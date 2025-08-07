D4エンタープライズは8月7日、同社が運営するレトロゲーム配信サービス「プロジェクトEGG」のNintendo Switch展開である「EGGコンソール」の第64弾タイトルであり、マイクロキャビンの人気アクションRPG「サーク」の続編である『サーク ガゼルの塔 PC-8801mkIISR』を配信。価格は880円だ。

紹介動画

果たして、ラトクは“ガゼルの塔”を攻略できるのか？

サポートメンバーを活用して、数々の難敵や謎を突破せよ！

1991年にマイクロキャビンから発売された『サーク ガゼルの塔』は、トップビューのアクションRPG。ナンバリングタイトルでないことからもわかるように、一応外伝という設定にはなっている。

しかし、これまでと同様に主人公がラトクだったり、フレイやピクシーといったおなじみの面子が登場したり、舞台は“II”の1年後という設定であったりと、前作とのからみも十分。そういう意味では、1をプレイした後の方がより楽しめるかもしれない。

今回、主人公であるラトクは謎とモンスターがうごめくガゼルの塔の攻略に奔走することに。外伝ということもあって、シリーズの中では少々異色のシステムを採用。なんと本作ではレベルアップの要素がないことで経験値稼ぎに時間を費やす必要がなく、純粋にゲームの攻略に集中できる（ちなみにパワーアップはアイテムで行う）。

また、本作では冒険の相棒を選んで探索を進めるサポートメンバーシステムにも注目。サポートメンバーは5人おり、回復や罠の解除を重要視するならピクシー、魔法主体であればフレイ、といった具合に状況に応じたメンバーチェンジが攻略のカギとなる。冒険に行き詰まったらメンバーを変えてみるのもいいだろう。

『EGGコンソール サーク ガゼルの塔 PC-8801mkIISR』は、当時の貴重なマニュアルやパッケージジャケットをいつでも閲覧できる「ギャラリー」モードに対応している。

※シーンセレクト機能はございません。

※キャビンタイムスは未収録です。

【ゲーム情報】

タイトル：EGGコンソール サーク ガゼルの塔 PC-8801mkIISR

ジャンル：アクション／ロールプレイングゲーム

配信：D4エンタープライズ

メーカー：マイクロキャビン

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch

配信日：配信中（2025年8月7日）

価格：880円

IARC：7＋（7才以上対象）

Copyright © MICROCABIN INC. All rights reserved.

© D4Enterprise Co.,Ltd. / © MSX Licensing Corporation.