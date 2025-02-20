【詳細表でわかる】iPhone 16eとiPhone 14/15/16/SEを詳しくスペック比較

長らくウワサの廉価版iPhoneはiPhone 16eとして登場！ 上位モデルと同じ最新CPUのA18を搭載する一方、カメラが1つだったりと違いはいろいろ。そこで本記事では、iPhone 14/15/16の各標準モデルや歴代iPhone SEとを詳細スペック表で比較した。

外観やサイズから、iPhone 14ベースなのは明らか

カメラは1つになったが、4800万画素と性能はいい

まずはスペック表から一目でわかるのが、iPhone 16eはiPhone 14をベースにしている点。Face ID／フロントカメラ部分がノッチになっているだけでなく、6.1型有機ELの解像度や本体サイズなども、ほぼそのまま継承している。基本的には、iPhone 14のCPUが16と同じになり、端子がLightningからUSB-Cに、カメラが1つになったものと考えてOKだ。

もちろん細かく見ていくと違いはいろいろある。まずはカメラ。数こそは1つになったものの、iPhone 15や16と同じく、4800万画素の高画素タイプになり（iPhone 14は1200万画素）、センサーの中央部分のみを使う、画質を落とさない2倍望遠撮影が可能になった。

この2倍望遠は食事の写真を撮るときなど（自分の影が入りにくくなる）、用途次第でいい写真が残せるようになる。どんどん活用して、上手に使いこなしてほしい。ただ、上位モデルのセンサーシフト式の光学手ぶれ補正はないようだ（通常のレンズシフト式手ぶれ補正？）。

バッテリー駆動時間の長さもうれしい

アクションボタンも上位モデルに続いて用意されている

バッテリー駆動時間も大きな進化点。ビデオ再生で最長26時間動作が可能。PlusやPro Maxなどの大型モデルではより長い時間になっているが、それは本体が大きいのだから当然のこと。バッテリー167gと軽い本体なのにこの時間はうれしい限り。

また、iPhone 15 Pro／Pro Maxで初採用となり、iPhone 16／16 Proの4モデルにも搭載されているアクションボタンも用意されている（カメラコントロールは無し）。

アップル独自開発の5Gモデムの採用はやや気になる点

MagSafe非対応は正直なところ残念だ

一方で機能面でやや気になる部分。まず、無線LANはWi-Fi 6止まり。ただ、これは大きな問題ではないだろう。5Gモデムはアップル独自開発の「C1」を初採用。実績をしっかり積んだクアルコム製チップからの移行だけに登場初期は接続性の部分でどうなるか、まったく不安がないとは言い切れない。

もう1つ大きいのが、MagSafe非対応になった点（ワイヤレス充電自体は対応）。MagSafeのエコシステムは純正品以外にも広がりを見せるようになってきただけに正直残念だ。

iPhone 16e iPhone 16 iPhone 15 iPhone 14 容量 128/256/512GB 128/256/512GB 128/256/512GB 128/256/512GB ディスプレー 6.1型有機EL 6.1型有機EL 6.1型有機EL 6.1型有機EL 画面解像度 2532×1170

ドット 2556×1179

ドット 2556×1179

ドット 2532×1170

ドット 画素密度 460ppi 460ppi 460ppi 460ppi コントラスト比 200万:1 200万:1 200万:1 200万:1 最大輝度 800ニト

1200ニト(HDR) 1000ニト

1600ニト(HDR)

2000ニト(屋外) 1000ニト

1600ニト(HDR)

2000ニト(屋外) 800ニト

1200ニト(HDR) Dynamic Island × ○ ○ × サイズ 71.5×146.7

×7.8mm 71.6×147.6

×7.8mm 71.6×147.6

×7.8mm 71.5×146.7

×7.8mm 重量 167g 170g 171g 172g CPU A18 A18 A16 Bionic A15 Bionic Apple Intelligence ○ ○ × × カメラ 48メガ(広角)

／F値1.6 48メガ(広角)

＋12メガ

(超広角)

