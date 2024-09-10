iPhone 16／iPhone 16 Proと過去のほぼ全部のiPhoneを詳細表でスペック比較！

iPhone 16シリーズが発表！ カメラコントロールの追加やProモデルの画面大型化など、従来モデルとの違いは多数ある。そこで本記事ではiPhone 16の4モデルを始め、過去のほぼすべてのiPhoneを詳細なスペック表で比較した。

Proモデルの画面が大型化で6.1型／6.7型→6.3型／6.9型に

本体はそれほど大きくなってないが、16 Proは199gとずっしり

まず最大の話題がiPhone 16 Pro／Pro Maxの画面サイズ大型化。従来は標準モデル／Proモデルともに6.1型と6.7型の2タイプだったのが、iPhone 16 Proのみ6.3型と6.9型にサイズアップしている。

ただし、画面の大型化は額縁部分を狭くすることでも達成されており、横幅はともに0.9mm増えただけ。特にiPhone 16 Proは、71.6mmとまずまず持ちやすいサイズに抑えられている。

一方で随分増えたなと感じるのがProモデルの重量。16 Proが199gで、16 Pro Maxが227gと、前モデルからは12gと6gのアップ。16 Proは後述する望遠カメラの性能アップもあるので仕方ない部分もあるのだが、気になる点だ。

外観上での変化では側面のボタン。アクションボタンがiPhone 15 Proに続いて、iPhone 16の標準モデルにも搭載。さらに新機能のカメラコントロールはiPhone 16の標準／Proモデルに一気に採用された。

iPhone 16 Proは光学5倍の望遠レンズを搭載するなど

3つのカメラ全部が進化 標準モデルもマクロ撮影が可に

続いてはカメラ。まず、標準モデルは超広角のF値が2.4から2.2になり、光をより多く取り込めるように。この超広角カメラはマクロ撮影にも対応したとしている。

Proモデルはさらに進化点が多い。まず、iPhone 16 Proに、iPhone 15 Pro Maxで初採用されたテトラプリズム方式の光学5倍望遠レンズが搭載。カメラはiPhone 16 Pro Maxと同等に。また、超広角が48メガと高画素になった。スペック上は48メガと変わらない標準レンズについても、センサーの読み出し速度が高速化されており、48メガでのProRAW／HEIF撮影時のラグが減少しているとのこと。

A18とA18 Proはスペック上はGPUのコア数とUSBの速度に差

Wi-Fi 7をサポート、MagSafeでの充電時に25W対応

チップセットは標準モデルに「A18」、Proモデルに「A18 Pro」を搭載。A18とA18 Proは設計自体が違うのか、選別品なのかは不明だが、とりあえずGPUのコア数は5コアと6コアの差がある。また、USB-Cについても、標準モデルがUSB 2.0相当の480Mbpsなのに対し、Proモデルは10Gbpsと高速で、動画のような大容量ファイルのコピー時に差がハッキリ出るはずだ。

あとはA18の採用による省電力性能アップで、各モデルでバッテリー駆動時間の公称値が向上。MagSafeでのワイヤレス充電は最大25W対応（iPhone 15は15W対応）に。

ネットワーク面では無線LANがWi-Fi 7をサポートしたが、今回も日本向けモデルでミリ波のサポートは無し。SIMスロットもnanoSIM＋eSIMまたはeSIM×2と従来から変わっていない。

