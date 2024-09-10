iPhone 16徹底特集 最新チップA18搭載でAI対応！ Apple Watch／AirPodsも 第12回
iPhone 16／iPhone 16 Proと過去のほぼ全部のiPhoneを詳細表でスペック比較！
2024年09月10日 12時00分更新
iPhone 16シリーズが発表！ カメラコントロールの追加やProモデルの画面大型化など、従来モデルとの違いは多数ある。そこで本記事ではiPhone 16の4モデルを始め、過去のほぼすべてのiPhoneを詳細なスペック表で比較した。
Proモデルの画面が大型化で6.1型／6.7型→6.3型／6.9型に
本体はそれほど大きくなってないが、16 Proは199gとずっしり
まず最大の話題がiPhone 16 Pro／Pro Maxの画面サイズ大型化。従来は標準モデル／Proモデルともに6.1型と6.7型の2タイプだったのが、iPhone 16 Proのみ6.3型と6.9型にサイズアップしている。
ただし、画面の大型化は額縁部分を狭くすることでも達成されており、横幅はともに0.9mm増えただけ。特にiPhone 16 Proは、71.6mmとまずまず持ちやすいサイズに抑えられている。
一方で随分増えたなと感じるのがProモデルの重量。16 Proが199gで、16 Pro Maxが227gと、前モデルからは12gと6gのアップ。16 Proは後述する望遠カメラの性能アップもあるので仕方ない部分もあるのだが、気になる点だ。
外観上での変化では側面のボタン。アクションボタンがiPhone 15 Proに続いて、iPhone 16の標準モデルにも搭載。さらに新機能のカメラコントロールはiPhone 16の標準／Proモデルに一気に採用された。
iPhone 16 Proは光学5倍の望遠レンズを搭載するなど
3つのカメラ全部が進化 標準モデルもマクロ撮影が可に
続いてはカメラ。まず、標準モデルは超広角のF値が2.4から2.2になり、光をより多く取り込めるように。この超広角カメラはマクロ撮影にも対応したとしている。
Proモデルはさらに進化点が多い。まず、iPhone 16 Proに、iPhone 15 Pro Maxで初採用されたテトラプリズム方式の光学5倍望遠レンズが搭載。カメラはiPhone 16 Pro Maxと同等に。また、超広角が48メガと高画素になった。スペック上は48メガと変わらない標準レンズについても、センサーの読み出し速度が高速化されており、48メガでのProRAW／HEIF撮影時のラグが減少しているとのこと。
A18とA18 Proはスペック上はGPUのコア数とUSBの速度に差
Wi-Fi 7をサポート、MagSafeでの充電時に25W対応
チップセットは標準モデルに「A18」、Proモデルに「A18 Pro」を搭載。A18とA18 Proは設計自体が違うのか、選別品なのかは不明だが、とりあえずGPUのコア数は5コアと6コアの差がある。また、USB-Cについても、標準モデルがUSB 2.0相当の480Mbpsなのに対し、Proモデルは10Gbpsと高速で、動画のような大容量ファイルのコピー時に差がハッキリ出るはずだ。
あとはA18の採用による省電力性能アップで、各モデルでバッテリー駆動時間の公称値が向上。MagSafeでのワイヤレス充電は最大25W対応（iPhone 15は15W対応）に。
ネットワーク面では無線LANがWi-Fi 7をサポートしたが、今回も日本向けモデルでミリ波のサポートは無し。SIMスロットもnanoSIM＋eSIMまたはeSIM×2と従来から変わっていない。
|iPhone 16
|iPhone 16
Plus
|iPhone 16
Pro
|iPhone 16
Pro Max
|容量
|128/256/512GB
|128/256/512GB
1TB
|256/512GB
1TB
|ディスプレー
|6.1型有機EL
|6.7型有機EL
|6.3型有機EL
120Hz対応
常時表示
|6.9型有機EL
120Hz対応
常時表示
|画面解像度
|2556×1179
ドット
|2796×1290
ドット
|2622×1206
ドット
|2868×1320
ドット
|画素密度
|460ppi
|460ppi
|460ppi
|460ppi
|コントラスト比
|200万:1
|200万:1
|最大輝度
|1000ニト（標準）
1600ニト（HDR）
2000ニト（屋外）
|1000ニト（標準）
1600ニト（HDR）
2000ニト（屋外）
|サイズ
|71.6×147.6
×7.8mm
|77.8×160.9
×7.8mm
|71.5×149.6
×8.25mm
|77.6×163
×8.25mm
|重量
|170g
|199g
|199g
|227g
|CPU
|A18
|A18 Pro
|カメラ
|48メガ（広角）
＋12メガ（超広角）
／F値1.6、2.2
|48メガ（広角）
＋48メガ（超広角）
＋12メガ（望遠5倍）
／F値1.78、2.2、2.8
＋LiDAR
|インカメラ
|12メガ／F値1.9
|12メガ／F値1.9
|動画撮影
|4K HDR/60fps／4K/60fps
／フルHD/240fps（アウト）
4K HDR/60fps／4K/60fps
／フルHD/120fps（イン）
|4K HDR/120fps／4K/60fps
