.4		 12メガ（広角）
＋12メガ（超広角）
＋12メガ（望遠2倍）
／F値1.8、2.4、2.0
インカメラ 12メガ／F値2.2
動画撮影 4K/60fps／フルHD/240fps（アウト）、
4K/60fps／フルHD/120fps（イン）
手ぶれ補正 ○（光学式、広角） ○（光学式、広角／望遠）
生体認証 ○（顔）
販売キャリア ドコモ、au、ソフトバンク、
サブブランド、SIMフリー
4G対応周波数 1/2/3/4/5/7/8/11/12/13
/17/18/19/20/21/25/26/28
/29/30/32/66/34/38/39
/40/41/42/46/48
最大通信速度 ギガビット級
（2×2 MIMO）		 ギガビット級
（4×4 MIMO）
VoLTE
Wi-Fi Wi-Fi 6（2×2 MIMO）
防水防塵 ○（IP68）
3D Touch ×
FeliCa
SIMサイズ nanoSIM＋eSIM
コネクター Lightning
連続再生時間
（ビデオ／音楽）		 17時間
／65時間		 18時間
／65時間		 20時間
／80時間
ワイヤレス充電 ○（Qi）
カラバリ ブラック、
グリーン、
イエロー、
パープル、
PRODUCT RED、
ホワイト		 ゴールド、スペースグレイ、
シルバー、ミッドナイトグリーン
　 iPhone XS iPhone XS Max iPhone XR
容量 64/256/512GB 64/128/256GB
ディスプレー 5.8型有機EL 6.5型有機EL 6.1型液晶
画面解像度 2436×1125
ドット		 2688×1242
ドット		 1792×828
ドット
画素密度 458ppi 326ppi
コントラスト比 100万:1 1400:1
サイズ 70.9×143.6
×7.7mm		 77.4×157.5
×7.7mm		 75.7×150.9
×8.3mm
重量 177g 208g 194g
CPU Apple A12 Bionic
カメラ 12メガ×2（広角＋望遠2倍）
／F値1.8、2.4		 12メガ
／F値1.8
インカメラ 7メガ／F値2.2
動画撮影 4K/60fps、フルHD/240fps、フルHD/60fps（イン）
手ぶれ補正 ○（光学式）
生体認証 ○（顔）
販売キャリア ドコモ、au、ソフトバンク、SIMフリー
4G対応周波数
（ドコモ）		 2.1GHz（1）／1.8GHz（3）／800MHz（19）
／1.5GHz（21）／700MHz（28）／3.5GHz（42）
4G対応周波数
（au）		 2.1GHz（1）／1.5GHz（11）／800MHz（18）
／700MHz（28）／WiMAX 2+（41）／3.5GHz（42）
4G対応周波数
（SB）		 2.1GHz（1）／1.8GHz（3）／900MHz（8）
／700MHz（28）／AXGP（41）／3.5GHz（42）
最大通信速度 ギガビット級（4×4 MIMO） 　
VoLTE
Wi-Fi a/b/g/n/ac MIMO対応（2.4／5GHz）
防水防塵 ○（IP68） ○（IP67）
3D Touch ×
FeliCa
SIMサイズ nanoSIM＋eSIM
コネクター Lightning
通話時間 20時間 25時間 25時間
ネット利用時間 12時間 13時間 15時間
連続再生時間
（ビデオ／音楽）		 14時間
／60時間		 15時間
／65時間		 16時間
／65時間
ワイヤレス充電 ○（Qi）
カラバリ ゴールド、スペースグレイ、シルバー イエロー、ホワイト、コーラル、ブラック、ブルー、PRODUCT RED
　 iPhone X iPhone 8 iPhone 8 Plus
容量 64/256GB
ディスプレー 5.8型有機EL 4.7型液晶 5.5型液晶
画面解像度 2436×1125
ドット		 1334×750
ドット		 1920×1080
ドット
画素密度 458ppi 326ppi 401ppi
コントラスト比 100万:1 1400:1 1300:1
サイズ 70.9×143.6
×7.7mm		 67.3×138.4
×7.3mm		 78.1×158.4
×7.5mm
重量 174g 148g 202g
CPU Apple A11 Bionic
カメラ 12メガ×2
(広角＋望遠2倍)
／F値1.8、2.4		 12メガ
／F値1.8		 12メガ×2
(広角＋望遠2倍)
／F値1.8、2.8
インカメラ 7メガ／F値2.2
動画撮影 4K/60fps、フルHD/240fps、フルHD（イン）
手ぶれ補正 ○（光学式）
生体認証 ○（顔） ○（指紋）
販売キャリア ドコモ、au、
ソフトバンク、
SIMフリー		 ドコモ、au、
ソフトバンク、サブブランド、
SIMフリー
4G対応周波数
（ドコモ）		 2.1GHz（1）／1.8GHz（3）／800MHz（19）