iPhone 16 iPhone 16

Plus iPhone 16

Pro iPhone 16

Pro Max 容量 128/256/512GB 128/256/512GB

1TB 256/512GB

1TB ディスプレー 6.1型有機EL 6.7型有機EL 6.3型有機EL

120Hz対応

常時表示 6.9型有機EL

120Hz対応

常時表示 画面解像度 2556×1179

ドット 2796×1290

ドット 2622×1206

ドット 2868×1320

ドット 画素密度 460ppi 460ppi 460ppi 460ppi コントラスト比 200万:1 200万:1 最大輝度 1000ニト（標準）

1600ニト（HDR）

2000ニト（屋外） 1000ニト（標準）

1600ニト（HDR）

2000ニト（屋外） サイズ 71.6×147.6

×7.8mm 77.8×160.9

×7.8mm 71.5×149.6

×8.25mm 77.6×163

×8.25mm 重量 170g 199g 199g 227g CPU A18 A18 Pro カメラ 48メガ（広角）

＋12メガ（超広角）

／F値1.6、2.2 48メガ（広角）

＋48メガ（超広角）

＋12メガ（望遠5倍）

／F値1.78、2.2、2.8

＋LiDAR インカメラ 12メガ／F値1.9 12メガ／F値1.9 動画撮影 4K HDR/60fps／4K/60fps

／フルHD/240fps（アウト）

4K HDR/60fps／4K/60fps

／フルHD/120fps（イン） 4K HDR/120fps／4K/60fps

／フルHD/240fps（アウト）

4K HDR/60fps／4K/60fps

／フルHD/120fps（イン） 手ぶれ補正 ○（広角：センサーシフト光学式） ○（広角／望遠：センサーシフト光学式） 生体認証 ○（顔） ○（顔） 販売キャリア ドコモ、au、

ソフトバンク、楽天、

SIMフリー ドコモ、au、

ソフトバンク、楽天、

SIMフリー 5G対応 サブ6（n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n14/n20/n25/n26/n28/n29/n30

/n38/n40/n41/n48/n53/n66/n70/n71/n75/n76/n77/n78/n79） 4G対応周波数 1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20

/21/25/26/28/29/30/32/66/71

/34/38/39/40/41/42/48/53 4G通信速度 ギガビット級

（4×4 MIMO） ギガビット級

（4×4 MIMO） Wi-Fi Wi-Fi 7（2×2 MIMO） Wi-Fi 7（2×2 MIMO） 防水防塵 ○（IP68） ○（IP68） FeliCa ○ ○ SIMサイズ nanoSIM＋eSIM

（eSIM×2） nanoSIM＋eSIM

（eSIM×2） コネクター USB-C（480Mbps） USB-C（10Gbps） 連続再生時間

（ビデオ

／ストリーミング

／音楽） 22時間

／18時間

／80時間 27時間

／24時間

／100時間 27時間

／22時間

／85時間 33時間

／29時間

／105時間 ワイヤレス充電 ○（25W MagSafe、Qi2） ○（25W MagSafe、Qi2） 急速充電 20W（30分で最大50％） 20W（30分で最大50％） カラバリ ブラック、ホワイト、ピンク、ティール、ウルトラマリン ブラックチタニウム、ホワイトチタニウム、ナチュラルチタニウム、デザートチタニウム

iPhone 15 iPhone 15

Plus iPhone 15

Pro iPhone 15

Pro Max 容量 128/256/512GB 128/256/512GB

1TB 256/512GB

1TB ディスプレー 6.1型有機EL 6.7型有機EL 6.1型有機EL

120Hz対応

常時表示 6.7型有機EL

120Hz対応

常時表示 画面解像度 2556×1179

ドット 2796×1290

ドット 2556×1179

ドット 2796×1290

ドット 画素密度 460ppi 460ppi 460ppi 460ppi コントラスト比 200万:1 200万:1 最大輝度 1000ニト（標準）

1600ニト（HDR）

2000ニト（屋外） 1000ニト（標準）

1600ニト（HDR）

2000ニト（屋外） サイズ 71.6×147.6

×7.8mm 77.8×160.9

×7.8mm 70.6×146.6

×8.25mm 76.7×159.9

×8.25mm 重量 171g 201g 187g 221g CPU A16 Bionic A17 Pro カメラ 48メガ（広角）

＋12メガ（超広角）

／F値1.6、2.4 48メガ（広角）

＋12メガ

（超広角）

＋12メガ

（望遠3倍）

／F値1.78、2.2、2.8

＋LiDAR 48メガ（広角）

＋12メガ

（超広角）

＋12メガ

（望遠5倍）

／F値1.78、2.2、2.8

＋LiDAR インカメラ 12メガ／F値1.9 12メガ／F値1.9 動画撮影 4K HDR/60fps／4K/60fps

／フルHD/240fps（アウト）

4K HDR/60fps／4K/60fps

／フルHD/120fps（イン） 4K HDR/60fps／4K/60fps

／フルHD/240fps（アウト）

4K HDR/60fps／4K/60fps

／フルHD/120fps（イン） 手ぶれ補正 ○（広角：センサーシフト光学式） ○（広角／望遠：光学式、

広角は第2世代センサーシフト式も） 生体認証 ○（顔） ○（顔） 販売キャリア ドコモ、au、

ソフトバンク、楽天、

SIMフリー ドコモ、au、

ソフトバンク、楽天、

SIMフリー 5G対応 サブ6（n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n14/n20/n25/n26/n28/n29/n30

