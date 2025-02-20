iPhone 16e特集 最新CPU搭載の高性能で10万円切りは超コスパ 第5回
【詳細表でわかる】iPhone 16eとiPhone 14/15/16/SEを詳しくスペック比較
2025年02月20日 09時00分更新
長らくウワサの廉価版iPhoneはiPhone 16eとして登場！ 上位モデルと同じ最新CPUのA18を搭載する一方、カメラが1つだったりと違いはいろいろ。そこで本記事では、iPhone 14/15/16の各標準モデルや歴代iPhone SEとを詳細スペック表で比較した。
外観やサイズから、iPhone 14ベースなのは明らか
カメラは1つになったが、4800万画素と性能はいい
まずはスペック表から一目でわかるのが、iPhone 16eはiPhone 14をベースにしている点。Face ID／フロントカメラ部分がノッチになっているだけでなく、6.1型有機ELの解像度や本体サイズなども、ほぼそのまま継承している。基本的には、iPhone 14のCPUが16と同じになり、端子がLightningからUSB-Cに、カメラが1つになったものと考えてOKだ。
もちろん細かく見ていくと違いはいろいろある。まずはカメラ。数こそは1つになったものの、iPhone 15や16と同じく、4800万画素の高画素タイプになり（iPhone 14は1200万画素）、センサーの中央部分のみを使う、画質を落とさない2倍望遠撮影が可能になった。
この2倍望遠は食事の写真を撮るときなど（自分の影が入りにくくなる）、用途次第でいい写真が残せるようになる。どんどん活用して、上手に使いこなしてほしい。ただ、上位モデルのセンサーシフト式の光学手ぶれ補正はないようだ（通常のレンズシフト式手ぶれ補正？）。
バッテリー駆動時間の長さもうれしい
アクションボタンも上位モデルに続いて用意されている
バッテリー駆動時間も大きな進化点。ビデオ再生で最長26時間動作が可能。PlusやPro Maxなどの大型モデルではより長い時間になっているが、それは本体が大きいのだから当然のこと。バッテリー167gと軽い本体なのにこの時間はうれしい限り。
また、iPhone 15 Pro／Pro Maxで初採用となり、iPhone 16／16 Proの4モデルにも搭載されているアクションボタンも用意されている（カメラコントロールは無し）。
アップル独自開発の5Gモデムの採用はやや気になる点
MagSafe非対応は正直なところ残念だ
一方で機能面でやや気になる部分。まず、無線LANはWi-Fi 6止まり。ただ、これは大きな問題ではないだろう。5Gモデムはアップル独自開発の「C1」を初採用。実績をしっかり積んだクアルコム製チップからの移行だけに登場初期は接続性の部分でどうなるか、まったく不安がないとは言い切れない。
もう1つ大きいのが、MagSafe非対応になった点（ワイヤレス充電自体は対応）。MagSafeのエコシステムは純正品以外にも広がりを見せるようになってきただけに正直残念だ。
|iPhone 16e
|iPhone 16
|iPhone 15
|iPhone 14
|容量
|128/256/512GB
|128/256/512GB
|128/256/512GB
|128/256/512GB
|ディスプレー
|6.1型有機EL
|6.1型有機EL
|6.1型有機EL
|6.1型有機EL
|画面解像度
|2532×1170
ドット
|2556×1179
ドット
|2556×1179
ドット
|2532×1170
ドット
|画素密度
|460ppi
|460ppi
|460ppi
|460ppi
|コントラスト比
|200万:1
|200万:1
|200万:1
|200万:1
|最大輝度
|800ニト
1200ニト(HDR)
|1000ニト
1600ニト(HDR)
2000ニト(屋外)
|1000ニト
1600ニト(HDR)
2000ニト(屋外)
|800ニト
1200ニト(HDR)
|Dynamic Island
|×
|○
|○
|×
|サイズ
|71.5×146.7
×7.8mm
|71.6×147.6
×7.8mm
|71.6×147.6
×7.8mm
|71.5×146.7
×7.8mm
|重量
|167g
|170g
|171g
|172g
|CPU
|A18
|A18
|A16 Bionic
|A15 Bionic
|Apple Intelligence
|○
|○
|×
|×
|カメラ
|48メガ(広角)
