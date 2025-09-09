Switch 2版「スター・ウォーズ 無法者たち」開発者がキーカード採用の理由を明かす「ゲームカードでは品質目標に達しないから」

ユービーアイソフトは9月4日、Nintendo Switch 2版「スター・ウォーズ 無法者たち」を発売した。価格は7150円と、ほかのプラットフォームより少し安価となっている。

本作の主人公は、兵士でもなければフォースとライトセーバーを操るジェダイでもない。裏社会を生きる「アウトロー（悪党）」が主役の「スター・ウォーズ」ゲームだ。オープンワールドのフィールドは作り込まれていると好評で、“ステルス”を楽しむユーザーに好まれている。

そんな本作のゲームエンジン「Snowdrop」の開発者Rob Bantin氏が、Switch 2版のパッケージでゲームカードではなくキーカードを採用した理由をSNSのBlueskyにて報告。「ゲームカードでは品質目標に達しないから」と説明した。

本作はオープンワールドのゲーム体験を構築するにあたり、読み込み速度が重要となる。その際、ゲームカードでは目標とする品質に達しなかったため、Switch 2のSSDにあらかじめデータをインストールしておくキーカード方式を採用したとのこと。

また、「本作が最初からSwitch 2向けに開発されていれば違ったかもしれない」とも触れており、他機種版からの移植も一朝一夕とはいかないことがうかがえる。

なお、ASCIIでは2024年8月30日に発売されたPC版のレビュー記事も掲載中。ゲーム内容が気になっている人はこちらもチェックしてほしい。

【ゲーム情報】

タイトル：スター・ウォーズ 無法者たち

ジャンル：アクションアドベンチャー

販売：ユービーアイソフト

プラットフォーム：Xbox Series X|S／PlayStation 5／Nintendo Switch 2／PC（Ubisoft Connect／Epic Games Store／Steam）

発売日：

XSX|S／PS5／PC：発売中（2024年8月30日）

Switch 2：発売中（2025年9月4日）

価格：

Switch 2：7150円（パッケージ版／ダウンロード版）

PS5／PCスタンダードエディション：9790円（パッケージ版／ダウンロード版）

XSX|Sスダンダードエディション：9800円（ダウンロード版）

ゴールドエディション：1万5400円（パッケージ版／ダウンロード版）

PS5／PCアルティメットエディション：1万8150円（ダウンロード版）

XSX|Sアルティメットエディション：1万1800円（ダウンロード版）

CERO：C（15才以上対象）

© 2025 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft and the Ubisoft logo are registered trademarks in the US and/or other countries.

Lucasfilm, the Lucasfilm logo, STAR WARS and related properties are trademarks and/or copyrights, in the United States and other countries, of Lucasfilm Ltd. and/or its affiliates. © & TM 2024 Lucasfilm Ltd. All rights reserved.