/n38/n40/n41/n48/n53/n66/n70/n71/n77/n78/n79） 4G対応周波数 1/2/3/4/5/7/8/11/12/13/14/17/18/19/20

/21/25/26/28/29/30/32/66/71

/34/38/39/40/41/42/46/48/53 4G通信速度 ギガビット級

（4×4 MIMO） ギガビット級

（4×4 MIMO） Wi-Fi Wi-Fi 6（2×2 MIMO） Wi-Fi 6E（2×2 MIMO） 防水防塵 ○（IP68） ○（IP68） FeliCa ○ ○ SIMサイズ nanoSIM＋eSIM

（eSIM×2） nanoSIM＋eSIM

（eSIM×2） コネクター USB-C（480Mbps） USB-C（10Gbps） 連続再生時間

（ビデオ

／ストリーミング

／音楽） 20時間

／16時間

／80時間 26時間

／20時間

／100時間 23時間

／20時間

／75時間 29時間

／25時間

／95時間 ワイヤレス充電 ○（15W MagSafe、Qi2） ○（15W MagSafe、Qi2） 急速充電 20W（30分で最大50％） 20W（30分で最大50％） カラバリ ブラック、ブルー、グリーン、イエロー、ピンク ブラックチタニウム、ホワイトチタニウム、ブルーチタニウム、ナチュラルチタニウム

iPhone 14 iPhone 14

Plus iPhone 14

Pro iPhone 14

Pro Max 容量 128/256/512GB 128/256/512GB、1TB ディスプレー 6.1型有機EL 6.7型有機EL 6.1型有機EL

120Hz対応

常時表示 6.7型有機EL

120Hz対応

常時表示 画面解像度 2532×1170

ドット 2778×1284

ドット 2556×1179

ドット 2796×1290

ドット 画素密度 460ppi 458ppi 460ppi 460ppi コントラスト比 200万:1 200万:1 最大輝度 800ニト（標準）

1200ニト（HDR） 1000ニト（標準）

1600ニト（HDR）

2000ニト（屋外） サイズ 71.5×146.7

×7.8mm 78.1×160.8

×7.8mm 71.5×147.5

×7.85mm 77.6×160.7

×7.85mm 重量 172g 203g 206g 240g CPU A15 Bionic（5コアGPU） A16 Bionic カメラ 12メガ（広角）

＋12メガ（超広角）

／F値1.5、2.4 48メガ（広角）

＋12メガ（超広角、マクロ）

＋12メガ（望遠3倍）

／F値1.78、2.2、2.8

＋LiDAR インカメラ 12メガ／F値1.9 12メガ／F値1.9 動画撮影 4K HDR/60fps／4K/60fps

／フルHD/240fps（アウト）

4K HDR/60fps／4K/60fps

／フルHD/120fps（イン） 4K HDR/60fps／4K/60fps

／フルHD/240fps（アウト）

4K HDR/60fps／4K/60fps

／フルHD/120fps（イン） 手ぶれ補正 ○（光学式、広角はセンサーシフト式も） ○（光学式：広角／望遠、

広角はセンサーシフト式も） 生体認証 ○（顔） ○（顔） 販売キャリア ドコモ、au、

ソフトバンク、楽天、

SIMフリー ドコモ、au、

ソフトバンク、楽天、

SIMフリー 5G対応 サブ6（n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n14/n20/n25/n26/n28/n29/n30

/n38/n40/n41/n48/n53/n66/n70/n71/n77/n78/n79） 4G対応周波数 1/2/3/4/5/7/8/11/12/13

/14/17/18/19/20/21/25/26/28

/29/30/32/66/71/34/38/39

/40/41/42/46/48/53 4G通信速度 ギガビット級

（4×4 MIMO） ギガビット級

（4×4 MIMO） Wi-Fi Wi-Fi 6（2×2 MIMO） Wi-Fi 6（2×2 MIMO） 防水防塵 ○（IP68） ○（IP68） FeliCa ○ ○ SIMサイズ nanoSIM＋eSIM

