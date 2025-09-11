D4エンタープライズは9月11日、同社が運営するレトロゲーム配信サービス「プロジェクトEGG」のNintendo Switch展開である「EGGコンソール」にて、第68弾タイトル『EGGコンソール クリムゾンII 邪神の逆襲 PC-8801mkIISR』を配信。価格は880円だ。

紹介動画

勇者によってクリムゾンが倒され50年。世界には再び邪悪な気配が……

今、新たに啓示を受けた５人の勇者が立ち上がる かつてこの世界を支配していた凶悪な「クリムゾン」に立ち向かった3人の勇者がいた。古き勇者、イザベラ、アーノルド、彼らが「クリムゾン」を倒してから50年後。平和になった世界を、また邪悪なものが覆いつくそうとしている。 ノーポリの町の長老は、ある日不吉な流れ星を見た。悪の復活の前ぶれを感じた長老は、ひとりの若者を呼んだ。彼はその父からゆずりうけた不思議な玉を持っていた。 言い伝えによれば、それぞれに宝玉を持つ5人の勇者が世界を平和にみちびくという。若者は、聖なる勇者としての運命を受け入れ、残る4人を捜し出し、邪悪なるものを滅ぼすために旅立つ。 同じころ、残る4人の勇者たちもそれぞれに啓示を受け、聖なる勇者が現れるのを待っていた。

本作は1989年にクリスタルソフトから発売されたロールプレイングゲーム。プレイヤーは「聖なる勇者」となって、4人の仲間とともに復活しようとしている悪を倒す冒険に出ることになる。

といっても本作では最初に、戦士ゴーバス、僧侶リーマ、魔法使いマーロン、女戦士ナターシャの4人の序章をプレイして、最後に主人公のプレイとなり、仲間と合流してパーティを編成することに。こうして本格的な冒険が展開する。

ゲームはトップビューで、戦闘はエンカウント方式＆コマンド選択式を採用。シナリオは全部で10数章からなり、前作を知っているとニヤリとできる伏線などもあるかも知れないが、遊んでいなくても十分に楽しめる内容になっている。

『EGGコンソール クリムゾンII 邪神の逆襲 PC-8801mkIISR』は、当時の貴重なマニュアルやパッケージジャケットをいつでも閲覧できる「ギャラリー」モードを搭載している。

※シーンセレクト機能は搭載しておりません。

【ゲーム情報】

タイトル：EGGコンソール クリムゾンII 邪神の逆襲 PC-8801mkIISR

ジャンル：ロールプレイングゲーム

配信：D4エンタープライズ

メーカー：クリスタルソフト

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch

配信日：配信中（2025年9月11日）

価格：880円

IARC：12＋（12才以上対象）

© D4Enterprise Co.,Ltd. / © MSX Licensing Corporation.