／フルHD/240fps（アウト）
4K HDR/60fps／4K/60fps
／フルHD/120fps（イン）
|手ぶれ補正
|○（広角：センサーシフト光学式）
|○（広角／望遠：センサーシフト光学式）
|生体認証
|○（顔）
|○（顔）
|販売キャリア
|ドコモ、au、
ソフトバンク、楽天、
SIMフリー
|ドコモ、au、
ソフトバンク、楽天、
SIMフリー
|5G対応
|サブ6（n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n14/n20/n25/n26/n28/n29/n30
/n38/n40/n41/n48/n53/n66/n70/n71/n75/n76/n77/n78/n79）
|4G対応周波数
|1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20
/21/25/26/28/29/30/32/66/71
/34/38/39/40/41/42/48/53
|4G通信速度
|ギガビット級
（4×4 MIMO）
|ギガビット級
（4×4 MIMO）
|Wi-Fi
|Wi-Fi 7（2×2 MIMO）
|Wi-Fi 7（2×2 MIMO）
|防水防塵
|○（IP68）
|○（IP68）
|FeliCa
|○
|○
|SIMサイズ
|nanoSIM＋eSIM
（eSIM×2）
|nanoSIM＋eSIM
（eSIM×2）
|コネクター
|USB-C（480Mbps）
|USB-C（10Gbps）
|連続再生時間
（ビデオ
／ストリーミング
／音楽）
|22時間
／18時間
／80時間
|27時間
／24時間
／100時間
|27時間
／22時間
／85時間
|33時間
／29時間
／105時間
|ワイヤレス充電
|○（25W MagSafe、Qi2）
|○（25W MagSafe、Qi2）
|急速充電
|20W（30分で最大50％）
|20W（30分で最大50％）
|カラバリ
|ブラック、ホワイト、ピンク、ティール、ウルトラマリン
|ブラックチタニウム、ホワイトチタニウム、ナチュラルチタニウム、デザートチタニウム
|iPhone 15
|iPhone 15
Plus
|iPhone 15
Pro
|iPhone 15
Pro Max
|容量
|128/256/512GB
|128/256/512GB
1TB
|256/512GB
1TB
|ディスプレー
|6.1型有機EL
|6.7型有機EL
|6.1型有機EL
120Hz対応
常時表示
|6.7型有機EL
120Hz対応
常時表示
|画面解像度
|2556×1179
ドット
|2796×1290
ドット
|2556×1179
ドット
|2796×1290
ドット
|画素密度
|460ppi
|460ppi
|460ppi
|460ppi
|コントラスト比
|200万:1
|200万:1
|最大輝度
|1000ニト（標準）
1600ニト（HDR）
2000ニト（屋外）
|1000ニト（標準）
1600ニト（HDR）
2000ニト（屋外）
|サイズ
|71.6×147.6
×7.8mm
|77.8×160.9
×7.8mm
|70.6×146.6
×8.25mm
|76.7×159.9
×8.25mm
|重量
|171g
|201g
|187g
|221g
|CPU
|A16 Bionic
|A17 Pro
|カメラ
|48メガ（広角）
＋12メガ（超広角）
／F値1.6、2.4
|48メガ（広角）
＋12メガ
（超広角）
＋12メガ
（望遠3倍）
／F値1.78、2.2、2.8
＋LiDAR
|48メガ（広角）
＋12メガ
（超広角）
＋12メガ
（望遠5倍）
／F値1.78、2.2、2.8
＋LiDAR
|インカメラ
|12メガ／F値1.9
|12メガ／F値1.9
|動画撮影
|4K HDR/60fps／4K/60fps
／フルHD/240fps（アウト）
4K HDR/60fps／4K/60fps
／フルHD/120fps（イン）
|4K HDR/60fps／4K/60fps
／フルHD/240fps（アウト）
4K HDR/60fps／4K/60fps
／フルHD/120fps（イン）
|手ぶれ補正
|○（広角：センサーシフト光学式）
|○（広角／望遠：光学式、
広角は第2世代センサーシフト式も）
|生体認証
|○（顔）
|○（顔）
|販売キャリア
|ドコモ、au、
ソフトバンク、楽天、
SIMフリー
|ドコモ、au、
ソフトバンク、楽天、
SIMフリー
|5G対応
|サブ6（n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n14/n20/n25/n26/n28/n29/n30
/n38/n40/n41/n48/n53/n66/n70/n71/n77/n78/n79）
|4G対応周波数
|1/2/3/4/5/7/8/11/12/13/14/17/18/19/20
/21/25/26/28/29/30/32/66/71
/34/38/39/40/41/42/46/48/53
|4G通信速度
|ギガビット級
（4×4 MIMO）
|ギガビット級
（4×4 MIMO）
|Wi-Fi
|Wi-Fi 6（2×2 MIMO）
|Wi-Fi 6E（2×2 MIMO）
|防水防塵
|○（IP68）
|○（IP68）
|FeliCa
|○
|○
|SIMサイズ
|nanoSIM＋eSIM
（eSIM×2）
|nanoSIM＋eSIM
（eSIM×2）
|コネクター
