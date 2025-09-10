一周回ってiPhoneケースに「ストラップ穴」が帰ってきた！ Beats純正はスタンドにもなる賢いやつ

Beatsは9月10日、iPhone 17シリーズに対応した3種類の新しい純正ケースコレクションを発表した。いずれもMagSafeとカメラコントロールに対応してしている。Apple Storeオンラインで予約注文を開始し、9月12日より発売する。

ガラケー時代に一世を風靡した「ストラップ付きケース」も

キックスタンドをともなって登場

今回発表されたのは、スタンダードな「MagSafeとカメラコントロール対応 Beats iPhone 17 ケース」、ストラップが付属する「MagSafeとカメラコントロール対応 Beats iPhone 17 キックスタンドケース」、そして高い保護性能を誇る「MagSafeとカメラコントロール対応 Beats iPhone 17 強化ケース」の3種類だ。

特に注目したい「キックスタンドケース」には、取り外し可能なストラップが付属する。このストラップは、ストラップの端をケース側面のマグネット部分に取り付けることで、iPhoneを横向きに立てかけられるキックスタンドとして機能する。これにより、デスクやテーブルでハンズフリーの動画視聴が快適に楽しめる。価格は9980円で、iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Maxの各モデルに対応する。

スタンダードな「Beats iPhone 17 ケース」は、軽くて薄く、iPhoneにぴったりフィットするデザインが特徴だ。価格は6980円で、iPhone 17、iPhone Air、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Maxの全モデルで展開される。

キックスタンドケースとスタンダードケースは、グラナイトグレイ、ベッドロックブルー、ライムストーン、ペブルピンクの4色が用意される。どちらも傷や落下時の衝撃から本体を守るダブルショットハードシェル成形で、内側にはマイクロファイバーの裏地が施されている。

より高い保護性能を求めるユーザーには「強化ケース」が用意される。強化ポリマーの背面に衝撃を吸収する側面を組み合わせ、グリップ感を高めるマットなテクスチャー素材で仕上げた。徹底的な落下テストや耐熱テストなどをクリアしており、新しいiPhoneをより安心して使用できる。価格は1万2800円で、iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max向けに、エベレストブラック、ロッキーブルー、アルパイングレイ、シエラオレンジの4色で展開する。

AppleのMusic、SportsおよびBeats担当バイスプレジデントであるオリバー・シュッサー氏は、「新しいBeats iPhone 17 ケースは保護機能を高め、日常をより快適にする革新と機能性を実現しています」とコメントしている。すべてのケースのパッケージは、再生資源と持続可能な方法で管理されている森林から調達した木製繊維を100%使用している。