（eSIM×2） nanoSIM＋eSIM

（eSIM×2） コネクター Lightning Lightning 連続再生時間

（ビデオ

／ストリーミング

／音楽） 20時間

／16時間

／80時間 26時間

／20時間

／100時間 23時間

／20時間

／75時間 29時間

／25時間

／95時間 ワイヤレス充電 ○（MagSafe、Qi） ○（MagSafe、Qi） 急速充電 20W（30分で最大50％） 20W（30分で最大50％） カラバリ ミッドナイト、パープル、スターライト、PRODUCT(RED)、ブルー スペースブラック、シルバー、ゴールド、ディープパープル

iPhone 13

mini iPhone 13 iPhone 13

Pro iPhone 13

Pro Max 容量 128/256/512GB 128/256/512GB、1TB ディスプレー 5.4型有機EL 6.1型有機EL 6.1型有機EL

120Hz対応 6.7型有機EL

120Hz対応 画面解像度 2340×1080

ドット 2532×1170

ドット 2532×1170

ドット 2778×1284

ドット 画素密度 476ppi 460ppi 460ppi 458ppi コントラスト比 200万:1 200万:1 最大輝度 800ニト（標準）

1200ニト（HDR） 1000ニト（標準）

1200ニト（HDR） サイズ 64.2×131.5

×7.65mm 71.5×146.7

×7.65mm 71.5×146.7

×7.65mm 78.1×160.8

×7.65mm 重量 140g 173g 203g 238g CPU A15 Bionic（4コアGPU） A15 Bionic（5コアGPU） カメラ 12メガ（広角）

＋12メガ（超広角）

／F値1.6、2.4 12メガ（広角）

＋12メガ（超広角）

＋12メガ（望遠3倍）

／F値1.5、1.8、2.8

＋LiDAR インカメラ 12メガ／F値2.2 12メガ／F値2.2 動画撮影 4K HDR/60fps／4K/60fps

／フルHD/240fps（アウト）

4K HDR/60fps／4K/60fps

／フルHD/120fps（イン） 4K HDR/60fps／4K/60fps

／フルHD/240fps（アウト）

4K HDR/60fps／4K/60fps

／フルHD/120fps（イン） 手ぶれ補正 ○（光学式、広角はセンサーシフト式も） ○（光学式：広角／望遠、

広角はセンサーシフト式も） 生体認証 ○（顔） ○（顔） 販売キャリア ドコモ、au、

ソフトバンク、楽天、

SIMフリー ドコモ、au、

ソフトバンク、楽天、

SIMフリー 5G対応 サブ6（n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n28/n29/n30

/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78/n79） 4G対応周波数 1/2/3/4/5/7/8/11/12/13

/14/17/18/19/20/21/25/26/28

/29/30/32/66/71/34/38/39

/40/41/42/46/48 4G通信速度 ギガビット級

（4×4 MIMO） ギガビット級

（4×4 MIMO） Wi-Fi Wi-Fi 6（2×2 MIMO） Wi-Fi 6（2×2 MIMO） 防水防塵 ○（IP68） ○（IP68） FeliCa ○ ○ SIMサイズ nanoSIM＋eSIM

（eSIM×2） nanoSIM＋eSIM

（eSIM×2） コネクター Lightning Lightning 連続再生時間

（ビデオ

／ストリーミング

／音楽） 17時間

／13時間

／55時間 19時間

／15時間

／75時間 22時間

／20時間

／75時間 28時間

／25時間

／95時間 ワイヤレス充電 ○（MagSafe、Qi） ○（MagSafe、Qi） 急速充電 20W（30分で最大50％） 20W（30分で最大50％） カラバリ PRODUCT(RED)、スターライト、

ミッドナイト、ブルー、ピンク、グリーン グラファイト、ゴールド、

シルバー、シエラブルー、アルパイングリーン

iPhone 12

mini iPhone 12 iPhone 12

Pro iPhone 12

Pro Max 容量 64/128/256GB 128/256/512GB ディスプレー 5.4型有機EL 6.1型有機EL 6.1型有機EL 6.7型有機EL 画面解像度 2340×1080