／1.5GHz（21）／700MHz（28）／3.5GHz（42）
4G対応周波数
（au）		 2.1GHz（1）／1.5GHz（11）／800MHz（18）
／700MHz（28）／WiMAX 2+（41）／3.5GHz（42）
4G対応周波数
（SB）		 2.1GHz（1）／1.8GHz（3）／900MHz（8）
／700MHz（28）／AXGP（41）／3.5GHz（42）
最大通信速度 下り800Mbps
VoLTE
Wi-Fi a/b/g/n/ac MIMO対応（2.4／5GHz）
防水防塵
3D Touch
FeliCa
SIMサイズ nanoSIM
コネクター Lightning
通話時間 21時間 14時間 21時間
ネット利用時間 12時間 12時間 13時間
連続再生時間
（ビデオ／音楽）		 13時間
／60時間		 13時間
／40時間		 14時間
／60時間
ワイヤレス充電 ○（Qi）
カラバリ スペースグレイ、シルバー ゴールド、シルバー、スペースグレイ、PRODUCT RED
　 iPhone 7 iPhone 7
Plus		 iPhone 6s iPhone 6s
Plus
容量 32/128/256GB 16/64/128GB
ディスプレー 4.7型液晶 5.5型液晶 4.7型液晶 5.5型液晶
画面解像度 1334×750
ドット		 1920×1080
ドット		 1334×750
ドット		 1920×1080
ドット
画素密度 326ppi 401ppi 326ppi 401ppi
コントラスト比 1400:1 1300:1 1400:1 1300:1
サイズ 67.1×138.3
×7.1mm		 77.9×158.2
×7.3mm		 67.1×138.3
×7.1mm		 77.9×158.2
×7.3mm
重量 138g 188g 143g 192g
CPU Apple A10 Fusion Apple A9
カメラ 12メガ
／F値1.8		 12メガ×2
(広角＋望遠2倍)
／F値1.8、2.8		 12メガ／F値2.2
インカメラ 7メガ／F値2.2 5メガ／F値2.2
動画撮影 4K/30fps、HD（イン） 4K/30fps、HD（イン）
手ぶれ補正 ○（光学式） ○（光学式）
生体認証 ○（指紋） ○（指紋）
販売キャリア ドコモ、au、ソフトバンク、
サブブランド、SIMフリー		 ドコモ、au、ソフトバンク、
サブブランド、SIMフリー
4G対応周波数
（ドコモ）		 2.1GHz（1）／1.8GHz（3）
／1.5GHz（21）／800MHz（19）		 2.1GHz（1）／1.8GHz（3）
／800MHz（19）
4G対応周波数
（au）		 2.1GHz（1）／1.5GHz（11）
／800MHz（18）
／WiMAX 2+（41）		 2.1GHz（1）／800MHz（18）
／WiMAX 2+（41）
4G対応周波数
（SB）		 2.1GHz（1）／1.8GHz（3）
900MHz（8）／AXGP（41）		 2.1GHz（1）／1.8GHz（3）
900MHz（8）／AXGP（41）
最大通信速度 下り450Mbps 下り300Mbps
VoLTE
Wi-Fi a/b/g/n/ac MIMO対応
（2.4／5GHz）		 a/b/g/n/ac MIMO対応
（2.4／5GHz）
防水防塵 ×
3D Touch
FeliCa ×
SIMサイズ nanoSIM nanoSIM
コネクター Lightning Lightning
通話時間（3G） 14時間 21時間 14時間 24時間
連続待受時間 10日 16日 10日 16日
ネット利用時間
（3G／LTE）		 12時間
／12時間		 13時間
／13時間		 10時間
／10時間		 12時間
／12時間
連続再生時間
（ビデオ／音楽）		 13時間
／40時間		 14時間
／60時間		 11時間
／50時間		 14時間
／80時間
カラバリ ローズゴールド、
ゴールド、シルバー、
ブラック、ジェットブラック、
PRODUCT RED		 シルバー、ゴールド、
スペースグレイ、ローズゴールド
　 iPhone 6 iPhone 6
Plus		 iPhone 5s
容量 16/64/128GB 16/64/128GB
ディスプレー 4.7型液晶 5.5型液晶 4型液晶
画面解像度 1334×750
ドット		 1920×1080
ドット		 1136×640
ドット
画素密度 326ppi 401ppi 326ppi
コントラスト比 1400:1 1300:1 800:1
サイズ 67×138.1
×6.9mm		 77.8×158.1
×7.1mm		 58.6×123.8
×7.6mm
重量 129g 172g 112g
CPU Apple A8、M8 A7、M7
