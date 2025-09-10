iPhone Air＆iPhone 17／17 Proと過去のほぼ全部のiPhoneを詳細表でスペック比較！

iPhone 17シリーズの3モデルに、驚愕の5.6mm超薄型スマホのiPhone Airが発表！ 標準モデルのiPhone 17のディスプレーやカメラが大幅進化するなど、従来モデルとの違いは多数ある。そこで本記事では今回発表された4モデルを始め、過去のほぼすべてのiPhoneを詳細なスペック表で比較する。

iPhone Airの画面サイズはProとPro Maxの間の6.5型

A19 ProでもGPUのコア数、USB-Cの仕様など細かな違いあり

まず今回最大の話題となっているiPhone Air。厚さ5.6mm、重量165gはインパクト大だ。CPUもiPhone 17 Proと同じ「A19 Pro」を搭載するものの、GPUは5コアと6コアと若干差別化はされている。また、USB-Cは2.0相当の480Mbps止まりで、DisplayPortでの画面出力にも非対応（画面出力用のチップの面積も惜しかった？）。

バッテリー動作時間は公式スペックのビデオ再生は27時間と十分なようにも見えるが実時間ではどうか。ちなみに公式スペックには純正アクセサリとして登場したiPhone Air専用のMagSafeバッテリーパック使用時の数値も書かれている。バッテリーが気になるなら、これを使うようにということなのだろう。

標準モデルのiPhone 17はディスプレイにカメラと進化点多し

インカメラに正方形のセンサー採用は興味深い

進化が大きいのが、標準モデルのiPhone 17。額縁が狭くなって、画面が6.1型→6.3型へとサイズアップしたのはiPhone 16 Proのときと同じ。さらに120Hzリフレッシュレート対応に加え、1～120Hzの幅で調整する可変駆動や常時表示にも対応と、ディスプレイのスペックだけならProとの違いは小さい。

カメラは標準モデルは超広角レンズが12メガ→48メガに。マクロ撮影でも強みを発揮しそう。

iPhone 17 Proの2機種は望遠レンズが進化して48メガに。センサーサイズも大型化されているようで、センサー中央部を使った画質が劣化しない8倍ズーム撮影に対応する。しかし、倍率自体はiPhone 16 Proでの光学5倍（120mm相当）から、iPhone 17 Proは光学4倍（100mm相当）へと若干抑えられている。

インカメラは4モデルとも、18メガの「センターフレームカメラ」に変更。このカメラは正方形のセンサーを採用。iPhoneを縦に構えたまま、縦画面／横画面のどちらの撮影も可能になったり、ビデオ通話ではメインの被写体を常にセンターに配置するといった機能を備えている。

iPhone 16eに続いて、iPhone Airに自社開発のモデム搭載

5Gの4.5GHz帯も4Gの1.5GHz帯もしっかりサポート

ネットワーク面では、iPhone Airのみアップルが独自開発したモバイル通信モデムを搭載。iPhone 16eで採用された「C1」をさらに進化させた「C1X」で省電力化を図る。iPhone Airはドコモ5Gの4.5GHz帯はもちろん、iPhone 16eが非サポートで話題になった4Gの1.5GHz帯と、実質的に日本専用の周波数にもしっかり対応している。

そのほかeSIMのみの対応となったため、eSIMに積極的ではないサービスを使っているユーザーは面倒なことになる可能性がある。充電ではiPhone Air以外は40W充電をサポート、20分で最大50％まで達するようになっている。

iPhone 17 iPhone Air iPhone 17

Pro iPhone 17

Pro Max 容量 256/512GB 256/512GB

1TB 256/512GB

1TB 256/512GB

1/2TB ディスプレー 6.3型有機EL

120Hz対応

常時表示 6.5型有機EL

120Hz対応

常時表示 6.3型有機EL

120Hz対応

常時表示 6.9型有機EL

120Hz対応

常時表示 画面解像度 2622×1206

ドット 2736×1260

ドット 2622×1206

ドット 2868×1320

ドット 画素密度 460ppi 460ppi 460ppi 460ppi コントラスト比 200万:1 200万:1 200万:1 最大輝度 1000ニト

（標準）

1600ニト

（HDR）

3000ニト

（屋外） 1000ニト

（標準）

1600ニト

（HDR）

3000ニト

（屋外） 1000ニト（標準）

1600ニト（HDR）

3000ニト（屋外） サイズ 71.5×149.6

×7.95mm 74.7×156.2

×5.64mm 71.9×150

×8.75mm 78×163.4

×8.75mm 重量 177g 165g 206g 233g CPU A19 A19 Pro

(5コアGPU) A19 Pro

(6コアGPU) カメラ 48メガ

（広角）

＋48メガ

（超広角）

／F値1.6、2.2 48メガ（広角）

／F値1.6 48メガ（広角）

＋48メガ（超広角）

＋48メガ（望遠4倍）

／F値1.78、2.2、2.8

＋LiDAR インカメラ 18メガ

／F値1.9 18メガ

／F値1.9 18メガ／F値1.9 動画撮影 4K HDR/60fps／4K/60fps

／フルHD/240fps（アウト）

4K HDR/60fps／4K/60fps

／フルHD/120fps（イン） 4K HDR/120fps／4K/60fps

／フルHD/240fps（アウト）

4K HDR/60fps／4K/60fps

／フルHD/120fps（イン） 手ぶれ補正 ○（広角：センサーシフト光学式） ○（センサーシフト光学式） ○（広角／望遠：センサーシフト光学式） 生体認証 ○（顔） ○（顔） ○（顔） 販売キャリア ドコモ、au、ソフトバンク、楽天、SIMフリー 5G対応 サブ6（n1