ドット 2532×1170

ドット 2532×1170

ドット 2778×1284

ドット 画素密度 476ppi 460ppi 460ppi 458ppi コントラスト比 200万:1 200万:1 最大輝度 625ニト（標準）

1200ニト（HDR） 800ニト（標準）

1200ニト（HDR） サイズ 64.2×131.5

×7.4mm 71.5×146.7

×7.4mm 71.5×146.7

×7.4mm 78.1×160.8

×7.4mm 重量 133g 162g 187g 226g CPU A14 Bionic A14 Bionic カメラ 12メガ（広角）

＋12メガ（超広角）

／F値1.6、2.4 12メガ（広角）

＋12メガ

（超広角）

＋12メガ

（望遠2倍）

／F値1.6、

2.4、2.0

LiDAR 12メガ（広角）

＋12メガ

（超広角）

＋12メガ

（望遠2.5倍）

／F値1.6、

2.4、2.2

LiDAR インカメラ 12メガ／F値2.2 12メガ／F値2.2 動画撮影 4K/60fps

／フルHD/240fps（アウト）

4K/60fps

／フルHD/120fps（イン） 4K HDR/60fps／4K/60fps

／フルHD/240fps（アウト）

4K HDR/30fps／4K/60fps

／フルHD/120fps（イン） 手ぶれ補正 ○（光学式、広角） ○（光学式、広角／望遠、

Maxの広角のみセンサーシフト式） 生体認証 ○（顔） ○（顔） 販売キャリア ドコモ、au、

ソフトバンク、楽天、

サブブランド、SIMフリー ドコモ、au、

ソフトバンク、楽天、

サブブランド、SIMフリー 5G対応 サブ6（n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n28

/n38/n40/n41/n66/n71/n77/n78/n79） 4G対応周波数 1/2/3/4/5/7/8/11/12/13

/14/17/18/19/20/21/25/26/28

/29/30/32/66/71/34/38/39

/40/41/42/46/48 4G通信速度 ギガビット級

（4×4 MIMO） ギガビット級

（4×4 MIMO） VoLTE ○ ○ Wi-Fi Wi-Fi 6（2×2 MIMO） Wi-Fi 6（2×2 MIMO） 防水防塵 ○（IP68） ○（IP68） 3D Touch × × FeliCa ○ ○ SIMサイズ nanoSIM＋eSIM nanoSIM＋eSIM コネクター Lightning Lightning 連続再生時間

（ビデオ

／ストリーミング

／音楽） 15時間

／10時間

／50時間 17時間

／11時間

／65時間 17時間

／11時間

／65時間 20時間

／12時間

／80時間 ワイヤレス充電 ○（MagSafe、Qi） ○（MagSafe、Qi） カラバリ ブラック、ホワイト、

PRODUCT(RED)、グリーン、

ブルー、パープル シルバー、グラファイト、

ゴールド、パシフィックブルー

第1世代

iPhone SE 第2世代

iPhone SE 第3世代

iPhone SE 容量 16/32/64/128GB 64/128/256GB 64/128/256GB ディスプレー 4型液晶 4.7型液晶 4.7型液晶 画面解像度 1136×640