|USB-C（480Mbps）
|USB-C（10Gbps）
|連続再生時間
（ビデオ
／ストリーミング
／音楽）
|20時間
／16時間
／80時間
|26時間
／20時間
／100時間
|23時間
／20時間
／75時間
|29時間
／25時間
／95時間
|ワイヤレス充電
|○（15W MagSafe、Qi2）
|○（15W MagSafe、Qi2）
|急速充電
|20W（30分で最大50％）
|20W（30分で最大50％）
|カラバリ
|ブラック、ブルー、グリーン、イエロー、ピンク
|ブラックチタニウム、ホワイトチタニウム、ブルーチタニウム、ナチュラルチタニウム
|iPhone 14
|iPhone 14
Plus
|iPhone 14
Pro
|iPhone 14
Pro Max
|容量
|128/256/512GB
|128/256/512GB、1TB
|ディスプレー
|6.1型有機EL
|6.7型有機EL
|6.1型有機EL
120Hz対応
常時表示
|6.7型有機EL
120Hz対応
常時表示
|画面解像度
|2532×1170
ドット
|2778×1284
ドット
|2556×1179
ドット
|2796×1290
ドット
|画素密度
|460ppi
|458ppi
|460ppi
|460ppi
|コントラスト比
|200万:1
|200万:1
|最大輝度
|800ニト（標準）
1200ニト（HDR）
|1000ニト（標準）
1600ニト（HDR）
2000ニト（屋外）
|サイズ
|71.5×146.7
×7.8mm
|78.1×160.8
×7.8mm
|71.5×147.5
×7.85mm
|77.6×160.7
×7.85mm
|重量
|172g
|203g
|206g
|240g
|CPU
|A15 Bionic（5コアGPU）
|A16 Bionic
|カメラ
|12メガ（広角）
＋12メガ（超広角）
／F値1.5、2.4
|48メガ（広角）
＋12メガ（超広角、マクロ）
＋12メガ（望遠3倍）
／F値1.78、2.2、2.8
＋LiDAR
|インカメラ
|12メガ／F値1.9
|12メガ／F値1.9
|動画撮影
|4K HDR/60fps／4K/60fps
／フルHD/240fps（アウト）
4K HDR/60fps／4K/60fps
／フルHD/120fps（イン）
|4K HDR/60fps／4K/60fps
／フルHD/240fps（アウト）
4K HDR/60fps／4K/60fps
／フルHD/120fps（イン）
|手ぶれ補正
|○（光学式、広角はセンサーシフト式も）
|○（光学式：広角／望遠、
広角はセンサーシフト式も）
|生体認証
|○（顔）
|○（顔）
|販売キャリア
|ドコモ、au、
ソフトバンク、楽天、
SIMフリー
|ドコモ、au、
ソフトバンク、楽天、
SIMフリー
|5G対応
|サブ6（n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n14/n20/n25/n26/n28/n29/n30
/n38/n40/n41/n48/n53/n66/n70/n71/n77/n78/n79）
|4G対応周波数
|1/2/3/4/5/7/8/11/12/13
/14/17/18/19/20/21/25/26/28
/29/30/32/66/71/34/38/39
/40/41/42/46/48/53
|4G通信速度
|ギガビット級
（4×4 MIMO）
|ギガビット級
（4×4 MIMO）
|Wi-Fi
|Wi-Fi 6（2×2 MIMO）
|Wi-Fi 6（2×2 MIMO）
|防水防塵
|○（IP68）
|○（IP68）
|FeliCa
|○
|○
|SIMサイズ
|nanoSIM＋eSIM
（eSIM×2）
|nanoSIM＋eSIM
（eSIM×2）
|コネクター
|Lightning
|Lightning
|連続再生時間
（ビデオ
／ストリーミング
／音楽）
|20時間
／16時間
／80時間
|26時間
／20時間
／100時間
|23時間
／20時間
／75時間
|29時間
／25時間
／95時間
|ワイヤレス充電
|○（MagSafe、Qi）
|○（MagSafe、Qi）
|急速充電
|20W（30分で最大50％）
|20W（30分で最大50％）
|カラバリ
|ミッドナイト、パープル、スターライト、PRODUCT(RED)、ブルー
|スペースブラック、シルバー、ゴールド、ディープパープル
|iPhone 13
mini
|iPhone 13
|iPhone 13
Pro
|iPhone 13
Pro Max
|容量
|128/256/512GB
|128/256/512GB、1TB
|ディスプレー
|5.4型有機EL
|6.1型有機EL
|6.1型有機EL
120Hz対応
|6.7型有機EL
120Hz対応
|画面解像度
|2340×1080
ドット
|2532×1170
ドット
|2532×1170
ドット
|2778×1284
ドット
|画素密度
|476ppi
|460ppi
|460ppi
|458ppi
|コントラスト比
|200万:1
|200万:1
|最大輝度
|800ニト（標準）
1200ニト（HDR）
|1000ニト（標準）
1200ニト（HDR）
|サイズ
|64.2×131.5
×7.65mm
|71.5×146.7
×7.65mm
|71.5×146.7
×7.65mm
|78.1×160.8
×7.65mm
|重量
|140g
|173g
|203g
|238g
|CPU