/n2/n3/n5

/n7/n8/n12

/n14/n20/n25

/n26/n28/n29

/n30/n38/n40

/n41/n48/n53

/n66/n70/n71

/n75/n77

/n78/n79） サブ6（n1

/n2/n3/n5

/n7/n8/n12

/n20/n25/n26

/n28/n30/n38

/n40/n41/n48

/n66/n70/n75

/n77/n78/n79） サブ6（n1/n2/n3/n5

/n7/n8/n12/n14/n20

/n25/n26/n28/n29/n30

/n38/n40/n41/n48

/n53/n66/n70/n71

/n75/n77/n78/n79） 4G対応周波数 1/2/3/4/5/7

/8/11/12/13

/14/17/18/19

/20/21/25/26

/28/29/30/32

/66/71/34/38/

39/40/41

/42/48/53 1/2/3/4/5/7

/8/11/12/13

/17/18/19/20

/21/25/26/28

/30/32/66/34

/38/39/40/41

/42/48/53 1/2/3/4/5/7/8

/11/12/13/14/17/18

/19/20/21/25/26/28/

29/30/32/66/71

/34/38/39/40

/41/42/48/53 4G通信速度 ギガビット級

（4×4 MIMO） ギガビット級

（4×4 MIMO） ギガビット級

（4×4 MIMO） Wi-Fi Wi-Fi 7

（2×2 MIMO） Wi-Fi 7

（2×2 MIMO） Wi-Fi 7（2×2 MIMO） 防水防塵 ○（IP68） ○（IP68） FeliCa ○ ○ SIMサイズ eSIM×2 eSIM×2 eSIM×2 コネクター USB-C（480Mbps）

画面出力対応 USB-C（480Mbps） USB-C（10Gbps）

画面出力対応 連続再生時間

（ビデオ

／ストリーミング） 30時間

／27時間 27時間

／22時間 33時間

／30時間 39時間

／35時間 ワイヤレス充電 ○（25W MagSafe、Qi2） ○（20W MagSafe、Qi2） ○（25W MagSafe、Qi2） 急速充電 40W（20分で最大50％） 20W（30分で最大50％） 40W（30分で最大50％） カラバリ ブラック、ホワイト、ミストブルー、セージ、ラベンダー スペースブラック、クラウドホワイト、ライトゴールド、スカイブルー シルバー、コズミックオレンジ、ディープブルー

iPhone 16 iPhone 16

Plus iPhone 16

Pro iPhone 16

Pro Max 容量 128/256/512GB 128/256/512GB

1TB 256/512GB

1TB ディスプレー 6.1型有機EL 6.7型有機EL 6.3型有機EL

120Hz対応

常時表示 6.9型有機EL

120Hz対応

常時表示 画面解像度 2556×1179

ドット 2796×1290

ドット 2622×1206

ドット 2868×1320

ドット 画素密度 460ppi 460ppi 460ppi 460ppi コントラスト比 200万:1 200万:1 最大輝度 1000ニト（標準）

1600ニト（HDR）

2000ニト（屋外） 1000ニト（標準）

1600ニト（HDR）

2000ニト（屋外） サイズ 71.6×147.6

×7.8mm 77.8×160.9

×7.8mm 71.5×149.6

×8.25mm 77.6×163

×8.25mm 重量 170g 199g 199g 227g CPU A18 A18 Pro カメラ 48メガ（広角）

＋12メガ（超広角）

／F値1.6、2.2 48メガ（広角）

＋48メガ（超広角）

＋12メガ（望遠5倍）

／F値1.78、2.2、2.8

＋LiDAR インカメラ 12メガ／F値1.9 12メガ／F値1.9 動画撮影 4K HDR/60fps／4K/60fps

／フルHD/240fps（アウト）

4K HDR/60fps／4K/60fps

／フルHD/120fps（イン） 4K HDR/120fps／4K/60fps

／フルHD/240fps（アウト）

4K HDR/60fps／4K/60fps

／フルHD/120fps（イン） 手ぶれ補正 ○（広角：センサーシフト光学式） ○（広角／望遠：センサーシフト光学式） 生体認証 ○（顔） ○（顔） 販売キャリア ドコモ、au、

ソフトバンク、楽天、

SIMフリー ドコモ、au、

ソフトバンク、楽天、

SIMフリー 5G対応 サブ6（n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n14/n20/n25/n26/n28/n29/n30