ドット 1334×750

ドット 1334×750

ドット 画素密度 326ppi 326ppi 326ppi コントラスト比 800:1 1400:1 1400:1 サイズ 58.6×123.8

×7.6mm 67.3×138.4

×7.3mm 67.3×138.4

×7.3mm 重量 113g 148g 144g CPU Apple A9 Apple A13 Apple A15 カメラ 12メガ（広角）

／F値2.2 12メガ（広角）

／F値1.8 12メガ（広角）

／F値1.8 インカメラ 1.2メガ

／F値2.4 7メガ

／F値2.2 7メガ

／F値2.2 動画撮影 4K/30fps

／フルHD/60fps

（アウト）、

HD（イン） 4K/60fps

／フルHD/240fps

（アウト）、

フルHD/30fps

（イン） 4K/60fps

／フルHD/240fps

（アウト）、

フルHD/30fps

（イン） 手ぶれ補正 ○ ○（光学式） ○（光学式） 生体認証 ○（指紋） ○（指紋） ○（指紋） 販売キャリア ドコモ、au、

ソフトバンク、

サブブランド、

SIMフリー ドコモ、au、

ソフトバンク、

サブブランド、

楽天、SIMフリー ドコモ、au、

ソフトバンク、

サブブランド、

楽天、SIMフリー 5G対応 ― ― サブ6（n1/n2

/n3/n5/n7

/n8/n12/n20

/n25/n28/n30

/n38/n40/n41

/n48/n66/n77

/n78/n79） 4G対応周波数 1/2/3/4/5/7

/8/12/17/18/19

/20/25/26/28

/38/39/40/41 1/2/3/4/5/7

/8/11/12/13/17

/18/19/20/21/25

/26/28/29/30/32

/66/34/38/39/40

/41/42/46/48 1/2/3/4/5/7

/8/11/12/13/17

/18/19/20/21/25

/26/28/30/32/66

/34/38/39/40

/41/42/46/48 最大通信速度 下り150Mbps ギガビット級

（2×2 MIMO） 2×2 MIMO VoLTE ○ ○ ○ Wi-Fi a/b/g/n/ac

（2.4／5GHz） Wi-Fi 6

（2×2 MIMO） Wi-Fi 6

（2×2 MIMO） 防水防塵 × ○（IP67） ○（IP67） 3D Touch × × × FeliCa × ○ ○ SIMサイズ nanoSIM nanoSIM＋eSIM nanoSIM＋eSIM

(eSIM×2) コネクター Lightning Lightning Lightning 連続再生時間

（ビデオ／音楽） 13時間

／50時間 13時間

／40時間 15時間

／50時間 ワイヤレス充電 × ○（Qi） ○（Qi） カラバリ シルバー、ゴールド、スペースグレイ、ローズゴールド ブラック、

ホワイト、

PRODUCT RED、

ホワイト スターライト、

ミッドナイト、

PRODUCT RED

iPhone 11 iPhone 11

Pro iPhone 11

Pro Max 容量 64/128/256GB 64/256/512GB ディスプレー 6.1型液晶 5.8型有機EL 6.5型有機EL 画面解像度 1792×828

ドット 2436×1125

ドット 2688×1242

ドット 画素密度 326ppi 458ppi コントラスト比 1400:1 200万:1 サイズ 75.7×150.9

×8.3mm 71.4×144.0

×8.1mm 77.8×158.0

×8.1mm 重量 194g 188g 226g CPU Apple A13 Bionic カメラ 12メガ（広角）

＋12メガ

（超広角）

／F値1.8、2.4 12メガ（広角）

＋12メガ（超広角）

＋12メガ（望遠2倍）

／F値1.8、2.4、2.0 インカメラ 12メガ／F値2.2 動画撮影 4K/60fps／フルHD/240fps（アウト）、

4K/60fps／フルHD/120fps（イン） 手ぶれ補正 ○（光学式、広角） ○（光学式、広角／望遠） 生体認証 ○（顔） 販売キャリア ドコモ、au、ソフトバンク、

サブブランド、SIMフリー 4G対応周波数 1/2/3/4/5/7/8/11/12/13

/17/18/19/20/21/25/26/28

/29/30/32/66/34/38/39

/40/41/42/46/48 最大通信速度 ギガビット級

（2×2 MIMO） ギガビット級

（4×4 MIMO） VoLTE ○ Wi-Fi Wi-Fi 6（2×2 MIMO） 防水防塵 ○（IP68） 3D Touch × FeliCa ○ SIMサイズ nanoSIM＋eSIM コネクター Lightning 連続再生時間

（ビデオ／音楽） 17時間

／65時間 18時間

／65時間 20時間

／80時間 ワイヤレス充電 ○（Qi） カラバリ ブラック、

グリーン、

イエロー、

パープル、

PRODUCT RED、

ホワイト ゴールド、スペースグレイ、

シルバー、ミッドナイトグリーン

iPhone XS iPhone XS Max iPhone XR 容量 64/256/512GB 64/128/256GB ディスプレー 5.8型有機EL 6.5型有機EL 6.1型液晶 画面解像度 2436×1125

ドット 2688×1242

ドット 1792×828

ドット 画素密度 458ppi 326ppi コントラスト比 100万:1 1400:1 サイズ 70.9×143.6

×7.7mm 77.4×157.5

×7.7mm 75.7×150.9

×8.3mm 重量 177g 208g 194g CPU Apple A12 Bionic カメラ 12メガ×2（広角＋望遠2倍）

／F値1.8、2.4 12メガ

／F値1.8 インカメラ 7メガ／F値2.2 動画撮影 4K/60fps、フルHD/240fps、フルHD/60fps（イン） 手ぶれ補正 ○（光学式） 生体認証 ○（顔） 販売キャリア ドコモ、au、ソフトバンク、SIMフリー 4G対応周波数

