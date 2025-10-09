D4エンタープライズは10月9日、同社が運営するレトロゲーム配信サービス「プロジェクトEGG」のNintendo Switch展開である「EGGコンソール」について、第71弾タイトルとして『EGGコンソール 覇邪の封印 PC-8801』をリリース。価格は880円となる。

紹介動画

手応え抜群の異次元RPG！ 勇者イアソンの末裔よ、世界に散らばる仲間とともに“覇邪の封印”の謎を解き、平和を取り戻そう

本作は1986年に発売された工画堂スタジオの初期を代表するファンタジーRPG。本格的なパーティプレイを楽しめるフィールド型RPGとして人気を博し、その独自の世界観から「異次元ソフト」とも銘打たれた。

複雑な魔物設定や入り組んだ歴史、さらにはゲームをクリアするともらえる「終了認定証」キャンペーンなどが、当時のユーザーを虜にした。

戦闘での成長だけではなく、たくさんの人の話を聞き、いくつもの謎を解かなければいけない高難易度こそ、本ゲーム最大のポイント。

街中やフィールドを行き交う人々の話はもちろん、後半では魔物からも話を聞けるようになる。じっくり助言に耳を傾けることが、ゲームクリアの大きな手助けになるだろう。

仲間と情報を集め、幾多の謎を解いて世界を窮地から救い出す、まさに古きよきロールプレイングゲーム。国産RPGの古典を語るうえで外せない一作だ。。

『EGGコンソール 覇邪の封印 PC-8801』は、当時の貴重なマニュアルをいつでも閲覧できる「ギャラリー」モードに対応。

※シーンセレクト機能はございません。

※USBキーボードは Nintendo Switchの日本語環境で、日本語106・108・109キーボードのみ対象となります。また、すべてのUSBキーボードおよびキーが入力できる保証はありません。

【ゲーム情報】

タイトル：EGGコンソール 覇邪の封印 PC-8801

ジャンル：ロールプレイングゲーム

配信：D4エンタープライズ

メーカー：工画堂スタジオ

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch

配信日：配信中（2025年10月9日）

価格：880円

IARC：7＋（7才以上対象）

© KOGADO STUDIO

© D4Enterprise Co.,Ltd. / © MSX Licensing Corporation.