|A15 Bionic（4コアGPU）
|A15 Bionic（5コアGPU）
|カメラ
|12メガ（広角）
＋12メガ（超広角）
／F値1.6、2.4
|12メガ（広角）
＋12メガ（超広角）
＋12メガ（望遠3倍）
／F値1.5、1.8、2.8
＋LiDAR
|インカメラ
|12メガ／F値2.2
|12メガ／F値2.2
|動画撮影
|4K HDR/60fps／4K/60fps
／フルHD/240fps（アウト）
4K HDR/60fps／4K/60fps
／フルHD/120fps（イン）
|4K HDR/60fps／4K/60fps
／フルHD/240fps（アウト）
4K HDR/60fps／4K/60fps
／フルHD/120fps（イン）
|手ぶれ補正
|○（光学式、広角はセンサーシフト式も）
|○（光学式：広角／望遠、
広角はセンサーシフト式も）
|生体認証
|○（顔）
|○（顔）
|販売キャリア
|ドコモ、au、
ソフトバンク、楽天、
SIMフリー
|ドコモ、au、
ソフトバンク、楽天、
SIMフリー
|5G対応
|サブ6（n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n28/n29/n30
/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78/n79）
|4G対応周波数
|1/2/3/4/5/7/8/11/12/13
/14/17/18/19/20/21/25/26/28
/29/30/32/66/71/34/38/39
/40/41/42/46/48
|4G通信速度
|ギガビット級
（4×4 MIMO）
|ギガビット級
（4×4 MIMO）
|Wi-Fi
|Wi-Fi 6（2×2 MIMO）
|Wi-Fi 6（2×2 MIMO）
|防水防塵
|○（IP68）
|○（IP68）
|FeliCa
|○
|○
|SIMサイズ
|nanoSIM＋eSIM
（eSIM×2）
|nanoSIM＋eSIM
（eSIM×2）
|コネクター
|Lightning
|Lightning
|連続再生時間
（ビデオ
／ストリーミング
／音楽）
|17時間
／13時間
／55時間
|19時間
／15時間
／75時間
|22時間
／20時間
／75時間
|28時間
／25時間
／95時間
|ワイヤレス充電
|○（MagSafe、Qi）
|○（MagSafe、Qi）
|急速充電
|20W（30分で最大50％）
|20W（30分で最大50％）
|カラバリ
|PRODUCT(RED)、スターライト、
ミッドナイト、ブルー、ピンク、グリーン
|グラファイト、ゴールド、
シルバー、シエラブルー、アルパイングリーン
|iPhone 12
mini
|iPhone 12
|iPhone 12
Pro
|iPhone 12
Pro Max
|容量
|64/128/256GB
|128/256/512GB
|ディスプレー
|5.4型有機EL
|6.1型有機EL
|6.1型有機EL
|6.7型有機EL
|画面解像度
|2340×1080
ドット
|2532×1170
ドット
|2532×1170
ドット
|2778×1284
ドット
|画素密度
|476ppi
|460ppi
|460ppi
|458ppi
|コントラスト比
|200万:1
|200万:1
|最大輝度
|625ニト（標準）
1200ニト（HDR）
|800ニト（標準）
1200ニト（HDR）
|サイズ
|64.2×131.5
×7.4mm
|71.5×146.7
×7.4mm
|71.5×146.7
×7.4mm
|78.1×160.8
×7.4mm
|重量
|133g
|162g
|187g
|226g
|CPU
|A14 Bionic
|A14 Bionic
|カメラ
|12メガ（広角）
＋12メガ（超広角）
／F値1.6、2.4
|12メガ（広角）
＋12メガ
（超広角）
＋12メガ
（望遠2倍）
／F値1.6、
2.4、2.0
LiDAR
|12メガ（広角）
＋12メガ
（超広角）
＋12メガ
（望遠2.5倍）
／F値1.6、
2.4、2.2
LiDAR
|インカメラ
|12メガ／F値2.2
|12メガ／F値2.2
|動画撮影
|4K/60fps
／フルHD/240fps（アウト）
4K/60fps
／フルHD/120fps（イン）
|4K HDR/60fps／4K/60fps
／フルHD/240fps（アウト）
4K HDR/30fps／4K/60fps
／フルHD/120fps（イン）
|手ぶれ補正
|○（光学式、広角）
|○（光学式、広角／望遠、
Maxの広角のみセンサーシフト式）
|生体認証
|○（顔）
|○（顔）
|販売キャリア
|ドコモ、au、
ソフトバンク、楽天、
サブブランド、SIMフリー
|ドコモ、au、
ソフトバンク、楽天、
サブブランド、SIMフリー
|5G対応
|サブ6（n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n28
/n38/n40/n41/n66/n71/n77/n78/n79）
|4G対応周波数
|1/2/3/4/5/7/8/11/12/13
/14/17/18/19/20/21/25/26/28
/29/30/32/66/71/34/38/39
/40/41/42/46/48
|4G通信速度
|ギガビット級
（4×4 MIMO）
|ギガビット級
（4×4 MIMO）
|VoLTE
|○
|○
|Wi-Fi
|Wi-Fi 6（2×2 MIMO）