（ドコモ） 2.1GHz（1）／1.8GHz（3）／800MHz（19）

／1.5GHz（21）／700MHz（28）／3.5GHz（42） 4G対応周波数

（au） 2.1GHz（1）／1.5GHz（11）／800MHz（18）

／700MHz（28）／WiMAX 2+（41）／3.5GHz（42） 4G対応周波数

（SB） 2.1GHz（1）／1.8GHz（3）／900MHz（8）

／700MHz（28）／AXGP（41）／3.5GHz（42） 最大通信速度 ギガビット級（4×4 MIMO） VoLTE ○ Wi-Fi a/b/g/n/ac MIMO対応（2.4／5GHz） 防水防塵 ○（IP68） ○（IP67） 3D Touch ○ × FeliCa ○ SIMサイズ nanoSIM＋eSIM コネクター Lightning 通話時間 20時間 25時間 25時間 ネット利用時間 12時間 13時間 15時間 連続再生時間

（ビデオ／音楽） 14時間

／60時間 15時間

／65時間 16時間

／65時間 ワイヤレス充電 ○（Qi） カラバリ ゴールド、スペースグレイ、シルバー イエロー、ホワイト、コーラル、ブラック、ブルー、PRODUCT RED

iPhone X iPhone 8 iPhone 8 Plus 容量 64/256GB ディスプレー 5.8型有機EL 4.7型液晶 5.5型液晶 画面解像度 2436×1125

ドット 1334×750

ドット 1920×1080

ドット 画素密度 458ppi 326ppi 401ppi コントラスト比 100万:1 1400:1 1300:1 サイズ 70.9×143.6

×7.7mm 67.3×138.4

×7.3mm 78.1×158.4

×7.5mm 重量 174g 148g 202g CPU Apple A11 Bionic カメラ 12メガ×2

(広角＋望遠2倍)

／F値1.8、2.4 12メガ

／F値1.8 12メガ×2

(広角＋望遠2倍)

／F値1.8、2.8 インカメラ 7メガ／F値2.2 動画撮影 4K/60fps、フルHD/240fps、フルHD（イン） 手ぶれ補正 ○（光学式） 生体認証 ○（顔） ○（指紋） 販売キャリア ドコモ、au、

ソフトバンク、

SIMフリー ドコモ、au、

ソフトバンク、サブブランド、

SIMフリー 4G対応周波数

（ドコモ） 2.1GHz（1）／1.8GHz（3）／800MHz（19）

／1.5GHz（21）／700MHz（28）／3.5GHz（42） 4G対応周波数

（au） 2.1GHz（1）／1.5GHz（11）／800MHz（18）

／700MHz（28）／WiMAX 2+（41）／3.5GHz（42） 4G対応周波数

（SB） 2.1GHz（1）／1.8GHz（3）／900MHz（8）

／700MHz（28）／AXGP（41）／3.5GHz（42） 最大通信速度 下り800Mbps VoLTE ○ Wi-Fi a/b/g/n/ac MIMO対応（2.4／5GHz） 防水防塵 ○ 3D Touch ○ FeliCa ○ SIMサイズ nanoSIM コネクター Lightning 通話時間 21時間 14時間 21時間 ネット利用時間 12時間 12時間 13時間 連続再生時間

（ビデオ／音楽） 13時間

／60時間 13時間

／40時間 14時間

／60時間 ワイヤレス充電 ○（Qi） カラバリ スペースグレイ、シルバー ゴールド、シルバー、スペースグレイ、PRODUCT RED

iPhone 7 iPhone 7

Plus iPhone 6s iPhone 6s

Plus 容量 32/128/256GB 16/64/128GB ディスプレー 4.7型液晶 5.5型液晶 4.7型液晶 5.5型液晶 画面解像度 1334×750

ドット 1920×1080

ドット 1334×750

ドット 1920×1080

ドット 画素密度 326ppi 401ppi 326ppi 401ppi コントラスト比 1400:1 1300:1 1400:1 1300:1 サイズ 67.1×138.3

×7.1mm 77.9×158.2

×7.3mm 67.1×138.3

×7.1mm 77.9×158.2

×7.3mm 重量 138g 188g 143g 192g CPU Apple A10 Fusion Apple A9 カメラ 12メガ

／F値1.8 12メガ×2

(広角＋望遠2倍)