／F値1.6
|48メガ(広角)
＋12メガ
(超広角)
／F値1.6、2.2
|48メガ(広角)
＋12メガ
(超広角)
／F値1.6、2.4
|12メガ(広角)
＋12メガ
(超広角)
／F値1.5、2.4
|インカメラ
|12メガ
／F値1.9
|12メガ
／F値1.9
|12メガ
／F値1.9
|12メガ
／F値1.9
|動画撮影
|4K HDR/60fps
／4K/60fps
／フルHD/240fps
(アウト)
4K HDR/60fps
／4K/60fps
／フルHD/120fps
(イン)
|4K HDR/60fps
／4K/60fps
／フルHD/240fps
(アウト)
4K HDR/60fps
／4K/60fps
／フルHD/120fps
(イン)
|4K HDR/60fps
／4K/60fps
／フルHD/240fps
(アウト)
4K HDR/60fps
／4K/60fps
／フルHD/120fps
(イン)
|4K HDR/60fps
／4K/60fps
／フルHD/240fps
(アウト)
4K HDR/60fps
／4K/60fps
／フルHD/120fps
(イン)
|手ぶれ補正
|○(光学式)
|○(広角：センサーシフト光学式)
|生体認証
|○(顔)
|○(顔)
|○(顔)
|○(顔)
|5G対応
|サブ6
（n1/n2/n3
/n5/n7/n8
/n12/n20/n25
/n26/n28/n30
/n38/n40/n41
/n48/n53/n66
/n70/n75/n76
/n77/n78/n79）
|サブ6（n1/n2/n3/n5/n7
/n8/n12/n14/n20/n25
/n26/n28/n29/n30/n38
/n40/n41/n48/n53/n66
/n70/n71/n75/n76
/n77/n78/n79）
|サブ6
（n1/n2/n3
/n5/n7/n8
/n12/n14/n20
/n25/n26/n28
/n29/n30/n38
/n40/n41/n48
/n53/n66/n70
/n71/n77
/n78/n79）
|4G対応周波数
|1/2/3/4
/5/7/8/12
/13/17/18/19/
20/25/26/28
/30/32/66/34
/38/39/40
/41/42/48/53
|1/2/3/4/5
/7/8/11/12/13
/14/17/18/19
/20/21/25/26
/28/29/30/32
/66/71/34
/38/39/40
/41/42/48/53
|1/2/3/4/5/7/8/11
/12/13/14/17/18/19
/20/21/25/26/28/29
/30/32/66/71/34/38
/39/40/41/42
/46/48/53
|最大通信速度
|ギガビット級
(4×4 MIMO)
|ギガビット級
(4×4 MIMO)
|ギガビット級
(4×4 MIMO)
|ギガビット級
(4×4 MIMO)
|Wi-Fi
|Wi-Fi 6
(2×2 MIMO)
|Wi-Fi 7
(2×2 MIMO)
|Wi-Fi 6
(2×2 MIMO)
|Wi-Fi 6
(2×2 MIMO)
|防水防塵
|○(IP68)
|○(IP68)
|○(IP68)
|○(IP68)
|FeliCa
|○
|○
|○
|○
|SIMサイズ
|nanoSIM＋eSIM
(eSIM×2)
|nanoSIM＋eSIM
(eSIM×2)
|nanoSIM＋eSIM
(eSIM×2)
|nanoSIM＋eSIM
(eSIM×2)
|コネクター
|USB-C
(480Mbps)
|USB-C
(480Mbps)
|USB-C
(480Mbps)
|Lightning
|アクションボタン
|○
|○
|×
|×
|カメラコントロール
|×
|○
|×
|×
|連続再生時間
（ビデオ／ストリーミング/音楽）
|26時間
／21時間
／90時間
|22時間
／18時間
／80時間
|20時間
／16時間
／80時間
|20時間
／16時間
／80時間
|ワイヤレス充電
|○(Qi)
|○(25W MagSafe、Qi2)
|○(15W MagSafe、Qi2)
|○(15W MagSafe、Qi2)
|急速充電
|20W(30分で最大50％)
|カラバリ
|ブラック、ホワイト
|ブラック、ホワイト、ピンク、ティール、ウルトラマリン
|ブラック、ブルー、グリーン、イエロー、ピンク
|ミッドナイト、パープル、スターライト、PRODUCT
(RED)、ブルー
|iPhone 16e
|第1世代
iPhone SE
|第2世代
iPhone SE
|第3世代
iPhone SE
|容量
|128/256/512GB