|Wi-Fi 6（2×2 MIMO）
|防水防塵
|○（IP68）
|○（IP68）
|3D Touch
|×
|×
|FeliCa
|○
|○
|SIMサイズ
|nanoSIM＋eSIM
|nanoSIM＋eSIM
|コネクター
|Lightning
|Lightning
|連続再生時間
（ビデオ
／ストリーミング
／音楽）
|15時間
／10時間
／50時間
|17時間
／11時間
／65時間
|17時間
／11時間
／65時間
|20時間
／12時間
／80時間
|ワイヤレス充電
|○（MagSafe、Qi）
|○（MagSafe、Qi）
|カラバリ
|ブラック、ホワイト、
PRODUCT(RED)、グリーン、
ブルー、パープル
|シルバー、グラファイト、
ゴールド、パシフィックブルー
|第1世代
iPhone SE
|第2世代
iPhone SE
|第3世代
iPhone SE
|容量
|16/32/64/128GB
|64/128/256GB
|64/128/256GB
|ディスプレー
|4型液晶
|4.7型液晶
|4.7型液晶
|画面解像度
|1136×640
ドット
|1334×750
ドット
|1334×750
ドット
|画素密度
|326ppi
|326ppi
|326ppi
|コントラスト比
|800:1
|1400:1
|1400:1
|サイズ
|58.6×123.8
×7.6mm
|67.3×138.4
×7.3mm
|67.3×138.4
×7.3mm
|重量
|113g
|148g
|144g
|CPU
|Apple A9
|Apple A13
|Apple A15
|カメラ
|12メガ（広角）
／F値2.2
|12メガ（広角）
／F値1.8
|12メガ（広角）
／F値1.8
|インカメラ
|1.2メガ
／F値2.4
|7メガ
／F値2.2
|7メガ
／F値2.2
|動画撮影
|4K/30fps
／フルHD/60fps
（アウト）、
HD（イン）
|4K/60fps
／フルHD/240fps
（アウト）、
フルHD/30fps
（イン）
|4K/60fps
／フルHD/240fps
（アウト）、
フルHD/30fps
（イン）
|手ぶれ補正
|○
|○（光学式）
|○（光学式）
|生体認証
|○（指紋）
|○（指紋）
|○（指紋）
|販売キャリア
|ドコモ、au、
ソフトバンク、
サブブランド、
SIMフリー
|ドコモ、au、
ソフトバンク、
サブブランド、
楽天、SIMフリー
|ドコモ、au、
ソフトバンク、
サブブランド、
楽天、SIMフリー
|5G対応
|―
|―
|サブ6（n1/n2
/n3/n5/n7
/n8/n12/n20
/n25/n28/n30
/n38/n40/n41
/n48/n66/n77
/n78/n79）
|4G対応周波数
|1/2/3/4/5/7
/8/12/17/18/19
/20/25/26/28
/38/39/40/41
|1/2/3/4/5/7
/8/11/12/13/17
/18/19/20/21/25
/26/28/29/30/32
/66/34/38/39/40
/41/42/46/48
|1/2/3/4/5/7
/8/11/12/13/17
/18/19/20/21/25
/26/28/30/32/66
/34/38/39/40
/41/42/46/48
|最大通信速度
|下り150Mbps
|ギガビット級
（2×2 MIMO）
|2×2 MIMO
|VoLTE
|○
|○
|○
|Wi-Fi
|a/b/g/n/ac
（2.4／5GHz）
|Wi-Fi 6
（2×2 MIMO）
|Wi-Fi 6
（2×2 MIMO）
|防水防塵
|×
|○（IP67）
|○（IP67）
|3D Touch
|×
|×
|×
|FeliCa
|×
|○
|○
|SIMサイズ
|nanoSIM
|nanoSIM＋eSIM
|nanoSIM＋eSIM
(eSIM×2)
|コネクター
|Lightning
|Lightning
|Lightning
|連続再生時間
（ビデオ／音楽）
|13時間
／50時間
|13時間
／40時間
|15時間
／50時間
|ワイヤレス充電
|×
|○（Qi）
|○（Qi）
|カラバリ
|シルバー、ゴールド、スペースグレイ、ローズゴールド
|ブラック、
ホワイト、
PRODUCT RED、
ホワイト
|スターライト、
ミッドナイト、
PRODUCT RED
|iPhone 11
|iPhone 11
Pro
|iPhone 11
Pro Max
|容量
|64/128/256GB
|64/256/512GB
|ディスプレー
|6.1型液晶
|5.8型有機EL
|6.5型有機EL
|画面解像度
|1792×828
ドット
|2436×1125
ドット
|2688×1242
ドット
|画素密度
|326ppi
|458ppi
|コントラスト比
|1400:1
|200万:1
|サイズ
|75.7×150.9
×8.3mm
|71.4×144.0
×8.1mm
|77.8×158.0
×8.1mm
|重量
|194g
|188g
|226g
|CPU
|Apple A13 Bionic
|カメラ
|12メガ（広角）
＋12メガ
（超広角）
／F値1.8、2.4
|12メガ（広角）
＋12メガ（超広角）
＋12メガ（望遠2倍）
／F値1.8、2.4、2.0
|インカメラ
|12メガ／F値2.2
|動画撮影
|4K/60fps／フルHD/240fps（アウト）、
4K/60fps／フルHD/120fps（イン）
|手ぶれ補正
|○（光学式、広角）
