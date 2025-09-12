iPhone 17徹底特集！ 5.6mmと驚異の超薄型iPhone Airに、これは買いなiPhone 17と注目点多数 第29回
【iPhone予約攻略法】iPhone 17／Airの予約は事前準備が重要！ これで勝利は約束される!?
2025年09月12日 09時00分更新
オレンジ色が眩しい「iPhone 17 Pro」に、5.6mmの驚異の薄型「iPhone Air」。予約開始は9月12日（金）21時からですが、オンラインのApple Storeで予約するつもりの人、呑気に21時を迎えてはヤバいです！ クレカの入力を含む、購入手続きの多くはすでに可能なので、済ませておくのが◎です。
購入するモデルや色、容量などをサクッと決断する
まずは、ウェブブラウザーまたはiPhone／iPadの「Apple Store」アプリでApple Storeにアクセス。購入するiPhoneの種類、色、容量、下取りやAppleCare＋の有無を選択します。
どれを選ぶか大変悩ましいですが、悩んでいては前に進めません。パスッと決めてしまいましょう！
諸々決まったら「予約注文の準備をする」をクリックです。
純正アクセサリを同時に購入する予定があるなら追加してください。約1万円の“例の紐”も購入できます。
クレカで購入するなら情報入力 正しい情報か再確認！
配送先の住所登録もしっかり確認しておく
クレジットカードで支払う場合は、実際に利用するカードを選択して、セキュリティコードまで入力。これでほぼほぼ完結ですが、カード情報、有効期限などは正しいかチェック。もし間違っていると、決済できない可能性大です。
ここまで済ませると、「保存済みの予約注文」としてアカウントに登録されます。12日の21時以降に、この後の手続きをすることになります。配送先の入力やApple Storeの店頭で受け取る場合は時間帯を選択します。
ちなみにアカウントに登録されている配送先は、希望の住所かどうかをあらかじめ確認しておきましょう。予約時に入力し直すとページ遷移に時間を要するなど、相当不利になります。
これで勝利が確定したわけではありませんが、かなり有利なことは間違いないでしょう。
当日配送分が無くなった場合は店頭受取も視野に
予約手続きの際の裏技的攻略法を1つ。例年と同様の状況であれば、発売日の配送分が終了（到着予定が発売日より後になる）した場合でも、Apple Storeの店頭受取を選ぶと、まだ在庫が残っているケースがあります。発売日の19日にApple Storeに足を運べる人はこの方法も頭の片隅に置いておいてください。
発売日分をゲットし損ねても慌ててキャンセルすることなかれ
また、発売日分の注文に失敗し、到着予定が発売日の後になった場合も、投げやり気味に注文をキャンセルするのはちょっと待った！ 到着日が前倒しになるケースもありますし、実際に発送されるまで注文のキャンセルは可能です。
注文は一旦キープしたまま、引き続き状況をうかがってもいいし、違う入手方法を検討してもいいのです。一度キャンセルしてから、思い直して再注文すると、到着順は当然ながら最後尾に回ります。
Pro Maxが一番人気の予測もeSIMオンリーで状況変わる？
iPhone Airは正直予測しがたいが、いずれにせよ油断は禁物
おまけとして、人気順の予想。ここ最近、予約開始直後に発売日分がなくなるのはPro Maxモデルでした（転売目的で狙われていた？）。eSIMオンリー化で状況が変わる可能性もありますが、iPhone 17 Pro Maxを早く入手したい人は覚悟を決めて、予約バトルに参戦する必要があるかも。
その際、色や容量の選択の幅を広げれば、多少入手しやすくなるかもしれませんが、自分用に購入するのであれば、ここでの妥協は良くないです（特に色）。例年どおりであれば、一番人気のPro Maxですら、発売から1ヵ月後くらいにはかなり入手しやすくなります。なのに、第1希望ではない仕様で購入して、ケチを付けたくないですよね？
今年は例年と異なる「iPhone Air」という新顔が登場し、この人気がどのくらいになるかは正直わかりません。おそらくはiPhone 17 Pro Maxほどではないと予測しますが、いずれにせよ油断は禁物。しっかりと準備して、12日21時を迎えましょう！
この連載の記事
-
第28回
iPhoneau「iPhone 17」価格、15万2900円から
-
第27回
iPhone普段使いはiPhone Air、仕事はiPhone 17 Pro Maxと使い分けるワクワク感が今から止まらない
-
第27回
iPhoneiPhone Airを触ってその薄さに感動！ 「iPhone 17 Pro」新色オレンジの人気ぶりは会場でも明らか
-
第26回
iPhone触ってわかった！Apple Watch SE3のオトク感 高速充電とジェスチャー操作で日常が変わる予感
-
第25回
iPhoneiPhone 17シリーズ、実は「全機種共通」が合言葉。バッテリー動作時間とフロントカメラに注目を
-
第24回
iPhoneiPhone Airの意外な落とし穴、USB-Cコネクターは「USB 2.0相当」
-
第23回
iPhoneiPhone 17シリーズは「eSIM」オンリー！ 使うにはどうしたらいいの？ そもそもeSIMって何？
-
第22回
iPhoneiPhone Airには専用のMagSafeバッテリーがある、でも付けたら分厚くなっちゃう……
-
第21回
iPhone実機を触って感じた！ iPhone 17 Proは光学8倍ズームやアルミユニボディ採用で価格は上がってもお買い得感あり！
-
第20回
iPhoneほんとに？ iPhone Airは「歴代でもっとも頑丈なiPhone」らしいです
- この連載の一覧へ