|16/32/64/128GB
|64/128/256GB
|64/128/256GB
|ディスプレー
|6.1型有機EL
|4型液晶
|4.7型液晶
|4.7型液晶
|画面解像度
|2532×1170
ドット
|1136×640
ドット
|1334×750
ドット
|1334×750
ドット
|画素密度
|460ppi
|326ppi
|326ppi
|326ppi
|コントラスト比
|200万:1
|800:1
|1400:1
|1400:1
|最大輝度
|800ニト
1200ニト(HDR)
|500ニト
|625ニト
|625ニト
|サイズ
|71.5×146.7
×7.8mm
|58.6×123.8
×7.6mm
|67.3×138.4
×7.3mm
|67.3×138.4
×7.3mm
|重量
|167g
|113g
|148g
|144g
|CPU
|A18
|Apple A9
|Apple A13
|Apple A15
|Apple Intelligence
|○
|×
|×
|×
|カメラ
|48メガ(広角)
／F値1.6
|12メガ(広角)
／F値2.2
|12メガ(広角)
／F値1.8
|12メガ(広角)
／F値1.8
|インカメラ
|12メガ
／F値1.9
|1.2メガ
／F値2.4
|7メガ
／F値2.2
|7メガ
／F値2.2
|動画撮影
|4K HDR/60fps
／4K/60fps
／フルHD/240fps
(アウト)
4K HDR/60fps
／4K/60fps
／フルHD/120fps
(イン)
|4K/30fps
／フルHD/60fps
（アウト）、
HD（イン）
|4K/60fps
／フルHD/240fps
（アウト）、
フルHD/30fps
（イン）
|4K/60fps
／フルHD/240fps
（アウト）、
フルHD/30fps
（イン）
|手ぶれ補正
|○（光学式）
|○
|○（光学式）
|○（光学式）
|生体認証
|○(顔)
|○（指紋）
|○（指紋）
|○（指紋）
|5G対応
|サブ6
（n1/n2/n3
/n5/n7/n8
/n12/n20/n25
/n26/n28/n30
/n38/n40/n41
/n48/n53/n66
/n70/n75/n76
/n77/n78/n79）
|―
|―
|サブ6（n1/n2
/n3/n5/n7
/n8/n12/n20
/n25/n28/n30
/n38/n40/n41
/n48/n66/n77
/n78/n79）
|4G対応周波数
|1/2/3/4
/5/7/8/12
/13/17/18/19/
20/25/26/28
/30/32/66/34
/38/39/40
/41/42/48/53
|1/2/3/4
/5/7/8/12
/17/18/19
/20/25/26/28
/38/39/40/41
|1/2/3/4
/5/7/8/11
/12/13/17/18
/19/20/21/25
/26/28/29/30
/32/66/34/38
/39/40/41
/42/46/48
|1/2/3/4
/5/7/8/11
/12/13/17/18
/19/20/21/25
/26/28/30/32
/66/34/38/39
/40/41/42
/46/48
|最大通信速度
|ギガビット級
(4×4 MIMO)
|下り150Mbps
|ギガビット級
(2×2 MIMO)
|2×2 MIMO
|Wi-Fi
|Wi-Fi 6
(2×2 MIMO)
|a/b/g/n/ac
(2.4／5GHz)
|Wi-Fi 6
(2×2 MIMO)
|Wi-Fi 6
(2×2 MIMO)
|防水防塵
|○(IP68)
|×
|○（IP67）
|○（IP67）
|FeliCa
|○
|×
|○
|○
|SIMサイズ
|nanoSIM＋eSIM
(eSIM×2)
|nanoSIM
|nanoSIM＋eSIM
|nanoSIM＋eSIM
(eSIM×2)
|コネクター
|USB-C
(480Mbps)
|Lightning
|Lightning
|Lightning
|連続再生時間
（ビデオ／ストリーミング/音楽）
|26時間
／21時間
／90時間
|13時間
――
／50時間
|13時間
／8時間
／40時間
|15時間
／10時間
／50時間
|ワイヤレス充電
|○（Qi）
|×
|○（Qi）
|○（Qi）
|カラバリ
|ブラック、ホワイト
|シルバー、ゴールド、スペースグレイ、ローズゴールド
|ブラック、
ホワイト、
PRODUCT RED、
ホワイト
|スターライト、
ミッドナイト、
PRODUCT RED
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