カメラ 8メガ／F値2.2 8メガ
／F値2.2
インカメラ 1.2メガ／F値2.2 1.2メガ
／F値2.4
動画撮影 フルHD/60fps、
HD（イン）		 フルHD/30fps、
HD（イン）
手ぶれ補正 ○（光学式）
生体認証 ○（指紋） ○（指紋）
販売キャリア ドコモ、au、
ソフトバンク、
SIMフリー		 ドコモ、au、
ソフトバンク、
Y!mobile、
UQ mobile、
SIMフリー
4G対応周波数
（ドコモ）		 2.1GHz（1）／1.8GHz（3）
／800MHz（19）		 2.1GHz（1）
／1.8GHz（3）
／800MHz（19）
4G対応周波数
（au）		 2.1GHz（1）／800MHz（18）
／WiMAX 2+（41）		 2.1GHz（1）
／800MHz（18）
4G対応周波数
（SB）		 2.1GHz（1）／1.8GHz（3）
900MHz（8）／AXGP（41）		 2.1GHz（1）
／1.8GHz（3）
900MHz（8）
最大通信速度 下り150Mbps 下り100Mbps
VoLTE ×
Wi-Fi a/b/g/n/ac
（2.4／5GHz）		 a/b/g/n
（2.4／5GHz）
防水防塵 × ×
3D Touch × ×
FeliCa × ×
SIMサイズ nanoSIM nanoSIM
コネクター Lightning Lightning
通話時間（3G） 14時間 24時間 10時間
連続待受時間 10日 16日 10日
ネット利用時間
（3G／LTE）		 10時間
／10時間		 12時間
／12時間		 8時間
／10時間
連続再生時間
（ビデオ／音楽）		 11時間
／50時間		 14時間
／80時間		 10時間
／40時間
カラバリ シルバー、ゴールド、スペースグレイ シルバー、ゴールド、スペースグレイ
　 iPhone 5c iPhone 5 iPhone 4S iPhone 4
容量 16/32GB 16/32/64GB 16/32/64GB 16/32GB
ディスプレー 4型液晶 4型液晶 3.5型液晶 3.5型液晶
画面解像度 1136×640
ドット		 1136×640
ドット		 960×640
ドット		 960×640
ドット
画素密度 326ppi 326ppi 326ppi 326ppi
コントラスト比 800:1 800:1 800:1 800:1
サイズ 59.2×124.4
×8.97mm		 58.6×123.8
×7.6mm		 58.6×115.2
×9.3mm		 58.6×115.2
×9.3mm
重量 132g 112g 140g 137g
CPU A6 A6 A5 A4
カメラ 8メガ
／F値2.4		 8メガ 8メガ 5メガ
インカメラ 1.2メガ 1.2メガ VGA（0.3メガ） VGA（0.3メガ）
動画撮影 フルHD/30fps、HD（イン） フルHD/30fps、
HD（イン）		 フルHD/30fps、
VGA（イン）		 HD/30fps、
VGA（イン）
手ぶれ補正 × × × ×
生体認証 × × × ×
販売キャリア ドコモ、au、
ソフトバンク、
SIMフリー		 au、
ソフトバンク		 au、
ソフトバンク		 ソフトバンク
4G対応周波数
（ドコモ）		 2.1GHz（1）
／1.8GHz（3）
／800MHz（19）
4G対応周波数
（au）		 2.1GHz（1）
／800MHz（18）		 2.1GHz（1） ×
4G対応周波数
（SB）		 2.1GHz（1）
／1.8GHz（3）
／900MHz（8）		 2.1GHz（1）
／1.8GHz（3）		 × ×
最大通信速度 下り100Mbps 下り100Mbps 下り14.4Mbps 下り7.2Mbps
VoLTE × × × ×
Wi-Fi a/b/g/n
（2.4／5GHz）		 a/b/g/n
（2.4／5GHz）		 b/g/n
（2.4GHz）		 b/g/n
（2.4GHz）
防水防塵 × × × ×
3D Touch × × × ×
FeliCa × × × ×
SIMサイズ nanoSIM nanoSIM microSIM microSIM
コネクター Lightning Lightning Dock Dock
通話時間（3G） 10時間 8時間 8時間 7時間
連続待受時間 250時間 225時間 200時間 300時間
ネット利用時間
（3G／LTE）		 8時間
／10時間		 8時間
／8時間		 6時間
／×		 6時間
／×
連続再生時間
（ビデオ／音楽）		 10時間
／40時間		 10時間
／40時間		 10時間
／40時間		 10時間
／40時間
カラバリ ホワイト、ピンク、イエロー、ブルー、グリーン ブラック＆スレート、ホワイト＆シルバー ホワイト、ブラック ホワイト、ブラック
 

