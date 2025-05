ユービーアイソフトは5月16日、アクションアドベンチャー『スター・ウォーズ 無法者たち』[Xbox Series X|S/PlayStation 5/PC(Ubisoft Connect/Epic Games Store/Steam)]のストーリーパック第2弾「A Pirate’s Fortune」を配信した。

ストーリーパック単体の価格は2080円。本コンテンツはシーズンパスに含まれているので、同DLCを持っている人は追加料金なしで遊べる。なお、本作は2025年9月4日にNintendo Switch 2版が発売予定だ。

また、アルティメットエディションおよびデラックスエディションを持っている人は、本ストーリーパックの配信と同時に、ナブー貴族および砂漠遊牧民のコスメティックパックが贈られる。

さらにすべてのプレイヤーに、Disney+配信シリーズ『スター・ウォーズ:スケルトン・クルー』をモチーフにしたニックスとスピーダー、トレイルブレイザー用のコスメティックが贈られる。

これらのアイテムは、アップデートの適応後、トレイルブレイザー内配達ケースにて回収可能だ。

「A Pirate’s Fortune」では、海賊と失われた財宝を巡る冒険がプレイヤーを待っている。ケイ・ヴェスとニックスはスティンガー・タッシュと彼女が率いるロカナ・レイダーに対峙するためホンドー・オナカーと手を組む。ケピの墳墓に侵入し、そこに隠された秘密を解き明かして隠された財宝を見つけ出そう。

道中では、銀河系で危険な物品を密輸する見返りに、ケイのトレイルブレイザーをアップグレードすることのできるミユキ通商連盟に出会う。なお 「A Pirate’s Fortune」のプレイには、本編のメインストーリーをクリアしていることが必要だ。

【ゲーム情報】

タイトル:スター・ウォーズ 無法者たち

ジャンル:アクションアドベンチャー

販売:ユービーアイソフト

プラットフォーム:Xbox Series X|S/PlayStation 5/Nintendo Switch 2/PC(Ubisoft Connect/Epic Games Store/Steam)

発売日:

XSX|S/PS5/PC:発売中(2024年8月30日)

Switch 2:2025年9月4日

価格:

Switch 2:未定

PS5/PCスタンダードエディション:9790円(パッケージ版/ダウンロード版)

XSX|Sスダンダードエディション:9800円(ダウンロード版)

ゴールドエディション:1万5400円(パッケージ版/ダウンロード版)

PS5/PCアルティメットエディション:1万8150円(ダウンロード版)

XSX|Sアルティメットエディション:1万1800円(ダウンロード版)

※パッケージ版は現在PS5版のみ。

CERO:C(15才以上対象)

© 2025 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft and the Ubisoft logo are registered trademarks in the US and/or other countries.

Lucasfilm, the Lucasfilm logo, STAR WARS and related properties are trademarks and/or copyrights, in the United States and other countries, of Lucasfilm Ltd. and/or its affiliates. © & TM 2024 Lucasfilm Ltd. All rights reserved.