／F値1.6、2.2 48メガ(広角)

＋12メガ

(超広角)

／F値1.6、2.4 12メガ(広角)

＋12メガ

(超広角)

／F値1.5、2.4 インカメラ 12メガ

／F値1.9 12メガ

／F値1.9 12メガ

／F値1.9 12メガ

／F値1.9 動画撮影 4K HDR/60fps

／4K/60fps

／フルHD/240fps

(アウト)

4K HDR/60fps

／4K/60fps

／フルHD/120fps

(イン) 4K HDR/60fps

／4K/60fps

／フルHD/240fps

(アウト)

4K HDR/60fps

／4K/60fps

／フルHD/120fps

(イン) 4K HDR/60fps

／4K/60fps

／フルHD/240fps

(アウト)

4K HDR/60fps

／4K/60fps

／フルHD/120fps

(イン) 4K HDR/60fps

／4K/60fps

／フルHD/240fps

(アウト)

4K HDR/60fps

／4K/60fps

／フルHD/120fps

(イン) 手ぶれ補正 ○(光学式) ○(広角：センサーシフト光学式) 生体認証 ○(顔) ○(顔) ○(顔) ○(顔) 5G対応 サブ6

（n1/n2/n3

/n5/n7/n8

/n12/n20/n25

/n26/n28/n30

/n38/n40/n41

/n48/n53/n66

/n70/n75/n76

/n77/n78/n79） サブ6（n1/n2/n3/n5/n7

/n8/n12/n14/n20/n25

/n26/n28/n29/n30/n38

/n40/n41/n48/n53/n66

/n70/n71/n75/n76

/n77/n78/n79） サブ6

（n1/n2/n3

/n5/n7/n8

/n12/n14/n20

/n25/n26/n28

/n29/n30/n38

/n40/n41/n48

/n53/n66/n70

/n71/n77

/n78/n79） 4G対応周波数 1/2/3/4

/5/7/8/12

/13/17/18/19/

20/25/26/28

/30/32/66/34

/38/39/40

/41/42/48/53 1/2/3/4/5

/7/8/11/12/13

/14/17/18/19

/20/21/25/26

/28/29/30/32

/66/71/34

/38/39/40

/41/42/48/53 1/2/3/4/5/7/8/11

/12/13/14/17/18/19

/20/21/25/26/28/29

/30/32/66/71/34/38

/39/40/41/42

/46/48/53 最大通信速度 ギガビット級

(4×4 MIMO) ギガビット級

(4×4 MIMO) ギガビット級

(4×4 MIMO) ギガビット級

(4×4 MIMO) Wi-Fi Wi-Fi 6

(2×2 MIMO) Wi-Fi 7

(2×2 MIMO) Wi-Fi 6

(2×2 MIMO) Wi-Fi 6

(2×2 MIMO) 防水防塵 ○(IP68) ○(IP68) ○(IP68) ○(IP68) FeliCa ○ ○ ○ ○ SIMサイズ nanoSIM＋eSIM

(eSIM×2) nanoSIM＋eSIM

(eSIM×2) nanoSIM＋eSIM

(eSIM×2) nanoSIM＋eSIM

(eSIM×2) コネクター USB-C

(480Mbps) USB-C

(480Mbps) USB-C

(480Mbps) Lightning アクションボタン ○ ○ × × カメラコントロール × ○ × × 連続再生時間

（ビデオ／ストリーミング/音楽） 26時間

／21時間

／90時間 22時間

／18時間

／80時間 20時間

／16時間

／80時間 20時間

／16時間

／80時間 ワイヤレス充電 ○(Qi) ○(25W MagSafe、Qi2) ○(15W MagSafe、Qi2) ○(15W MagSafe、Qi2) 急速充電 20W(30分で最大50％) カラバリ ブラック、ホワイト ブラック、ホワイト、ピンク、ティール、ウルトラマリン ブラック、ブルー、グリーン、イエロー、ピンク ミッドナイト、パープル、スターライト、PRODUCT

(RED)、ブルー