/n38/n40/n41/n48/n53/n66/n70/n71/n75/n76/n77/n78/n79） 4G対応周波数 1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20

/21/25/26/28/29/30/32/66/71

/34/38/39/40/41/42/48/53 4G通信速度 ギガビット級

（4×4 MIMO） ギガビット級

（4×4 MIMO） Wi-Fi Wi-Fi 7（2×2 MIMO） Wi-Fi 7（2×2 MIMO） 防水防塵 ○（IP68） ○（IP68） FeliCa ○ ○ SIMサイズ nanoSIM＋eSIM

（eSIM×2） nanoSIM＋eSIM

（eSIM×2） コネクター USB-C（480Mbps）

画面出力対応 USB-C（10Gbps）

画面出力対応 連続再生時間

（ビデオ

／ストリーミング

／音楽） 22時間

／18時間

／80時間 27時間

／24時間

／100時間 27時間

／22時間

／85時間 33時間

／29時間

／105時間 ワイヤレス充電 ○（25W MagSafe、Qi2） ○（25W MagSafe、Qi2） 急速充電 20W（30分で最大50％） 20W（30分で最大50％） カラバリ ブラック、ホワイト、ピンク、ティール、ウルトラマリン ブラックチタニウム、ホワイトチタニウム、ナチュラルチタニウム、デザートチタニウム

iPhone 15 iPhone 15

Plus iPhone 15

Pro iPhone 15

Pro Max 容量 128/256/512GB 128/256/512GB

1TB 256/512GB

1TB ディスプレー 6.1型有機EL 6.7型有機EL 6.1型有機EL

120Hz対応

常時表示 6.7型有機EL

120Hz対応

常時表示 画面解像度 2556×1179

ドット 2796×1290

ドット 2556×1179

ドット 2796×1290

ドット 画素密度 460ppi 460ppi 460ppi 460ppi コントラスト比 200万:1 200万:1 最大輝度 1000ニト（標準）

1600ニト（HDR）

2000ニト（屋外） 1000ニト（標準）

1600ニト（HDR）

2000ニト（屋外） サイズ 71.6×147.6

×7.8mm 77.8×160.9

×7.8mm 70.6×146.6

×8.25mm 76.7×159.9

×8.25mm 重量 171g 201g 187g 221g CPU A16 Bionic A17 Pro カメラ 48メガ（広角）

＋12メガ（超広角）

／F値1.6、2.4 48メガ（広角）

＋12メガ

（超広角）

＋12メガ

（望遠3倍）

／F値1.78、2.2、2.8

＋LiDAR 48メガ（広角）

＋12メガ

（超広角）

＋12メガ

（望遠5倍）

／F値1.78、2.2、2.8

＋LiDAR インカメラ 12メガ／F値1.9 12メガ／F値1.9 動画撮影 4K HDR/60fps／4K/60fps

／フルHD/240fps（アウト）

4K HDR/60fps／4K/60fps

／フルHD/120fps（イン） 4K HDR/60fps／4K/60fps

／フルHD/240fps（アウト）

4K HDR/60fps／4K/60fps

／フルHD/120fps（イン） 手ぶれ補正 ○（広角：センサーシフト光学式） ○（広角／望遠：光学式、

広角は第2世代センサーシフト式も） 生体認証 ○（顔） ○（顔） 販売キャリア ドコモ、au、

ソフトバンク、楽天、

SIMフリー ドコモ、au、

ソフトバンク、楽天、

SIMフリー 5G対応 サブ6（n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n14/n20/n25/n26/n28/n29/n30

/n38/n40/n41/n48/n53/n66/n70/n71/n77/n78/n79） 4G対応周波数 1/2/3/4/5/7/8/11/12/13/14/17/18/19/20

/21/25/26/28/29/30/32/66/71

/34/38/39/40/41/42/46/48/53 4G通信速度 ギガビット級

（4×4 MIMO） ギガビット級

（4×4 MIMO） Wi-Fi Wi-Fi 6（2×2 MIMO） Wi-Fi 6E（2×2 MIMO） 防水防塵 ○（IP68） ○（IP68） FeliCa ○ ○ SIMサイズ nanoSIM＋eSIM

（eSIM×2） nanoSIM＋eSIM

（eSIM×2） コネクター USB-C（480Mbps）

画面出力対応 USB-C（10Gbps）

画面出力対応 連続再生時間

（ビデオ

／ストリーミング

／音楽） 20時間

／16時間

／80時間 26時間

／20時間

／100時間 23時間

／20時間

／75時間 29時間

／25時間

／95時間 ワイヤレス充電 ○（15W MagSafe、Qi2） ○（15W MagSafe、Qi2） 急速充電 20W（30分で最大50％） 20W（30分で最大50％） カラバリ ブラック、ブルー、グリーン、イエロー、ピンク ブラックチタニウム、ホワイトチタニウム、ブルーチタニウム、ナチュラルチタニウム

iPhone 16e 第1世代

iPhone SE 第2世代

iPhone SE 第3世代

iPhone SE 容量 128/256/512GB 16/32/64/128GB 64/128/256GB 64/128/256GB ディスプレー 6.1型有機EL 4型液晶 4.7型液晶 4.7型液晶 画面解像度 2532×1170