|○（光学式、広角／望遠）
|生体認証
|○（顔）
|販売キャリア
|ドコモ、au、ソフトバンク、
サブブランド、SIMフリー
|4G対応周波数
|1/2/3/4/5/7/8/11/12/13
/17/18/19/20/21/25/26/28
/29/30/32/66/34/38/39
/40/41/42/46/48
|最大通信速度
|ギガビット級
（2×2 MIMO）
|ギガビット級
（4×4 MIMO）
|VoLTE
|○
|Wi-Fi
|Wi-Fi 6（2×2 MIMO）
|防水防塵
|○（IP68）
|3D Touch
|×
|FeliCa
|○
|SIMサイズ
|nanoSIM＋eSIM
|コネクター
|Lightning
|連続再生時間
（ビデオ／音楽）
|17時間
／65時間
|18時間
／65時間
|20時間
／80時間
|ワイヤレス充電
|○（Qi）
|カラバリ
|ブラック、
グリーン、
イエロー、
パープル、
PRODUCT RED、
ホワイト
|ゴールド、スペースグレイ、
シルバー、ミッドナイトグリーン
|iPhone XS
|iPhone XS Max
|iPhone XR
|容量
|64/256/512GB
|64/128/256GB
|ディスプレー
|5.8型有機EL
|6.5型有機EL
|6.1型液晶
|画面解像度
|2436×1125
ドット
|2688×1242
ドット
|1792×828
ドット
|画素密度
|458ppi
|326ppi
|コントラスト比
|100万:1
|1400:1
|サイズ
|70.9×143.6
×7.7mm
|77.4×157.5
×7.7mm
|75.7×150.9
×8.3mm
|重量
|177g
|208g
|194g
|CPU
|Apple A12 Bionic
|カメラ
|12メガ×2（広角＋望遠2倍）
／F値1.8、2.4
|12メガ
／F値1.8
|インカメラ
|7メガ／F値2.2
|動画撮影
|4K/60fps、フルHD/240fps、フルHD/60fps（イン）
|手ぶれ補正
|○（光学式）
|生体認証
|○（顔）
|販売キャリア
|ドコモ、au、ソフトバンク、SIMフリー
|4G対応周波数
（ドコモ）
|2.1GHz（1）／1.8GHz（3）／800MHz（19）
／1.5GHz（21）／700MHz（28）／3.5GHz（42）
|4G対応周波数
（au）
|2.1GHz（1）／1.5GHz（11）／800MHz（18）
／700MHz（28）／WiMAX 2+（41）／3.5GHz（42）
|4G対応周波数
（SB）
|2.1GHz（1）／1.8GHz（3）／900MHz（8）
／700MHz（28）／AXGP（41）／3.5GHz（42）
|最大通信速度
|ギガビット級（4×4 MIMO）
|VoLTE
|○
|Wi-Fi
|a/b/g/n/ac MIMO対応（2.4／5GHz）
|防水防塵
|○（IP68）
|○（IP67）
|3D Touch
|○
|×
|FeliCa
|○
|SIMサイズ
|nanoSIM＋eSIM
|コネクター
|Lightning
|通話時間
|20時間
|25時間
|25時間
|ネット利用時間
|12時間
|13時間
|15時間
|連続再生時間
（ビデオ／音楽）
|14時間
／60時間
|15時間
／65時間
|16時間
／65時間
|ワイヤレス充電
|○（Qi）
|カラバリ
|ゴールド、スペースグレイ、シルバー
|イエロー、ホワイト、コーラル、ブラック、ブルー、PRODUCT RED
|iPhone X
|iPhone 8
|iPhone 8 Plus
|容量
|64/256GB
|ディスプレー
|5.8型有機EL
|4.7型液晶
|5.5型液晶
|画面解像度
|2436×1125
ドット
|1334×750
ドット
|1920×1080
ドット
|画素密度
|458ppi
|326ppi
|401ppi
|コントラスト比
|100万:1
|1400:1
|1300:1
|サイズ
|70.9×143.6
×7.7mm
|67.3×138.4
×7.3mm
|78.1×158.4
×7.5mm
|重量
|174g
|148g
|202g
|CPU
|Apple A11 Bionic
|カメラ
|12メガ×2
(広角＋望遠2倍)
／F値1.8、2.4
|12メガ
／F値1.8
|12メガ×2
(広角＋望遠2倍)
／F値1.8、2.8
|インカメラ
|7メガ／F値2.2
|動画撮影
|4K/60fps、フルHD/240fps、フルHD（イン）
|手ぶれ補正
|○（光学式）
|生体認証
|○（顔）
|○（指紋）
|販売キャリア
|ドコモ、au、
ソフトバンク、
SIMフリー
|ドコモ、au、
ソフトバンク、サブブランド、
SIMフリー
|4G対応周波数
（ドコモ）
|2.1GHz（1）／1.8GHz（3）／800MHz（19）
／1.5GHz（21）／700MHz（28）／3.5GHz（42）
|4G対応周波数
（au）
|2.1GHz（1）／1.5GHz（11）／800MHz（18）
／700MHz（28）／WiMAX 2+（41）／3.5GHz（42）
|4G対応周波数
（SB）
|2.1GHz（1）／1.8GHz（3）／900MHz（8）
／700MHz（28）／AXGP（41）／3.5GHz（42）
|最大通信速度
|下り800Mbps
|VoLTE
|○
|Wi-Fi
|a/b/g/n/ac MIMO対応（2.4／5GHz）
|防水防塵
|○
|3D Touch
|○
|FeliCa
|○
