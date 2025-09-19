このページの本文へ

iPhone 17徹底特集！ 5.6mmと驚異の超薄型iPhone Airに、これは買いなiPhone 17と注目点多数 第51回

ついに発売のiPhone 17／Airはこんな色が用意されている！ さてどれを選ぶ？

2025年09月19日 11時45分更新

文● オカモト／ASCII

　今年もiPhoneの新機種が発売！　超薄型のAirも含めて、4モデル登場した新iPhoneは魅力的なカラーが揃っています。どんな色が用意されているのか、あらためて整理しました。

標準モデルのiPhone 17はラベンダー／ミストブルー／ブラック／ホワイト／セージの5色

　ビビッドな14、淡い色の15、濃い色寄りの16と来て、再び淡い色系に戻った今年のiPhone 17は、ラベンダー、ミストブルー、ブラック、ホワイト、セージの5色。

iPhone

淡い色系の5色が揃ったiPhone 17

　メインカラー的に扱われているのはラベンダーですが、緑系のセージも魅力的。このセージとはハーブの一種とのこと。

iPhone

基本の白黒以外ではラベンダーが人気になりそう？

アルミ削り出しになったiPhone 17 Pro／Pro Maxはディープブルー／コズミックオレンジ／シルバーの3色

　iPhone 15 Pro／16 Proのチタンフレームから、アルミ削り出しの一体型筐体に変更されたiPhone 17 Proは、ディープブルー、コズミックオレンジ、シルバーの3色。

iPhone

ちょっとマッチョな感もある今年のProモデル

　やはりコズミックオレンジのインパクトが大きいものの、さすがに目立ちまくりな感もある!?　アップル側のアピールも押し出し強めで、これまでの高級路線からは若干の路線変更された感じがあります。

iPhone

iPhone 17 Pro（左）とiPhone 17（右）

iPhone

アップルの打ち出し方もなんかちょっと変化が加わった感じも

5.6mmの超薄モデル、iPhone Airはスカイブルー／ライトゴールド／クラウドホワイト／スペースブラックの4色

　厚さ5.6mmの超絶薄型のiPhone Airにはスカイブルー、ライトゴールド、クラウドホワイト、スペースブラックの4色。こちらはシンプルさを強調するカラーで揃えられています。なお、フレームはチタン。

iPhone

とにかくシンプルなiPhone Air

iPhone

やっぱりとにかく薄いです！

　メインカラーとして扱われているのはMacBook Airと共通のスカイブルーですが、シンプルすぎる感もあるところが逆に魅力的なクラウドホワイトも気になるところですね！

　色以外のiPhone 17／Airの新機能や、詳しいスペックを知りたい人は以下の記事もチェックしてください！

●5分でわかるiPhone 17／Air新機能まとめ　価格に色、カメラ、eSIM、iPhone 16との違いを全紹介！
●iPhone Air＆iPhone 17／17 Proと過去のほぼ全部のiPhoneを詳細表でスペック比較！