ドット 1136×640

ドット 1334×750

ドット 1334×750

ドット 画素密度 460ppi 326ppi 326ppi 326ppi コントラスト比 200万:1 800:1 1400:1 1400:1 最大輝度 800ニト

1200ニト(HDR) 500ニト 625ニト 625ニト サイズ 71.5×146.7

×7.8mm 58.6×123.8

×7.6mm 67.3×138.4

×7.3mm 67.3×138.4

×7.3mm 重量 167g 113g 148g 144g CPU A18 Apple A9 Apple A13 Apple A15 Apple Intelligence ○ × × × カメラ 48メガ(広角)

／F値1.6 12メガ(広角)

／F値2.2 12メガ(広角)

／F値1.8 12メガ(広角)

／F値1.8 インカメラ 12メガ

／F値1.9 1.2メガ

／F値2.4 7メガ

／F値2.2 7メガ

／F値2.2 動画撮影 4K HDR/60fps

／4K/60fps

／フルHD/240fps

(アウト)

4K HDR/60fps

／4K/60fps

／フルHD/120fps

(イン) 4K/30fps

／フルHD/60fps

（アウト）、

HD（イン） 4K/60fps

／フルHD/240fps

（アウト）、

フルHD/30fps

（イン） 4K/60fps

／フルHD/240fps

（アウト）、

フルHD/30fps

（イン） 手ぶれ補正 ○（光学式） ○ ○（光学式） ○（光学式） 生体認証 ○(顔) ○（指紋） ○（指紋） ○（指紋） 5G対応 サブ6

（n1/n2/n3

/n5/n7/n8

/n12/n20/n25

/n26/n28/n30

/n38/n40/n41

/n48/n53/n66

/n70/n75/n76

/n77/n78/n79） ― ― サブ6（n1/n2

/n3/n5/n7

/n8/n12/n20

/n25/n28/n30

/n38/n40/n41

/n48/n66/n77

/n78/n79） 4G対応周波数 1/2/3/4

/5/7/8/12

/13/17/18/19/

20/25/26/28

/30/32/66/34

/38/39/40

/41/42/48/53 1/2/3/4

/5/7/8/12

/17/18/19

/20/25/26/28

/38/39/40/41 1/2/3/4

/5/7/8/11

/12/13/17/18

/19/20/21/25

/26/28/29/30

/32/66/34/38

/39/40/41

/42/46/48 1/2/3/4

/5/7/8/11

/12/13/17/18

/19/20/21/25

/26/28/30/32

/66/34/38/39

/40/41/42

/46/48 最大通信速度 ギガビット級

(4×4 MIMO) 下り150Mbps ギガビット級

(2×2 MIMO) 2×2 MIMO Wi-Fi Wi-Fi 6

(2×2 MIMO) a/b/g/n/ac

(2.4／5GHz) Wi-Fi 6

(2×2 MIMO) Wi-Fi 6

(2×2 MIMO) 防水防塵 ○(IP68) × ○（IP67） ○（IP67） FeliCa ○ × ○ ○ SIMサイズ nanoSIM＋eSIM

(eSIM×2) nanoSIM nanoSIM＋eSIM nanoSIM＋eSIM

(eSIM×2) コネクター USB-C

(480Mbps) Lightning Lightning Lightning 連続再生時間

（ビデオ／ストリーミング/音楽） 26時間

／21時間

／90時間 13時間

――

／50時間 13時間

／8時間

／40時間 15時間

／10時間

／50時間 ワイヤレス充電 ○（Qi） × ○（Qi） ○（Qi） カラバリ ブラック、ホワイト シルバー、ゴールド、スペースグレイ、ローズゴールド ブラック、

ホワイト、

PRODUCT RED、

ホワイト スターライト、

ミッドナイト、

PRODUCT RED

iPhone 14 iPhone 14

Plus iPhone 14

Pro iPhone 14

Pro Max 容量 128/256/512GB 128/256/512GB、1TB ディスプレー 6.1型有機EL 6.7型有機EL 6.1型有機EL

120Hz対応

常時表示 6.7型有機EL

120Hz対応

常時表示 画面解像度 2532×1170

ドット 2778×1284

ドット 2556×1179

ドット 2796×1290

ドット 画素密度 460ppi 458ppi 460ppi 460ppi コントラスト比 200万:1 200万:1 最大輝度 800ニト（標準）

1200ニト（HDR） 1000ニト（標準）

1600ニト（HDR）

2000ニト（屋外） サイズ 71.5×146.7

×7.8mm 78.1×160.8

×7.8mm 71.5×147.5

×7.85mm 77.6×160.7

×7.85mm 重量 172g 203g 206g 240g CPU A15 Bionic（5コアGPU） A16 Bionic カメラ 12メガ（広角）

＋12メガ（超広角）

／F値1.5、2.4 48メガ（広角）

＋12メガ（超広角、マクロ）

＋12メガ（望遠3倍）

／F値1.78、2.2、2.8

＋LiDAR インカメラ 12メガ／F値1.9 12メガ／F値1.9 動画撮影 4K HDR/60fps／4K/60fps