|SIMサイズ
|nanoSIM
|コネクター
|Lightning
|通話時間
|21時間
|14時間
|21時間
|ネット利用時間
|12時間
|12時間
|13時間
|連続再生時間
（ビデオ／音楽）
|13時間
／60時間
|13時間
／40時間
|14時間
／60時間
|ワイヤレス充電
|○（Qi）
|カラバリ
|スペースグレイ、シルバー
|ゴールド、シルバー、スペースグレイ、PRODUCT RED
|iPhone 7
|iPhone 7
Plus
|iPhone 6s
|iPhone 6s
Plus
|容量
|32/128/256GB
|16/64/128GB
|ディスプレー
|4.7型液晶
|5.5型液晶
|4.7型液晶
|5.5型液晶
|画面解像度
|1334×750
ドット
|1920×1080
ドット
|1334×750
ドット
|1920×1080
ドット
|画素密度
|326ppi
|401ppi
|326ppi
|401ppi
|コントラスト比
|1400:1
|1300:1
|1400:1
|1300:1
|サイズ
|67.1×138.3
×7.1mm
|77.9×158.2
×7.3mm
|67.1×138.3
×7.1mm
|77.9×158.2
×7.3mm
|重量
|138g
|188g
|143g
|192g
|CPU
|Apple A10 Fusion
|Apple A9
|カメラ
|12メガ
／F値1.8
|12メガ×2
(広角＋望遠2倍)
／F値1.8、2.8
|12メガ／F値2.2
|インカメラ
|7メガ／F値2.2
|5メガ／F値2.2
|動画撮影
|4K/30fps、HD（イン）
|4K/30fps、HD（イン）
|手ぶれ補正
|○（光学式）
|○
|○（光学式）
|生体認証
|○（指紋）
|○（指紋）
|販売キャリア
|ドコモ、au、ソフトバンク、
サブブランド、SIMフリー
|ドコモ、au、ソフトバンク、
サブブランド、SIMフリー
|4G対応周波数
（ドコモ）
|2.1GHz（1）／1.8GHz（3）
／1.5GHz（21）／800MHz（19）
|2.1GHz（1）／1.8GHz（3）
／800MHz（19）
|4G対応周波数
（au）
|2.1GHz（1）／1.5GHz（11）
／800MHz（18）
／WiMAX 2+（41）
|2.1GHz（1）／800MHz（18）
／WiMAX 2+（41）
|4G対応周波数
（SB）
|2.1GHz（1）／1.8GHz（3）
900MHz（8）／AXGP（41）
|2.1GHz（1）／1.8GHz（3）
900MHz（8）／AXGP（41）
|最大通信速度
|下り450Mbps
|下り300Mbps
|VoLTE
|○
|○
|Wi-Fi
|a/b/g/n/ac MIMO対応
（2.4／5GHz）
|a/b/g/n/ac MIMO対応
（2.4／5GHz）
|防水防塵
|○
|×
|3D Touch
|○
|○
|FeliCa
|○
|×
|SIMサイズ
|nanoSIM
|nanoSIM
|コネクター
|Lightning
|Lightning
|通話時間（3G）
|14時間
|21時間
|14時間
|24時間
|連続待受時間
|10日
|16日
|10日
|16日
|ネット利用時間
（3G／LTE）
|12時間
／12時間
|13時間
／13時間
|10時間
／10時間
|12時間
／12時間
|連続再生時間
（ビデオ／音楽）
|13時間
／40時間
|14時間
／60時間
|11時間
／50時間
|14時間
／80時間
|カラバリ
|ローズゴールド、
ゴールド、シルバー、
ブラック、ジェットブラック、
PRODUCT RED
|シルバー、ゴールド、
スペースグレイ、ローズゴールド
|iPhone 6
|iPhone 6
Plus
|iPhone 5s
|容量
|16/64/128GB
|16/64/128GB
|ディスプレー
|4.7型液晶
|5.5型液晶
|4型液晶
|画面解像度
|1334×750
ドット
|1920×1080
ドット
|1136×640
ドット
|画素密度
|326ppi
|401ppi
|326ppi
|コントラスト比
|1400:1
|1300:1
|800:1
|サイズ
|67×138.1
×6.9mm
|77.8×158.1
×7.1mm
|58.6×123.8
×7.6mm
|重量
|129g
|172g
|112g
|CPU
|Apple A8、M8
|A7、M7
|カメラ
|8メガ／F値2.2
|8メガ
／F値2.2
|インカメラ
|1.2メガ／F値2.2
|1.2メガ
／F値2.4
|動画撮影
|フルHD/60fps、
HD（イン）
|フルHD/30fps、
HD（イン）
|手ぶれ補正
|○
|○（光学式）
|○
|生体認証
|○（指紋）
|○（指紋）
|販売キャリア
|ドコモ、au、
ソフトバンク、
SIMフリー
|ドコモ、au、
ソフトバンク、
Y!mobile、
UQ mobile、
SIMフリー
|4G対応周波数
（ドコモ）
|2.1GHz（1）／1.8GHz（3）
／800MHz（19）
|2.1GHz（1）
／1.8GHz（3）
／800MHz（19）
|4G対応周波数
（au）
|2.1GHz（1）／800MHz（18）
／WiMAX 2+（41）
|2.1GHz（1）
／800MHz（18）
|4G対応周波数
（SB）
|2.1GHz（1）／1.8GHz（3）
900MHz（8）／AXGP（41）
|2.1GHz（1）
／1.8GHz（3）
900MHz（8）