／F値1.8、2.8 12メガ／F値2.2 インカメラ 7メガ／F値2.2 5メガ／F値2.2 動画撮影 4K/30fps、HD（イン） 4K/30fps、HD（イン） 手ぶれ補正 ○（光学式） ○ ○（光学式） 生体認証 ○（指紋） ○（指紋） 販売キャリア ドコモ、au、ソフトバンク、

サブブランド、SIMフリー ドコモ、au、ソフトバンク、

サブブランド、SIMフリー 4G対応周波数

（ドコモ） 2.1GHz（1）／1.8GHz（3）

／1.5GHz（21）／800MHz（19） 2.1GHz（1）／1.8GHz（3）

／800MHz（19） 4G対応周波数

（au） 2.1GHz（1）／1.5GHz（11）

／800MHz（18）

／WiMAX 2+（41） 2.1GHz（1）／800MHz（18）

／WiMAX 2+（41） 4G対応周波数

（SB） 2.1GHz（1）／1.8GHz（3）

900MHz（8）／AXGP（41） 2.1GHz（1）／1.8GHz（3）

900MHz（8）／AXGP（41） 最大通信速度 下り450Mbps 下り300Mbps VoLTE ○ ○ Wi-Fi a/b/g/n/ac MIMO対応

（2.4／5GHz） a/b/g/n/ac MIMO対応

（2.4／5GHz） 防水防塵 ○ × 3D Touch ○ ○ FeliCa ○ × SIMサイズ nanoSIM nanoSIM コネクター Lightning Lightning 通話時間（3G） 14時間 21時間 14時間 24時間 連続待受時間 10日 16日 10日 16日 ネット利用時間

（3G／LTE） 12時間

／12時間 13時間

／13時間 10時間

／10時間 12時間

／12時間 連続再生時間

（ビデオ／音楽） 13時間

／40時間 14時間

／60時間 11時間

／50時間 14時間

／80時間 カラバリ ローズゴールド、

ゴールド、シルバー、

ブラック、ジェットブラック、

PRODUCT RED シルバー、ゴールド、

スペースグレイ、ローズゴールド

iPhone 6 iPhone 6

Plus iPhone 5s 容量 16/64/128GB 16/64/128GB ディスプレー 4.7型液晶 5.5型液晶 4型液晶 画面解像度 1334×750

ドット 1920×1080

ドット 1136×640

ドット 画素密度 326ppi 401ppi 326ppi コントラスト比 1400:1 1300:1 800:1 サイズ 67×138.1

×6.9mm 77.8×158.1

×7.1mm 58.6×123.8

×7.6mm 重量 129g 172g 112g CPU Apple A8、M8 A7、M7 カメラ 8メガ／F値2.2 8メガ

／F値2.2 インカメラ 1.2メガ／F値2.2 1.2メガ

／F値2.4 動画撮影 フルHD/60fps、

HD（イン） フルHD/30fps、

HD（イン） 手ぶれ補正 ○ ○（光学式） ○ 生体認証 ○（指紋） ○（指紋） 販売キャリア ドコモ、au、

ソフトバンク、

SIMフリー ドコモ、au、

ソフトバンク、

Y!mobile、

UQ mobile、

SIMフリー 4G対応周波数

（ドコモ） 2.1GHz（1）／1.8GHz（3）

／800MHz（19） 2.1GHz（1）

／1.8GHz（3）

／800MHz（19） 4G対応周波数

（au） 2.1GHz（1）／800MHz（18）

／WiMAX 2+（41） 2.1GHz（1）

／800MHz（18） 4G対応周波数

（SB） 2.1GHz（1）／1.8GHz（3）

900MHz（8）／AXGP（41） 2.1GHz（1）

／1.8GHz（3）

900MHz（8） 最大通信速度 下り150Mbps 下り100Mbps VoLTE ○ × Wi-Fi a/b/g/n/ac

（2.4／5GHz） a/b/g/n

（2.4／5GHz） 防水防塵 × × 3D Touch × × FeliCa × × SIMサイズ nanoSIM nanoSIM コネクター Lightning Lightning 通話時間（3G） 14時間 24時間 10時間 連続待受時間 10日 16日 10日 ネット利用時間

（3G／LTE） 10時間

／10時間 12時間

／12時間 8時間

／10時間 連続再生時間

（ビデオ／音楽） 11時間

／50時間 14時間

／80時間 10時間

／40時間 カラバリ シルバー、ゴールド、スペースグレイ シルバー、ゴールド、スペースグレイ