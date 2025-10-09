工画堂スタジオの名作RPG！
『覇邪の封印 PC-8801』がSwitch向け「EGGコンソール」で本日リリース！
2025年10月09日 13時00分更新
D4エンタープライズは10月9日、同社が運営するレトロゲーム配信サービス「プロジェクトEGG」のNintendo Switch展開である「EGGコンソール」について、第71弾タイトルとして『EGGコンソール 覇邪の封印 PC-8801』をリリース。価格は880円となる。
紹介動画
手応え抜群の異次元RPG！ 勇者イアソンの末裔よ、世界に散らばる仲間とともに“覇邪の封印”の謎を解き、平和を取り戻そう
本作は1986年に発売された工画堂スタジオの初期を代表するファンタジーRPG。本格的なパーティプレイを楽しめるフィールド型RPGとして人気を博し、その独自の世界観から「異次元ソフト」とも銘打たれた。
複雑な魔物設定や入り組んだ歴史、さらにはゲームをクリアするともらえる「終了認定証」キャンペーンなどが、当時のユーザーを虜にした。
戦闘での成長だけではなく、たくさんの人の話を聞き、いくつもの謎を解かなければいけない高難易度こそ、本ゲーム最大のポイント。
街中やフィールドを行き交う人々の話はもちろん、後半では魔物からも話を聞けるようになる。じっくり助言に耳を傾けることが、ゲームクリアの大きな手助けになるだろう。
仲間と情報を集め、幾多の謎を解いて世界を窮地から救い出す、まさに古きよきロールプレイングゲーム。国産RPGの古典を語るうえで外せない一作だ。。
『EGGコンソール 覇邪の封印 PC-8801』は、当時の貴重なマニュアルをいつでも閲覧できる「ギャラリー」モードに対応。
※シーンセレクト機能はございません。
※USBキーボードは Nintendo Switchの日本語環境で、日本語106・108・109キーボードのみ対象となります。また、すべてのUSBキーボードおよびキーが入力できる保証はありません。
【ゲーム情報】
タイトル：EGGコンソール 覇邪の封印 PC-8801
ジャンル：ロールプレイングゲーム
配信：D4エンタープライズ
メーカー：工画堂スタジオ
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch
配信日：配信中（2025年10月9日）
価格：880円
IARC：7＋（7才以上対象）
© KOGADO STUDIO
© D4Enterprise Co.,Ltd. / © MSX Licensing Corporation.
