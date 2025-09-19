ついに発売のiPhone 17／Airはこんな色が用意されている！ さてどれを選ぶ？

今年もiPhoneの新機種が発売！ 超薄型のAirも含めて、4モデル登場した新iPhoneは魅力的なカラーが揃っています。どんな色が用意されているのか、あらためて整理しました。

標準モデルのiPhone 17はラベンダー／ミストブルー／ブラック／ホワイト／セージの5色

ビビッドな14、淡い色の15、濃い色寄りの16と来て、再び淡い色系に戻った今年のiPhone 17は、ラベンダー、ミストブルー、ブラック、ホワイト、セージの5色。

メインカラー的に扱われているのはラベンダーですが、緑系のセージも魅力的。このセージとはハーブの一種とのこと。

アルミ削り出しになったiPhone 17 Pro／Pro Maxはディープブルー／コズミックオレンジ／シルバーの3色

iPhone 15 Pro／16 Proのチタンフレームから、アルミ削り出しの一体型筐体に変更されたiPhone 17 Proは、ディープブルー、コズミックオレンジ、シルバーの3色。

やはりコズミックオレンジのインパクトが大きいものの、さすがに目立ちまくりな感もある!? アップル側のアピールも押し出し強めで、これまでの高級路線からは若干の路線変更された感じがあります。

5.6mmの超薄モデル、iPhone Airはスカイブルー／ライトゴールド／クラウドホワイト／スペースブラックの4色

厚さ5.6mmの超絶薄型のiPhone Airにはスカイブルー、ライトゴールド、クラウドホワイト、スペースブラックの4色。こちらはシンプルさを強調するカラーで揃えられています。なお、フレームはチタン。

メインカラーとして扱われているのはMacBook Airと共通のスカイブルーですが、シンプルすぎる感もあるところが逆に魅力的なクラウドホワイトも気になるところですね！