／フルHD/240fps（アウト）

4K HDR/60fps／4K/60fps

／フルHD/120fps（イン） 4K HDR/60fps／4K/60fps

／フルHD/240fps（アウト）

4K HDR/60fps／4K/60fps

／フルHD/120fps（イン） 手ぶれ補正 ○（光学式、広角はセンサーシフト式も） ○（光学式：広角／望遠、

広角はセンサーシフト式も） 生体認証 ○（顔） ○（顔） 販売キャリア ドコモ、au、

ソフトバンク、楽天、

SIMフリー ドコモ、au、

ソフトバンク、楽天、

SIMフリー 5G対応 サブ6（n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n14/n20/n25/n26/n28/n29/n30

/n38/n40/n41/n48/n53/n66/n70/n71/n77/n78/n79） 4G対応周波数 1/2/3/4/5/7/8/11/12/13

/14/17/18/19/20/21/25/26/28

/29/30/32/66/71/34/38/39

/40/41/42/46/48/53 4G通信速度 ギガビット級

（4×4 MIMO） ギガビット級

（4×4 MIMO） Wi-Fi Wi-Fi 6（2×2 MIMO） Wi-Fi 6（2×2 MIMO） 防水防塵 ○（IP68） ○（IP68） FeliCa ○ ○ SIMサイズ nanoSIM＋eSIM

（eSIM×2） nanoSIM＋eSIM

（eSIM×2） コネクター Lightning Lightning 連続再生時間

（ビデオ

／ストリーミング

／音楽） 20時間

／16時間

／80時間 26時間

／20時間

／100時間 23時間

／20時間

／75時間 29時間

／25時間

／95時間 ワイヤレス充電 ○（MagSafe、Qi） ○（MagSafe、Qi） 急速充電 20W（30分で最大50％） 20W（30分で最大50％） カラバリ ミッドナイト、パープル、スターライト、PRODUCT(RED)、ブルー スペースブラック、シルバー、ゴールド、ディープパープル

iPhone 13

mini iPhone 13 iPhone 13

Pro iPhone 13

Pro Max 容量 128/256/512GB 128/256/512GB、1TB ディスプレー 5.4型有機EL 6.1型有機EL 6.1型有機EL

120Hz対応 6.7型有機EL

120Hz対応 画面解像度 2340×1080

ドット 2532×1170

ドット 2532×1170

ドット 2778×1284

ドット 画素密度 476ppi 460ppi 460ppi 458ppi コントラスト比 200万:1 200万:1 最大輝度 800ニト（標準）

1200ニト（HDR） 1000ニト（標準）

1200ニト（HDR） サイズ 64.2×131.5

×7.65mm 71.5×146.7

×7.65mm 71.5×146.7

×7.65mm 78.1×160.8

×7.65mm 重量 140g 173g 203g 238g CPU A15 Bionic（4コアGPU） A15 Bionic（5コアGPU） カメラ 12メガ（広角）

＋12メガ（超広角）

／F値1.6、2.4 12メガ（広角）

＋12メガ（超広角）

＋12メガ（望遠3倍）

／F値1.5、1.8、2.8

＋LiDAR インカメラ 12メガ／F値2.2 12メガ／F値2.2 動画撮影 4K HDR/60fps／4K/60fps

／フルHD/240fps（アウト）

4K HDR/60fps／4K/60fps

／フルHD/120fps（イン） 4K HDR/60fps／4K/60fps

／フルHD/240fps（アウト）

4K HDR/60fps／4K/60fps

／フルHD/120fps（イン） 手ぶれ補正 ○（光学式、広角はセンサーシフト式も） ○（光学式：広角／望遠、

広角はセンサーシフト式も） 生体認証 ○（顔） ○（顔） 販売キャリア ドコモ、au、

ソフトバンク、楽天、

SIMフリー ドコモ、au、

ソフトバンク、楽天、

SIMフリー 5G対応 サブ6（n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n28/n29/n30

/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78/n79） 4G対応周波数 1/2/3/4/5/7/8/11/12/13

/14/17/18/19/20/21/25/26/28

/29/30/32/66/71/34/38/39

/40/41/42/46/48 4G通信速度 ギガビット級

（4×4 MIMO） ギガビット級

（4×4 MIMO） Wi-Fi Wi-Fi 6（2×2 MIMO） Wi-Fi 6（2×2 MIMO） 防水防塵 ○（IP68） ○（IP68） FeliCa ○ ○ SIMサイズ nanoSIM＋eSIM

（eSIM×2） nanoSIM＋eSIM

（eSIM×2） コネクター Lightning Lightning 連続再生時間

（ビデオ

／ストリーミング

／音楽） 17時間

／13時間

／55時間 19時間

／15時間

／75時間 22時間

／20時間

／75時間 28時間

／25時間

／95時間 ワイヤレス充電 ○（MagSafe、Qi） ○（MagSafe、Qi） 急速充電 20W（30分で最大50％） 20W（30分で最大50％） カラバリ PRODUCT(RED)、スターライト、

