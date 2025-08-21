ハミングバードソフトから発売されたホラーRPG！
『ラプラスの魔 PC-8801mkIISR』がSwitch向け「EGGコンソール」で本日8月21日に配信！
2025年08月21日 14時15分更新
D4エンタープライズは8月21日、同社が運営するレトロゲーム配信サービス「プロジェクトEGG」のNintendo Switch展開である「EGGコンソール」について、第66弾タイトルで初のハミングバードソフト作品である『ラプラスの魔 PC-8801mkIISR』を配信開始した。価格は880円だ。
紹介動画
ゴーストハンターとなって、謎に満ちた幽霊屋敷に挑め！
当時のプレイヤー達を悩ませた高難度3DダンジョンRPG
本作は1987年にハミングバードソフトから発売されたロールプレイングゲーム。ゲームは一人称視点の3DRPGで、探偵、ジャーナリスト、科学者、霊能者、ディレッタントなど個性豊かな仲間でパーティを編成して幽霊屋敷ウェザートップ館に挑むことになる。
戦闘はターン制を採用しているが、物理攻撃と精神攻撃といった属性の概念などもあり、敵の中には精神攻撃でしか倒せない敵なども登場する。
ゲーム序盤では、いきなり館に閉じ込められてしまい、最初はどうしたら館から脱出できるか？を模索しなければいけなかったり、館の中には発狂してしまう罠が仕掛けられていたり、モンスターの写真を撮影して、それを町で売ることでお金が得られたりと、ホラージャンルならではの要素が目白押し。
謎解きも含めた歯ごたえのある3DRPGをプレイしたい人にオススメのタイトルといえるだろう。
『EGGコンソール ラプラスの魔 PC-8801mkIISR』は、当時の貴重なマニュアルやパッケージジャケットをいつでも閲覧できる「ギャラリー」モードに対応している。
※シーンセレクト機能はございません。
【ゲーム情報】
タイトル：EGGコンソール ラプラスの魔 PC-8801mkIISR
ジャンル：ロールプレイングゲーム
配信：D4エンタープライズ
メーカー：ハミングバードソフト
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch
配信日：配信中（2025年8月21日）
価格：880円
IARC：12＋（12才以上対象）
© グループＳＮＥ
© D4Enterprise Co.,Ltd. / © MSX Licensing Corporation.
