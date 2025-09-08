これはほしい 初代「プレステ」モチーフの財布とキーホルダー、雑誌ふろくに

プレイステーション公式Xは9月7日、雑誌「MonoMaster（モノマスター）」2025年11月号通常号に収納ケースとロゴバッグ、増刊号に初代PlayStationモチーフの財布とマスコットキーホルダーがそれぞれ付録として付くと発表。価格は1990円となる。

この雑誌は、"遊び心あるモノ・コト”が見つかる大人のライフスタイルマガジン。「923形ドクターイエローT4編成のもっちりヒンヤリクッション」や「923形ドクターイエロー・T4のしっかり座れる携帯チェア」など、コアなファンに刺さるグッズを付録につけている。

9月25日に発売する11月号では、初代PlayStationモチーフのグッズが付属。PlayStation30周年を振り返る特集コーナーも収録しているという。通常号と増刊号で付録が異なる点には注意しよう（誌面の内容は同じ）。

とくに増刊号の付録として発表されたじゃばら式財布とマスコットキーホルダーにはゲームファンから注目が集まっている。「欲しぃ…」「初代好きにはたまらん」「どちらも予約しました！」など。

財布はじゃばら構造のカードポケット搭載で、がばっと開いて大容量。小銭入れ、背面ポケットも装備。コントローラーのミニキーホルダーはむぎゅっと弾力のある素材を採用している。ほしい人は、ぜひ予約してみては。特設サイトはこちら

©2025 Sony Interactive Entertainment Inc.

※画像は実際の商品とは多少異なる場合がございます。