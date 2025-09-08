これは買う！ファミマにスヌーピーコラボ、サンドやレモネードなど5品が登場

ファミリーマートは「ファミマの特別コレクション」を9月9日から、全国で実施する。

ファミリーマート×スヌーピーのスイーツが展開！

今回、ファミリーマート×スヌーピー「ファミマの特別コレクション」と題して、スヌーピーをはじめとする、世界中で愛されている「PEANUTS」のキャラクターとのコラボレーションキャンペーンを実施。

ピーナッツの作者が50年間にわたり描いた色々な年代のスヌーピーのイラストをパッケージに使用した5つのスイーツが登場する。

▲「スヌーピー クッキー＆クリームサンド」（398円）

【使用デザイン】80年代・90年代



白黒のビーグル犬であるスヌーピーのカラーをイメージした、ざくざく食感が楽しいクッキー＆クリームのサンドイッチ。

▲「ルーシーのレモネード」（198円）

【使用デザイン】90年代



ルーシーがデザインされたレモネード。レモンの甘酸っぱさが癖になる味わい。はちみつ入り。

▲「スヌーピー チョコケーキドーナツ」（168円）

【使用デザイン】70年代・90年代



スヌーピーの好物の一つであるドーナツをモチーフにした商品。チョコを練り込んだケーキドーナツに、コーティングチョコとバター風味のクランチをトッピングしている。





▲チャーリー・ブラウン チョコバナナロールケーキ（178円）

【使用デザイン】60年代・90年代



チャーリー・ブラウンの洋服のジグザグ縞模様をイメージしたロールケーキ。チョコチップ入りのバナナ風味クリームをふんわりとした生地で巻いている。



▲スヌーピーマグ＆白桃ゼリー（930円）

【使用デザイン】PEANUTSコミック誕生75周年特別デザイン



PEANUTSコミック誕生75周年を記念した、各年代のスヌーピーが楽しめるオリジナルデザインのマグが付いた白桃味のゼリー。マグカップのデザインは全2種類。

かわいすぎてつい買っちゃうよ〜！

食べるのがもったいないくらいかわいいコラボが実現♡ ファンのみならず、つい手に取ってしまいそう！マグカップはどちらのデザインにするか迷っちゃうなあ〜！

（※文中の価格はすべて税込）