ミッドナイト、ブルー、ピンク、グリーン グラファイト、ゴールド、

シルバー、シエラブルー、アルパイングリーン

iPhone 12

mini iPhone 12 iPhone 12

Pro iPhone 12

Pro Max 容量 64/128/256GB 128/256/512GB ディスプレー 5.4型有機EL 6.1型有機EL 6.1型有機EL 6.7型有機EL 画面解像度 2340×1080

ドット 2532×1170

ドット 2532×1170

ドット 2778×1284

ドット 画素密度 476ppi 460ppi 460ppi 458ppi コントラスト比 200万:1 200万:1 最大輝度 625ニト（標準）

1200ニト（HDR） 800ニト（標準）

1200ニト（HDR） サイズ 64.2×131.5

×7.4mm 71.5×146.7

×7.4mm 71.5×146.7

×7.4mm 78.1×160.8

×7.4mm 重量 133g 162g 187g 226g CPU A14 Bionic A14 Bionic カメラ 12メガ（広角）

＋12メガ（超広角）

／F値1.6、2.4 12メガ（広角）

＋12メガ

（超広角）

＋12メガ

（望遠2倍）

／F値1.6、

2.4、2.0

LiDAR 12メガ（広角）

＋12メガ

（超広角）

＋12メガ

（望遠2.5倍）

／F値1.6、

2.4、2.2

LiDAR インカメラ 12メガ／F値2.2 12メガ／F値2.2 動画撮影 4K/60fps

／フルHD/240fps（アウト）

4K/60fps

／フルHD/120fps（イン） 4K HDR/60fps／4K/60fps

／フルHD/240fps（アウト）

4K HDR/30fps／4K/60fps

／フルHD/120fps（イン） 手ぶれ補正 ○（光学式、広角） ○（光学式、広角／望遠、

Maxの広角のみセンサーシフト式） 生体認証 ○（顔） ○（顔） 販売キャリア ドコモ、au、

ソフトバンク、楽天、

サブブランド、SIMフリー ドコモ、au、

ソフトバンク、楽天、

サブブランド、SIMフリー 5G対応 サブ6（n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n28

/n38/n40/n41/n66/n71/n77/n78/n79） 4G対応周波数 1/2/3/4/5/7/8/11/12/13

/14/17/18/19/20/21/25/26/28

/29/30/32/66/71/34/38/39

/40/41/42/46/48 4G通信速度 ギガビット級

（4×4 MIMO） ギガビット級

（4×4 MIMO） VoLTE ○ ○ Wi-Fi Wi-Fi 6（2×2 MIMO） Wi-Fi 6（2×2 MIMO） 防水防塵 ○（IP68） ○（IP68） 3D Touch × × FeliCa ○ ○ SIMサイズ nanoSIM＋eSIM nanoSIM＋eSIM コネクター Lightning Lightning 連続再生時間

（ビデオ

／ストリーミング

／音楽） 15時間

／10時間

／50時間 17時間

／11時間

／65時間 17時間

／11時間

／65時間 20時間

／12時間

／80時間 ワイヤレス充電 ○（MagSafe、Qi） ○（MagSafe、Qi） カラバリ ブラック、ホワイト、

PRODUCT(RED)、グリーン、

ブルー、パープル シルバー、グラファイト、

ゴールド、パシフィックブルー

iPhone 11 iPhone 11

Pro iPhone 11

Pro Max 容量 64/128/256GB 64/256/512GB ディスプレー 6.1型液晶 5.8型有機EL 6.5型有機EL 画面解像度 1792×828

ドット 2436×1125

ドット 2688×1242

ドット 画素密度 326ppi 458ppi コントラスト比 1400:1 200万:1 サイズ 75.7×150.9

×8.3mm 71.4×144.0

×8.1mm 77.8×158.0

×8.1mm 重量 194g 188g 226g CPU Apple A13 Bionic カメラ 12メガ（広角）

＋12メガ

（超広角）

／F値1.8、2.4 12メガ（広角）

＋12メガ（超広角）

＋12メガ（望遠2倍）

／F値1.8、2.4、2.0 インカメラ 12メガ／F値2.2 動画撮影 4K/60fps／フルHD/240fps（アウト）、

4K/60fps／フルHD/120fps（イン） 手ぶれ補正 ○（光学式、広角） ○（光学式、広角／望遠） 生体認証 ○（顔） 販売キャリア ドコモ、au、ソフトバンク、

サブブランド、SIMフリー 4G対応周波数 1/2/3/4/5/7/8/11/12/13

/17/18/19/20/21/25/26/28

/29/30/32/66/34/38/39

/40/41/42/46/48 最大通信速度 ギガビット級

（2×2 MIMO） ギガビット級

（4×4 MIMO） VoLTE ○ Wi-Fi Wi-Fi 6（2×2 MIMO） 防水防塵 ○（IP68） 3D Touch × FeliCa ○ SIMサイズ nanoSIM＋eSIM コネクター Lightning 連続再生時間

