今週のアスキーニュースまとめ「週末NEWS」／2025年版 第30回

9/12（金）20:00から生放送

『今週のASCII.jp注目ニュース』生放送（9/6～9/12ぶん）

2025年09月08日 07時00分更新

文● ASCII

　この1週間で話題になった記事をふりかえる生放送『今週のASCII.jp注目ニュース ベスト5』。

　雑談多めの“ゆるふわ感”がこの番組の魅力でもあります。
　YouTubeページではコメントでのリアルタイム参加も可能。ぜひ、一緒にデジタルニュースを楽しみましょう！

▽放送情報

放送日：　2025年9月12日（金）
時間　：　20:00～ 放送予定
番組　：　『今週のASCII.jp注目ニュース』生放送（9/6～9/12ぶん）

▽出演者
オカモト（ASCII.jp副編集長）
つばさ（@tsubasa_desu
ムラリン

【お知らせ】
　「今週のASCII.jp注目ニュース ベスト5」の目次ページができました！ 過去の放送はこちらからご視聴ください。
今週のアスキーニュースまとめ「週末NEWS」／2025年版＜目次＞
今週のアスキーニュースまとめ「週末NEWS」／2024年版＜目次＞
今週のアスキーニュースまとめ「週末NEWS」／2023年版＜目次＞
今週のアスキーニュースまとめ「週末NEWS」／2022年版＜目次＞
今週のアスキーニュースまとめ「週末NEWS」／2021年版＜目次＞
今週のアスキーニュースまとめ「週末NEWS」／2020年版＜目次＞
今週のアスキーニュースまとめ「週末NEWS」／2019年版＜目次＞
今週のアスキーニュースまとめ「週末NEWS」／2018年版＜目次＞