|最大通信速度
|下り150Mbps
|下り100Mbps
|VoLTE
|○
|×
|Wi-Fi
|a/b/g/n/ac
（2.4／5GHz）
|a/b/g/n
（2.4／5GHz）
|防水防塵
|×
|×
|3D Touch
|×
|×
|FeliCa
|×
|×
|SIMサイズ
|nanoSIM
|nanoSIM
|コネクター
|Lightning
|Lightning
|通話時間（3G）
|14時間
|24時間
|10時間
|連続待受時間
|10日
|16日
|10日
|ネット利用時間
（3G／LTE）
|10時間
／10時間
|12時間
／12時間
|8時間
／10時間
|連続再生時間
（ビデオ／音楽）
|11時間
／50時間
|14時間
／80時間
|10時間
／40時間
|カラバリ
|シルバー、ゴールド、スペースグレイ
|シルバー、ゴールド、スペースグレイ
|iPhone 5c
|iPhone 5
|iPhone 4S
|iPhone 4
|容量
|16/32GB
|16/32/64GB
|16/32/64GB
|16/32GB
|ディスプレー
|4型液晶
|4型液晶
|3.5型液晶
|3.5型液晶
|画面解像度
|1136×640
ドット
|1136×640
ドット
|960×640
ドット
|960×640
ドット
|画素密度
|326ppi
|326ppi
|326ppi
|326ppi
|コントラスト比
|800:1
|800:1
|800:1
|800:1
|サイズ
|59.2×124.4
×8.97mm
|58.6×123.8
×7.6mm
|58.6×115.2
×9.3mm
|58.6×115.2
×9.3mm
|重量
|132g
|112g
|140g
|137g
|CPU
|A6
|A6
|A5
|A4
|カメラ
|8メガ
／F値2.4
|8メガ
|8メガ
|5メガ
|インカメラ
|1.2メガ
|1.2メガ
|VGA（0.3メガ）
|VGA（0.3メガ）
|動画撮影
|フルHD/30fps、HD（イン）
|フルHD/30fps、
HD（イン）
|フルHD/30fps、
VGA（イン）
|HD/30fps、
VGA（イン）
|手ぶれ補正
|×
|×
|×
|×
|生体認証
|×
|×
|×
|×
|販売キャリア
|ドコモ、au、
ソフトバンク、
SIMフリー
|au、
ソフトバンク
|au、
ソフトバンク
|ソフトバンク
|4G対応周波数
（ドコモ）
|2.1GHz（1）
／1.8GHz（3）
／800MHz（19）
|―
|―
|―
|4G対応周波数
（au）
|2.1GHz（1）
／800MHz（18）
|2.1GHz（1）
|×
|―
|4G対応周波数
（SB）
|2.1GHz（1）
／1.8GHz（3）
／900MHz（8）
|2.1GHz（1）
／1.8GHz（3）
|×
|×
|最大通信速度
|下り100Mbps
|下り100Mbps
|下り14.4Mbps
|下り7.2Mbps
|VoLTE
|×
|×
|×
|×
|Wi-Fi
|a/b/g/n
（2.4／5GHz）
|a/b/g/n
（2.4／5GHz）
|b/g/n
（2.4GHz）
|b/g/n
（2.4GHz）
|防水防塵
|×
|×
|×
|×
|3D Touch
|×
|×
|×
|×
|FeliCa
|×
|×
|×
|×
|SIMサイズ
|nanoSIM
|nanoSIM
|microSIM
|microSIM
|コネクター
|Lightning
|Lightning
|Dock
|Dock
|通話時間（3G）
|10時間
|8時間
|8時間
|7時間
|連続待受時間
|250時間
|225時間
|200時間
|300時間
|ネット利用時間
（3G／LTE）
|8時間
／10時間
|8時間
／8時間
|6時間
／×
|6時間
／×
|連続再生時間
（ビデオ／音楽）
|10時間
／40時間
|10時間
／40時間
|10時間
／40時間
|10時間
／40時間
|カラバリ
|ホワイト、ピンク、イエロー、ブルー、グリーン
|ブラック＆スレート、ホワイト＆シルバー
|ホワイト、ブラック
|ホワイト、ブラック
この連載の記事
-
第14回
Apple【現地レポ】装着感アップ！ 開放型なのにノイキャン搭載「AirPods 4」の実力は十分に満足！
-
第13回
Apple【現地レポ】新Apple Watch Series 10は装着感も快適 画面がより大きく・見やすくなった
-
第12回
iPhone【実機レポ】新iPhone 16 Pro／iPhone 16はケース選びが大事！
-
第11回
iPhoneiPhone 14／15は値下げ！ オトクになった旧機種
-
第10回
iPhoneiOS 18の配信開始は9月16日（月） XS／XR以降で動作するので安心！
-
第9回
iPhone新色はデザートチタニウム！ iPhone 16 Proは画面サイズアップでまさに最強のiPhone
-
第8回
iPhone5分でわかるiPhone 16発表会2024まとめ iPhone 16 Proは画面サイズアップ！
-
第7回
iPhoneiPhone 16／16 Plusは、最新A18チップにカメラコントロール、AI対応、そしてビビッドなカラバリが魅力
-
第6回
Apple10周年を迎えたSeries 10のApple Watchはチタンケースとジェットブラックに注目
-
第5回
AppleAirPods 4がANC搭載で大幅進化！ AirPods Pro 2には聴覚の健康をサポートする機能
- この連載の一覧へ