（ビデオ／音楽） 17時間

／65時間 18時間

／65時間 20時間

／80時間 ワイヤレス充電 ○（Qi） カラバリ ブラック、

グリーン、

イエロー、

パープル、

PRODUCT RED、

ホワイト ゴールド、スペースグレイ、

シルバー、ミッドナイトグリーン

iPhone XS iPhone XS Max iPhone XR 容量 64/256/512GB 64/128/256GB ディスプレー 5.8型有機EL 6.5型有機EL 6.1型液晶 画面解像度 2436×1125

ドット 2688×1242

ドット 1792×828

ドット 画素密度 458ppi 326ppi コントラスト比 100万:1 1400:1 サイズ 70.9×143.6

×7.7mm 77.4×157.5

×7.7mm 75.7×150.9

×8.3mm 重量 177g 208g 194g CPU Apple A12 Bionic カメラ 12メガ×2（広角＋望遠2倍）

／F値1.8、2.4 12メガ

／F値1.8 インカメラ 7メガ／F値2.2 動画撮影 4K/60fps、フルHD/240fps、フルHD/60fps（イン） 手ぶれ補正 ○（光学式） 生体認証 ○（顔） 販売キャリア ドコモ、au、ソフトバンク、SIMフリー 4G対応周波数

（ドコモ） 2.1GHz（1）／1.8GHz（3）／800MHz（19）

／1.5GHz（21）／700MHz（28）／3.5GHz（42） 4G対応周波数

（au） 2.1GHz（1）／1.5GHz（11）／800MHz（18）

／700MHz（28）／WiMAX 2+（41）／3.5GHz（42） 4G対応周波数

（SB） 2.1GHz（1）／1.8GHz（3）／900MHz（8）

／700MHz（28）／AXGP（41）／3.5GHz（42） 最大通信速度 ギガビット級（4×4 MIMO） VoLTE ○ Wi-Fi a/b/g/n/ac MIMO対応（2.4／5GHz） 防水防塵 ○（IP68） ○（IP67） 3D Touch ○ × FeliCa ○ SIMサイズ nanoSIM＋eSIM コネクター Lightning 通話時間 20時間 25時間 25時間 ネット利用時間 12時間 13時間 15時間 連続再生時間

（ビデオ／音楽） 14時間

／60時間 15時間

／65時間 16時間

／65時間 ワイヤレス充電 ○（Qi） カラバリ ゴールド、スペースグレイ、シルバー イエロー、ホワイト、コーラル、ブラック、ブルー、PRODUCT RED

iPhone X iPhone 8 iPhone 8 Plus 容量 64/256GB ディスプレー 5.8型有機EL 4.7型液晶 5.5型液晶 画面解像度 2436×1125

ドット 1334×750

ドット 1920×1080

ドット 画素密度 458ppi 326ppi 401ppi コントラスト比 100万:1 1400:1 1300:1 サイズ 70.9×143.6

×7.7mm 67.3×138.4

×7.3mm 78.1×158.4

×7.5mm 重量 174g 148g 202g CPU Apple A11 Bionic カメラ 12メガ×2

(広角＋望遠2倍)

／F値1.8、2.4 12メガ

／F値1.8 12メガ×2

(広角＋望遠2倍)

／F値1.8、2.8 インカメラ 7メガ／F値2.2 動画撮影 4K/60fps、フルHD/240fps、フルHD（イン） 手ぶれ補正 ○（光学式） 生体認証 ○（顔） ○（指紋） 販売キャリア ドコモ、au、

ソフトバンク、

SIMフリー ドコモ、au、

ソフトバンク、サブブランド、

SIMフリー 4G対応周波数

（ドコモ） 2.1GHz（1）／1.8GHz（3）／800MHz（19）

／1.5GHz（21）／700MHz（28）／3.5GHz（42） 4G対応周波数

（au） 2.1GHz（1）／1.5GHz（11）／800MHz（18）

／700MHz（28）／WiMAX 2+（41）／3.5GHz（42） 4G対応周波数

（SB） 2.1GHz（1）／1.8GHz（3）／900MHz（8）

／700MHz（28）／AXGP（41）／3.5GHz（42） 最大通信速度 下り800Mbps VoLTE ○ Wi-Fi a/b/g/n/ac MIMO対応（2.4／5GHz） 防水防塵 ○ 3D Touch ○ FeliCa ○ SIMサイズ nanoSIM コネクター Lightning 通話時間 21時間 14時間 21時間 ネット利用時間 12時間 12時間 13時間 連続再生時間

（ビデオ／音楽） 13時間

／60時間 13時間

／40時間 14時間

／60時間 ワイヤレス充電 ○（Qi） カラバリ スペースグレイ、シルバー ゴールド、シルバー、スペースグレイ、PRODUCT RED

iPhone 7 iPhone 7

Plus iPhone 6s iPhone 6s

Plus 容量 32/128/256GB 16/64/128GB ディスプレー 4.7型液晶 5.5型液晶 4.7型液晶 5.5型液晶 画面解像度 1334×750

ドット 1920×1080

ドット 1334×750

ドット 1920×1080

ドット 画素密度 326ppi 401ppi 326ppi 401ppi コントラスト比 1400:1 1300:1 1400:1 1300:1 サイズ 67.1×138.3

×7.1mm 77.9×158.2

×7.3mm 67.1×138.3

×7.1mm 77.9×158.2

×7.3mm 重量 138g 188g 143g 192g CPU Apple A10 Fusion Apple A9 カメラ 12メガ

／F値1.8 12メガ×2

(広角＋望遠2倍)

／F値1.8、2.8 12メガ／F値2.2 インカメラ 7メガ／F値2.2 5メガ／F値2.2 動画撮影 4K/30fps、HD（イン） 4K/30fps、HD（イン） 手ぶれ補正 ○（光学式） ○ ○（光学式） 生体認証 ○（指紋） ○（指紋） 販売キャリア ドコモ、au、ソフトバンク、

サブブランド、SIMフリー ドコモ、au、ソフトバンク、

サブブランド、SIMフリー 4G対応周波数

（ドコモ） 2.1GHz（1）／1.8GHz（3）

／1.5GHz（21）／800MHz（19） 2.1GHz（1）／1.8GHz（3）

／800MHz（19） 4G対応周波数

（au） 2.1GHz（1）／1.5GHz（11）

／800MHz（18）

／WiMAX 2+（41） 2.1GHz（1）／800MHz（18）

／WiMAX 2+（41） 4G対応周波数

（SB） 2.1GHz（1）／1.8GHz（3）

900MHz（8）／AXGP（41） 2.1GHz（1）／1.8GHz（3）

900MHz（8）／AXGP（41） 最大通信速度 下り450Mbps 下り300Mbps VoLTE ○ ○ Wi-Fi a/b/g/n/ac MIMO対応

（2.4／5GHz） a/b/g/n/ac MIMO対応

（2.4／5GHz） 防水防塵 ○ × 3D Touch ○ ○ FeliCa ○ × SIMサイズ nanoSIM nanoSIM コネクター Lightning Lightning 通話時間（3G） 14時間 21時間 14時間 24時間 連続待受時間 10日 16日 10日 16日 ネット利用時間

（3G／LTE） 12時間

／12時間 13時間

／13時間 10時間

／10時間 12時間

／12時間 連続再生時間

（ビデオ／音楽） 13時間

／40時間 14時間

／60時間 11時間

／50時間 14時間

／80時間 カラバリ ローズゴールド、

ゴールド、シルバー、

ブラック、ジェットブラック、

PRODUCT RED シルバー、ゴールド、

スペースグレイ、ローズゴールド

iPhone 6 iPhone 6

Plus iPhone 5s 容量 16/64/128GB 16/64/128GB ディスプレー 4.7型液晶 5.5型液晶 4型液晶 画面解像度 1334×750

ドット 1920×1080

ドット 1136×640

ドット 画素密度 326ppi 401ppi 326ppi コントラスト比 1400:1 1300:1 800:1 サイズ 67×138.1

×6.9mm 77.8×158.1

×7.1mm 58.6×123.8

×7.6mm 重量 129g 172g 112g CPU Apple A8、M8 A7、M7 カメラ 8メガ／F値2.2 8メガ

／F値2.2 インカメラ 1.2メガ／F値2.2 1.2メガ

／F値2.4 動画撮影 フルHD/60fps、

HD（イン） フルHD/30fps、

HD（イン） 手ぶれ補正 ○ ○（光学式） ○ 生体認証 ○（指紋） ○（指紋） 販売キャリア ドコモ、au、

ソフトバンク、

SIMフリー ドコモ、au、

ソフトバンク、

Y!mobile、

UQ mobile、

SIMフリー 4G対応周波数

（ドコモ） 2.1GHz（1）／1.8GHz（3）

／800MHz（19） 2.1GHz（1）

／1.8GHz（3）

／800MHz（19） 4G対応周波数

（au） 2.1GHz（1）／800MHz（18）

／WiMAX 2+（41） 2.1GHz（1）

／800MHz（18） 4G対応周波数

（SB） 2.1GHz（1）／1.8GHz（3）

900MHz（8）／AXGP（41） 2.1GHz（1）

／1.8GHz（3）

900MHz（8） 最大通信速度 下り150Mbps 下り100Mbps VoLTE ○ × Wi-Fi a/b/g/n/ac

（2.4／5GHz） a/b/g/n

（2.4／5GHz） 防水防塵 × × 3D Touch × × FeliCa × × SIMサイズ nanoSIM nanoSIM コネクター Lightning Lightning 通話時間（3G） 14時間 24時間 10時間 連続待受時間 10日 16日 10日 ネット利用時間

（3G／LTE） 10時間

／10時間 12時間

／12時間 8時間

／10時間 連続再生時間

（ビデオ／音楽） 11時間

／50時間 14時間

／80時間 10時間

／40時間 カラバリ シルバー、ゴールド、スペースグレイ シルバー、ゴールド、スペースグレイ